В «Грузинской мечте» обещают изменить повестку в ответ на новую волну политических протестов

В правящей «Грузинской мечте» считают малозначительными акции оппозиции и заявляют о необходимости радикального изменения повестки дня.

8 ноября оппозиция объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. Регулярно в разных городах проводятся митинги, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«На имитацию хаоса нашим ответом будет выполнение обещаний обществу. Нашим обещанием было радикально изменить повестку дня в стране. Обществу надоело постоянное противостояние политических субъектов, его интересует развитие страны», - сказал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Он добавил, что теперь их команде придется отвечать на вызовы в сфере внешней политики, экономики, здравоохранения, образования и социальной политики. Как подчеркнул Кобахидзе, «к этому процессу должны подключиться все здоровые политические силы и представители общественности». Он добавил, что со следующей недели парламент вернется к активной работе, и депутаты должны будут рассмотреть множество интересных обществу проектов.

Что касается акций оппозиции, по оценке лидера ГМ, протестное движение обречено на неудачу. «Они могут продолжать эти акции, но этим они особо не навредят. Мы обеспечим смену повестки дня в стране», - подчеркнул он.

Не верит в успех оппозиции и другой лидер «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. Сегодня он заступился за сотрудников правоохранительных органов, обвинив оппозицию в дискредитации полицейских. «Общество своими глазами видит, что оппозиция грязными методами проводит кампанию дискредитации и пытается достичь своей цели, оскорбляя правоохранителей», - сказал Мдинарадзе.