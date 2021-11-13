В Минюсте объяснили причины недопуска к Саакашвили члена ЕП и литовских депутатов

Основными причинами недопуска европейских политиков к заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стали ухудшающееся состояние здоровья политика и меры безопасности. Об этом говорится в официальном письме Минюста, направленном члену Сейма Литвы, руководителю группы межпарламентских отношений с Грузией Раймундасу Лопате.

Лопата прибыл в Тбилиси вместе со своей коллегой Вилией Таргамадзе и депутатом Европарламента, экс-главой МИД Польши Анной Фотыгой, чтобы встретиться с Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме уже 43-й день. Всем троим было отказано во встрече с заключенным, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Принимая во внимание состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от необходимой медицинской помощи, и обязанность пенитенциарной службы обеспечивать его здоровье и безопасность, в настоящий момент для посещений допускаются только посетители, определенные Тюремным кодексом Грузии», - сказано в письме Минюста, которое опубликовал председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павильонис.

В министерстве заверили, что с момента задержания Саакашвили «пользовался всеми правами, предоставленными осужденным в соответствии с законодательством Грузии». «Среди прочего, его посетили до 200 посетителей, что свидетельствует о прозрачности грузинских властей. Медицинский персонал пенитенциарного учреждения регулярно следил за состоянием его здоровья. Его личный врач и группа врачей собрались для постоянной оценки его медицинских потребностей», - отмечено в письме.

Ведомство также перечисляет другие события, связанные с арестом Саакашвили. Так, Минюст объяснил причины перевода экс-президента из колонии в городе Рустави в госпиталь uлданской тюрьмы. Как отмечается, это было сделано для того, чтобы «свести к минимуму риск для здоровья заключенного и предотвратить возможные осложнения» после того, как Саакашвили отказался от основной части лечения.

Также в ведомстве напомнили, что защита Саакашвили обратилась в Европейский совет по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой о прекращении исполнения данного решения и переводе экс-президента в гражданскую клинику. Как заявляют в Минюсте, ЕСПЧ «счел стандарты содержания под стражей достаточными, что устранило необходимость требовать его (Саакашвили) перевода в любую другую больницу». Одновременно в ведомстве подчеркивают, что суд постановил «убедить заявителя прекратить голодовку».

Комментируя решение о недопуске, член Европарламента Анна Фотыга выразила сожаление и указала на отсутствие прозрачности со стороны грузинских властей. Одновременно она отметила, что именно правительство Грузии ответственно за жизнь и здоровье Саакашвили. Примечательно, что Фотыга была допущена к бывшему министру внутренних дел и экс-премьеру Грузии Вано Мерабишвили в «матросовскую тюрьму» в Тбилиси незадолго до его освобождения в начале 2020 года.