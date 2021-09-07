Два года под замком

5 сентября исполнилось два года, как закрыт пункт пропуска «Раздахан» в Ленингорском районе и его жители лишены возможности свободного передвижения. КГБ Южной Осетии назвал закрытие пунктов пропуска вынужденной мерой – сначала ввиду отсутствия положительной динамики в разрешении цнелисского кризиса, а затем и из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии. Как жители района пережили эти два года?

По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Меаракишвили, в сообщении КГБ есть некоторые неточности. Изначально решение закрыть пункт пропуска «Раздахан» никак не связывалось с цнелисскими событиями или, как говорится в сообщении, с «интересами обеспечения безопасности своих граждан». Границу закрыли на время торжеств, посвященных началу учебного года. Никаких разъяснений или предупреждений о том, на какой срок или до каких пор предполагается закрыть дорогу, не было. По сути, население обманули, объявили, что опускают шлагбаум на пару дней, а на деле не подняли до сих пор.

Тогда по деревням ходили российские военные и неофициально предупреждали, что граница закроется навсегда, кто к этому не готов, лучше уходите. А власти твердили, будто дорогу закроют на пару дней, пока не закончатся торжества, вспоминает Тамара Меаракишвили:

«Получается, правы оказались те, кто не поверил властям. А те, кто поверил, оказались в бедственном положении. Очень много появилось разделенных семей. Беспомощные старики оказались отрезаны от своих семей, школьники и студенты не смогли вернуться домой на учебу в Тбилиси. Жизненную необходимость этой дороги мы осознали, когда умерла Марго Мартиашвили. С ней случился инсульт, на лечение в Тбилиси ее не отпустили, но и в Цхинвале лечить не смогли. Помню, случился тогда пожар, проживавшие в доме пожилые супруги получили ожоги – до 80% кожи. Им тоже запретили лечение в Тбилиси. Катали туда-сюда между Ленингором и Цхинвалом, пока старики не умерли. Таким образом более сорока человек погибло из-за решения закрыть "Раздахан"».

Только под Новый год, когда президент Анатолий Бибилов приехал в Ленингор, он объяснил жителям района, по какой причине закрыт «Раздахан» и что им не откроют границу, пока грузины не уберут свой пост от Цнелиса. По словам президента, на этот шаг он был обязан пойти как гарант безопасности всех без исключения жителей республики:

«Я не хочу перед этими людьми (жителями Цнелис – прим. «Эха Кавказа») выглядеть как предатель, равно как перед вами не хочу выглядеть таким же. Поэтому шаги, которые мы предпринимаем, абсолютно осознаны. Я прекрасно осознавал, что вы меня не поймете, но и не пойти на эти меры я, как президент, не имел права. Я должен был это сделать. Но если мы – одно целое, тогда давайте вместе добиваться и устранять ту проблему, которая спровоцировала закрытие дороги. Мы же вместе? Давайте вместе обращаться к грузинским властям, чтобы они убрали свой пост».

Ленингорцы стали умолять президента, чтобы выпускали хотя бы тяжелых и экстренных больных на лечение, но Анатолий Ильич был непреклонен:

«Послушайте, я прекрасно все это понимаю. Еще раз говорю: здесь умирают люди и там умирают люди. Ну, давайте выберем 5-6 человек, поедем в Цнелис, и там послушаете, как у них умирали люди, как умирают. Чего же вы не едете в Цнелис?!»

Президент тогда явно лукавил – в непосредственной близости от Цнелиса бесперебойно работал пункт пропуска «Синагур».

Все указывало на то, что власти решили устроить ответ на Цнелис, прибегнуть к политике шантажа – создать невыносимые условия для ленингорцев в надежде, что те взвоют, их бедственное положение станет предметом всеобщего беспокойства в Грузии и Тбилиси вынужден будет пойти на уступки Цхинвалу под давлением общественного мнения.

Ничего подобного не произошло, говорит Тамара Меаракишвили:

«За эти два года изменились лишь формальные причины для режима изоляции. С 27 февраля 2020 года границу закрыли на карантин. Когда пандемия спала, границу с Россией открыли, а вот на «Раздахане» шлагбаум не подняли, поэтому я могу утверждать, что пандемия – не главная причина, по которой нам закрыли границу. Это была политика выдавливания населения. Семьи не могут быть долго в разлуке, особенно старики, которым нужен уход. И если нет веры в то, что власти сжалятся и откроют дорогу, то остается только уезжать. За это время выехало больше полвины восточной части Ленингорского района. Кто-то успел выехать через «Синагур» до пандемии, кто-то нелегально или воспользовался программой Красного Креста по воссоединению семей».

Маятник качнулся в обратную сторону в декабре 2020 года, года власти пошли на послабления режима изоляции. Людей без формальных проволочек и придирок стали выпускать в Грузию на лечение, в районе сразу упала смертность. Под этим предлогом стали выезжать и вполне здоровые люди, по делам или чтобы повидаться с близкими.

Конечно, говорит Тамара стариков и молодежь уже не вернуть, но и этой малости оказалось достаточно, чтобы трудоспособные люди потянулись обратно:

«В Южной Осетии выросли зарплаты, пенсии большие, поэтому люди пытаются вернуться, устроится на работу… Сейчас в Грузии из-за пандемии экономическая ситуация нестабильна. И вообще, там работать трудно, а здесь – легко.

– Наверное, возвращаются те, у кого в районе связи, кто может устроиться по протекции?

– Все могут устроиться – заплати, работай и помалкивай».

Изменилось за этот год и направление товаропотока. Пусть небольшие, но крепкие фермерские хозяйства Ленингорского района экспортируют свою продукцию в Грузию, говорит Тамара Меаракишвили:

«Из Ленингора тоннами отправляют на продажу мед, картофель, орехи – много чего. Каждый раз, когда открывают дорогу (а это несколько раз в неделю), везут товары в Грузию. Сейчас, можно сказать, Ленингор кормит Церовани».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия