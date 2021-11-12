Назад дороги нет

Жители Ленингорского района, еще летом выехавшие на лечение в Тбилиси, не могут вернуться домой. Как им разъясняют новые ограничения районные власти, граница закрыта временно из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Наперекор запретам отчаявшиеся люди пробираются домой тайными тропами.

По словам гражданской активистки Тамары Меаракишвили, приблизительно два месяца назад югоосетинские власти перестали впускать обратно ленингорцев, выехавших в Грузию на лечение или под предлогом лечения. По заявлениям районного начальства, ограничения временные из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Возвращающихся людей негде размещать на карантин из-за того, что районная больница, куда их направляли раньше, превращена в ковидный госпиталь. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Этого явно не ожидали ленингорцы, выехавшие за пределы еще в июле-августе. Они теперь ждут, как им объясняют, когда карантин возобновит свою работу или эпидемия пойдет на спад. Очевидно, что пандемия закончится не скоро и ограничения могут продлиться до конца года. Люди к этому не готовы материально, они явно не рассчитывали на такое длительное путешествие. Им нужно на что-то жить, нужна крыша над головой. Далеко не у всех есть жилье в Церовани. Из выехавших двое моих знакомых вынуждены переезжать каждый месяц от одного родственника к другому, чтобы не доставлять им слишком много хлопот. Многие из выехавших не могут попасть на работу, школьники пропускают занятия… Поэтому люди решаются на отчаянный шаг – нелегально переходят границу».

Переходят в горах, где меньше шансов попасться пограничникам. Причем это не контрабандисты или браконьеры, знающие тропы, умеющие ходить по горам. Это простые люди, которые выехали на лечение или повидаться с родными. Среди них дети, женщины, нездоровые люди. Они идут ночью. С одной такой женщиной, совершившей переход, Тамаре удалось пообщаться. Нарушительница показала маршрут на карте. Переходили глубокой ночью, в темноте, часть пути лесом, часть по лугам. Шли четыре часа. Случись чего, помочь некому - рядом нет населенных пунктов, говорит Тамара Меаракишвили:

«Вот так переходят и женщины, и дети. Конечно, это опасно. В горах можно нарваться на диких животных. Я в центре поселка живу, и то, как стемнеет, слышу вой шакалов. Уже зима, люди могут замерзнуть, может случиться сердечный приступ... Все может случиться, когда неподготовленные люди совершают вот такие нелегальные переходы, всего можно ждать».

По оценкам Тамары, на лечение в Тбилиси выехало до двухсот человек. Не все из них попали в отчаянное положение, не всех судьба гонит через горы и леса. Как и в любой истории, в этой есть исключения. Иногда к закрытому пункту пропуска «Раздахан» выходят пограничники, чтобы впустить ленингорцев, пользующихся особым расположением властей. По-другому это не объяснишь, потому как для такого исключения из режима закрытой границы нужна целая цепочка согласований между чиновниками и пограничниками.

В общем, говорит Тамара Меаракишвили, это те же женщины, старики и дети. К ним претензий нет. Претензии к тем, кто организует такие встречи на «Раздахане». Люди, способные открывать границы и создавать наперекор всем запретам комфортные условия для своих близких, наверное, могли бы проявить гуманность и к другим. А то получается как-то не по-людски, говорит Тамара Меаракишвили:

«Так проблема не решается. Получается, что и те, кому власти идут навстречу и впускают их через «Раздахан», и те, кто пробирается домой через горы, не подпадают под санитарный контроль. Это опасно и для возвращающихся, и для населения республики. Нужен цивилизованный, безопасный способ возвращения людей домой. Пусть предъявляют справки о вакцинации, пусть сдают ПЦР-тесты, сидят на самоизоляции под контролем милиции… Но не гнать же женщин и детей через горы? Так нельзя».

Кроме того, говорит Тамара Меаракишвили, это противозаконно. Почти у всех выехавших есть югоосетинские паспорта. Гражданина страны можно не выпустить, но не впустить его нельзя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия