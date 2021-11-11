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Политика

Утратили доверие, но не должность

В Цхинвале обсуждают поздравление сотрудников милиции с Днем работника органов внутренних дел со стороны президента. Анатолий Бибилов назвал главной задачей «вернуть и повышать доверие граждан». «Эхо Кавказа» расспросило экспертов, как это сделать.

Анатолий Бибилов поздравил работников правоохранительных органов с профессиональным праздником. Торжественная церемония награждения состоялась в расположении ОМОН Министерства внутренних дел. В своем поздравительном слове президент назвал одной из главных задач – вернуть и повышать доверие граждан республики к работе правоохранительных органов:

«Без сомнения, ситуация, сложившаяся в прошлом году в связи с гибелью Инала Джабиева, наложила свой отпечаток. И надо сделать все для того, чтобы подобных случаев в правоохранительных органах больше не было. Есть закон, ему должны подчиняться в первую очередь люди, которые носят погоны, обеспечивают правопорядок и безопасность», – сказал Анатолий Бибилов, слова которого передает его пресс-служба.

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Утратили доверие, но не должность
by Эхо Кавказа

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Это заявление привлекло внимание общественности тем, что Бибилов, хоть и не назвал произошедшее с Иналом Джабиевым убийством, но все-таки, пусть и косвенно, но признал, что 30-летний парень скончался явно не от абстиненции, как это указано в российской экспертизе. Признал президент и тот факт, что правоохранительные органы не пользуются доверием общества.

По мнению общественника Тимура Цхурбати, недоверие к правоохранителям – это очевидный факт, и связан он, прежде всего, с тем, что силовики служат не народу и закону, а своему хозяину, то есть тому, кто в настоящее время занимает высший пост в республике:

«Когда исполняющий обязанности министра внутренних дел лично срывает тент, под которым от непогоды прячутся мать и вдова убитого Инала Джабиева, это что, защита интересов народа? Нет! Это министр пришел на площадь, где женщины проводят акцию протеста, чтобы продемонстрировать личную преданность начальству.

После этого можно вернуть доверие граждан к правоохранительной системе?

– Вернуть доверие можно, было бы желание. Плохо, что желания нет. Анатолий Бибилов упомянул о Джабиеве и говорит, нужно восстановить доверие. А как он его восстановит, если после убийства прошло уже больше года, а объективного расследования до сих пор нет? А ведь он громко пообещал, что все сделает. Вот если бы обещание выполнил, все бы сказали: «А президент-то молодец!» И это был бы серьезный шаг к восстановлению доверия».

Правозащитница Фатима Маргиева считает, что президент слишком упрощает ситуацию. Из его слов следует, что кризис доверия к правоохранителям возник в прошлом году, после похищения и убийства милиционерами Инала Джабиева. На самом деле он продолжается уже третий десяток лет, говорит Фатима Маргиева:

«Много преступлений было совершено правоохранительными органами за эти тридцать лет. И никто не понес наказания – всех прикрыли и оставили работать в органах».

В 2009-2012 годах Фатима Маргиева, как правозащитник и бывший узник цхинвальской тюрьмы, разбирала жалобы заключенных и их родственников, консультировалась по этим делами с независимыми юристами. По их оценкам, говорит она, абсолютное большинство сидельцев отбывали наказание с недоказанной виной. Они стали жертвами некомпетентности и произвола на всех стадиях рассмотрения угловых дел – от следствия до суда.

Есть мнение, говорит Маргиева, что ситуация сама со временем выправится – молодежь, не видевшая зла, постепенно заменит старых беспредельщиков и правоохранительная система очистится. Но эти надежды оказались тщетными. Старшие товарищи передают молодым свой негативный опыт, и ученики даже превосходят своих учителей, поэтому система с годами становится все бесцеремоннее и жестче, считает Маргиева:

«Эти люди не смогут вернуть доверие общества. Должны быть уволены и те, которые сами пусть и не совершали преступлений, но все эти годы сидят с преступниками в одном кабинете и молчат. Им тоже нет доверия.

И что с этим делать?

– В отставку, и набрать новых. Я думаю, нужна люстрация. Но, прежде всего, нужны новые люди во власти, которые осознают, что такое гуманизм, права человека. Нужны прогрессивные образованные люди, которые получали образование, а не дипломы».

По мнению депутата парламента Давида Санакоева, столь плачевное положение с правами человека и доверием гражданина к государству – это результат сочетания двух несочетаемых вещей: крохотной республики с постоянным населением немногим более тридцати тысяч человек и суперцентрализованной системы управления, когда все ветви власти, все институты подчинены воле одного человека.

«При всех перегибах, которые допускает действующая власть, надо признать, что это системная проблема и решать ее нужно системно. Нам необходимы реформы, нужна реально независимая судебная система, суды присяжных, необходимо разделить надзор и следствие… У гражданина должны появиться реальные механизмы защиты его прав. А до тех пор мы обречены на повторение всех этих ужасных историй, и всякий раз всем миром добиваться от власти правосудия», – говорит Давид Санакоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Мурат Гукемухов

    В 1988 году окончил Ставропольский политехнический институт, по специальности
    инженер-строитель.

    В разные годы был корреспондентом ИА Regnum, сотрудничал с издательским домом «КоммерсантЪ» и ​Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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