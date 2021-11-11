«Полиция на высоте», задержанные – в изоляторах

Очередная акция оппозиции с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошла сегодня в Тбилиси. Митинг прошел без задержаний его участников, хотя в заключении остаются десятки активистов, задержанных на вчерашних акциях.

Требования участников акции остаются неизменными: освобождение из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и перевод его в гражданскую клинику, правда, к ним добавилось еще одно – освобождение 46-ти задержанных на вчерашних акциях активистов. С этими требованиями участники митинга оппозиции собрались сегодня в Тбилиси возле памятника Важе Пшавеле и толпой в несколько сотен человек направились к зданию Службы государственной безопасности:

«А почему сейчас вы не задерживаете этих людей? Они что-то другое делают? Потому не задерживаете? Или когда видите силу народа, вы – Лилуашвили, безграмотные Кобахидзе и Гарибашвили, не осмеливаетесь? Я как никогда уверен, что этот режим на грани распада. Каждодневные сильные акции в разных местах, не только в Тбилиси, – это «рецепт», который сотрет этот режим. Вчера задержали до 50 наших товарищей, которые проводили, наверное, самую мирную акцию. Их задержали с применением силы и оскорблениями. Это было сделано после того, как Лилуашвили и Гарибашвили поняли, что мы не собираемся поддаваться на провокации», – кричал в рупор председатель ЕНД Ника Мелия.

Провокации были и сегодня, утверждают участники митинга, из соседних корпусов неизвестные начали кидать камни, два из них попали в мужчину и женщину, к счастью, они отделались легкими ушибами. За этими действиями последует соответствующая реакция, впрочем, как и за провокационными действиями со стороны участников митинга, пообещал начальник патрульной полиции Важа Сирадзе журналистам. Однако сегодняшняя акция обошлась без задержаний.

Между тем в камерах предварительного заключения остаются десятки сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сообщения от родственников граждан, задержанных на вчерашних акциях протеста, поступали в офис Народного защитника всю ночь. Местонахождение около половины из них до самого утра не было известно их родным и правозащитникам. В МВД ограничились письменным заявлением, в котором говорилось, что основной причиной задержаний стало игнорирование протестующими требования правоохранителей не блокировать входы в административные здания, что запрещено законом.

«К сожалению, МВД продолжает практику несоблюдения прав человека. Членов семей и адвокатов задержанных длительное время не информируют об их местонахождении. Юристы не могут своевременно посещать своих подзащитных, беседовать с ними и согласовывать стратегию защиты. И даже когда адвокатам известно местонахождение задержанных, они сталкиваются с проблемами и часами не могут встретиться с подзащитными... Многие из них указывают на необоснованность задержаний. У одного из задержанных были обнаружены некоторые телесные повреждения, о чем уже проинформирована Служба государственного инспектора», – сказано в письменном заявлении Народного защитника Грузии.

Только сегодня стало известно, что основные статьи, по которым проходят участники митинга, – хулиганство, неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Многие адвокаты узнали об этом и повидались со своими подзащитными почти через сутки после их задержания, до тех пор тщетно пытались получить от МВД информацию об их местоположении. Как оказалось, все задержанные вчера были распределены по изоляторам временного содержания в разных городах – Тбилиси, Гори, Хашури, Сагареджо. С утра к троим задержанным, находящимся в изоляторе Гори, удалось попасть адвокату Лике Турашвили, после чего она сообщила журналистам:

«Всем троим предъявлено обвинение по двум статьям – это статьи Административного кодекса, подразумевающие хулиганство и неподчинение. Вообще не было никакого сопротивления, как и хулиганства. К некоторым из них (полицейские) подкрадывались и практически похищали, а их родные очень долгое время даже и не знали, куда они делись. Власти наказывают за высказывание позиции».

В оппозиции тем временем говорят, что не планируют прекращать акции, очередной митинг пройдет завтра в 6 часов вечера. Власти между тем уверены, что никакого эффекта они не возымеют. Вице-премьер Тея Цулукиани сегодня заявила:

«Национальное движение» продолжает деструктивные действия, и, естественно, эти действия безуспешны, и такими же будут и в будущем. Не буду скрывать, скажу, что это уже надоело. Мы, конечно, наблюдаем за этим с терпением, полиция на высоте, пенитенциарная служба делает все возможное, чтобы должным образом защитить права заключенных. Я надеюсь, что «Национальное движение» тоже скоро одумается».

Тем временем неправительственный сектор дал совершенно противоположную оценку действиям правоохранителей. В заявлении, распространенном сегодня шестью НПО, говорится, что на многих видеокадрах, распространенных в соцсетях очевидцами событий, видно, что задержания происходили не в центре самих акций, а вблизи них, при этом задержанные не нарушали закона.

«Выявлены признаки необоснованного и непропорционального применения полицейских мер во время событий, развивавшихся 10 ноября. Подписавшие документ организации призывают Министерство внутренних дел обеспечить свободу мирных собраний в стране, а полицейских – воздерживаться от непропорционального применения силы. Кроме того, задержанным должен быть предоставлен своевременный доступ к адвокату и квалифицированной юридической помощи», – говорится в письменном сообщении.