Утратили доверие, но не должность

В Цхинвале обсуждают поздравление сотрудников милиции с Днем работника органов внутренних дел со стороны президента. Анатолий Бибилов назвал главной задачей «вернуть и повышать доверие граждан». «Эхо Кавказа» расспросило экспертов, как это сделать.

Анатолий Бибилов поздравил работников правоохранительных органов с профессиональным праздником. Торжественная церемония награждения состоялась в расположении ОМОН Министерства внутренних дел. В своем поздравительном слове президент назвал одной из главных задач – вернуть и повышать доверие граждан республики к работе правоохранительных органов:

«Без сомнения, ситуация, сложившаяся в прошлом году в связи с гибелью Инала Джабиева, наложила свой отпечаток. И надо сделать все для того, чтобы подобных случаев в правоохранительных органах больше не было. Есть закон, ему должны подчиняться в первую очередь люди, которые носят погоны, обеспечивают правопорядок и безопасность», – сказал Анатолий Бибилов, слова которого передает его пресс-служба.

Это заявление привлекло внимание общественности тем, что Бибилов, хоть и не назвал произошедшее с Иналом Джабиевым убийством, но все-таки, пусть и косвенно, но признал, что 30-летний парень скончался явно не от абстиненции, как это указано в российской экспертизе. Признал президент и тот факт, что правоохранительные органы не пользуются доверием общества.

По мнению общественника Тимура Цхурбати, недоверие к правоохранителям – это очевидный факт, и связан он, прежде всего, с тем, что силовики служат не народу и закону, а своему хозяину, то есть тому, кто в настоящее время занимает высший пост в республике:

«Когда исполняющий обязанности министра внутренних дел лично срывает тент, под которым от непогоды прячутся мать и вдова убитого Инала Джабиева, это что, защита интересов народа? Нет! Это министр пришел на площадь, где женщины проводят акцию протеста, чтобы продемонстрировать личную преданность начальству.

– После этого можно вернуть доверие граждан к правоохранительной системе?

– Вернуть доверие можно, было бы желание. Плохо, что желания нет. Анатолий Бибилов упомянул о Джабиеве и говорит, нужно восстановить доверие. А как он его восстановит, если после убийства прошло уже больше года, а объективного расследования до сих пор нет? А ведь он громко пообещал, что все сделает. Вот если бы обещание выполнил, все бы сказали: «А президент-то молодец!» И это был бы серьезный шаг к восстановлению доверия».

Правозащитница Фатима Маргиева считает, что президент слишком упрощает ситуацию. Из его слов следует, что кризис доверия к правоохранителям возник в прошлом году, после похищения и убийства милиционерами Инала Джабиева. На самом деле он продолжается уже третий десяток лет, говорит Фатима Маргиева:

«Много преступлений было совершено правоохранительными органами за эти тридцать лет. И никто не понес наказания – всех прикрыли и оставили работать в органах».

В 2009-2012 годах Фатима Маргиева, как правозащитник и бывший узник цхинвальской тюрьмы, разбирала жалобы заключенных и их родственников, консультировалась по этим делами с независимыми юристами. По их оценкам, говорит она, абсолютное большинство сидельцев отбывали наказание с недоказанной виной. Они стали жертвами некомпетентности и произвола на всех стадиях рассмотрения угловых дел – от следствия до суда.

Есть мнение, говорит Маргиева, что ситуация сама со временем выправится – молодежь, не видевшая зла, постепенно заменит старых беспредельщиков и правоохранительная система очистится. Но эти надежды оказались тщетными. Старшие товарищи передают молодым свой негативный опыт, и ученики даже превосходят своих учителей, поэтому система с годами становится все бесцеремоннее и жестче, считает Маргиева:

«Эти люди не смогут вернуть доверие общества. Должны быть уволены и те, которые сами пусть и не совершали преступлений, но все эти годы сидят с преступниками в одном кабинете и молчат. Им тоже нет доверия.

– И что с этим делать?

– В отставку, и набрать новых. Я думаю, нужна люстрация. Но, прежде всего, нужны новые люди во власти, которые осознают, что такое гуманизм, права человека. Нужны прогрессивные образованные люди, которые получали образование, а не дипломы».

По мнению депутата парламента Давида Санакоева, столь плачевное положение с правами человека и доверием гражданина к государству – это результат сочетания двух несочетаемых вещей: крохотной республики с постоянным населением немногим более тридцати тысяч человек и суперцентрализованной системы управления, когда все ветви власти, все институты подчинены воле одного человека.

«При всех перегибах, которые допускает действующая власть, надо признать, что это системная проблема и решать ее нужно системно. Нам необходимы реформы, нужна реально независимая судебная система, суды присяжных, необходимо разделить надзор и следствие… У гражданина должны появиться реальные механизмы защиты его прав. А до тех пор мы обречены на повторение всех этих ужасных историй, и всякий раз всем миром добиваться от власти правосудия», – говорит Давид Санакоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия