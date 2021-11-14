Мария Мезенцева: «Я хочу, чтобы Михаил был здоровым, трудоспособным и свободным»

Верховная Рада Украины работает с коллегами из европейских стран, чтобы создать международную коалицию с целью оказания давления на грузинские власти по делу Михаила Саакашвили. Об этом на днях заявил глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. На этой неделе состоялся и телефонный разговор между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, судя по комментариям, каждый из них остался на своей, диаметрально противоположной от другого позиции. Как заключение Саакашвили испытывает грузино-украинские отношения, «Эхо Кавказа» обсудило с народным депутатом от партии «Слуга народа» Марией Мезенцевой.

– Госпожа Мезенцева, вы сейчас находитесь в ПАСЕ – это самый высокий форум по правам человека в Европе. Вы, как глава делегации Украины, подняли там вопрос о судьбе (Михаила) Саакашвили, о том, что в Грузии, как сказала ваш омбудсмен, в тюремной больнице нарушаются его права?

– Мы были не в ПАСЕ, а в Совете Европы на Всемирном форуме за демократию, который проводится с 2012 года. Это не было заседание ПАСЕ, заседание ПАСЕ будет в январе. Вопрос Михаила для меня является, в том числе, персональным, потому что мы дружим как коллеги, я лично с ним знакома. Мы сотрудничаем в рамках его главенствования в офисе реформ, который я считаю очень продуктивным и нужным для Украины, потому что там рождаются настоящие, хорошие инициативы, за которые потом голосуется в парламенте, очень часто конституционным большинством.

Я – человек действия. Знаете, кто-то пишет посты в «Фейсбуке» или еще где-то, дает интервью, а я люблю действовать. И поэтому с самого начала задержания Михаила на территории его родины – в Грузии, – я лично этот вопрос поднимала с министром иностранных дел господином (Дмитрием) Кулебой, держала его на контроле, общалась по поводу доступа наших народных депутатов, которые туда ездили неоднократно, также помогала оформлять текст писем, которые дважды направлялись грузинским властям. И с грузинскими властями общалась лично в Варшаве на Форуме по безопасности. То есть это те действия, о которых я могу говорить, заявлять и отчитываться.

– Как человеку дела, я хотел бы задать вам вопрос конкретно о деле: оценки, которые дала омбудсмен Украины госпожа (Людмила) Денисова грузинским властям, что «пребывание Саакашвили в таких условиях является нарушением статьи 2-й и 3-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и статьи 1-й Конвенции против пыток и других жестоких и бесчеловечных, унижающих достоинство обращений» и т.д. …

Михаил сейчас является гражданином Украины, он должен быть защищен страной, которая в очередной раз предоставила ему гражданство и которая должна сделать шаг для того, чтобы его здоровью ничего не угрожало

– Да, Михаил сейчас является гражданином Украины, он должен быть защищен страной, которая в очередной раз предоставила ему гражданство и которая должна сделать шаг для того, чтобы его здоровью ничего не угрожало. Естественно, мы надеемся, что это понимают и грузинские власти, что первоочереден для нас всех, вне зависимости от фракций, политических взглядов, вопрос его здоровья. Я не располагаю последней информацией от консилиума докторов, но, насколько я помню, его жесткая позиция по отказу от медикаментозной поддержки – это серьезный шаг, т.е. он показывает свою силу духа. Но нам, естественно, не хочется увидеть никаких эксцессов. Насколько я помню, была просьба о переводе его в частную больницу – это задача номер один. А политика – это уже как бы второстепенно. Михаил должен быть здоровым и живым для того, чтобы бороться за тот путь, который он для себя выбрал.

– Госпожа Мезенцева, я очень хорошо вас понимаю, но для нас, журналистов, представителей этого цеха, иногда и политика тоже очень интересна…

– Да, конечно, я понимаю.

– Вот вы и ваши коллеги, когда я брал интервью, всегда подчеркивали, что гражданин Украины должен вернуться в Украину и что Украина не оставляет своих граждан в беде. Но скажите, пожалуйста, честно, как часто ваши граждане попадают в такую ситуацию, что нелегально пересекают границу и стараются изменить политический ландшафт, политический климат в другой стране – прямо скажем, вмешиваются во внутренние дела не какой-нибудь страны, а стратегического партнера, каким является Грузия для Украины?

Это экстраординарный кейс борьбы: человек избрал такой путь. Но мы не можем отворачиваться и говорить, что все в порядке

– Но этот кейс не является стандартным, естественно. Как бы в самом вопросе есть сразу ответ. Хочу добавить, что не каждый день украинцы едут в Грузию менять политическое состояние Грузии, будучи грузинами по происхождению. Это экстраординарный кейс борьбы: человек избрал такой путь. Но мы не можем отворачиваться и говорить, что все в порядке. Я еще раз повторю: Грузия – стратегический партнер Украины, но вопрос здоровья и жизни Михаила Саакашвили, как гражданина Украины, является первоочередным для нас всех, – не важно, мы парламентарии, представители МИД, уполномоченный по правам человека госпожа Денисова или кто-то другой.

– Вы сказали, что Комитет по реформам, который возглавляет Михаил Саакашвили, очень плодотворно работал. Честно говоря, мы в Грузии мало об этом знаем и больше почему-то знаем призывы Саакашвили и его активные действия на грузинском политическом поприще. Расскажите, какие реформы ему удалось провести или рекомендовать власти Украины, которые уже приняты?

– Это, безусловно, реформа в сфере строительства, в сфере получения разрешений, скажем так, подключения к электроэнергии, это вопрос уменьшения затрат бизнеса на онлайн-платежи, которые возросли в три раза в Украине во время пандемии, это также вопросы, которые касаются энергетики и энергетической системы, работа с комитетом по энергетике, с господином (Андреем) Герусом, например. Это также законопроекты, которые касаются расширения возможностей для малого и среднего бизнеса, – т.е. конкретные вещи, которые понятны каждому человеку, очень простые и доходчивые.

Я скажу больше: интересным фактом является то, что в команде работает очень много профессиональных юристов, с которыми даже можно советоваться по законам, которые не являются написанными офисом реформ. Реформировать у нас есть что, этого очень много, поэтому сфера деятельности – это в основном энергетика, малый и средний бизнес, либерализация системы налогообложения, а также реформа образования в некоторых ее частях. То есть это очень широкий спектр деятельности – можно сказать, такой бэк-офис по написанию правильных, понятных законов и помощи народным депутатам.

– Если вернуться в начало нашего разговора, вы, госпожа Мезенцева, сказали, что вы – человек дела, у вас есть контакты с Министерством иностранных дел, и вы постоянно держите руку на пульсе дела Михаила Саакашвили. Что вы думаете, как все-таки решится судьба Саакашвили?

Я хочу, чтобы ситуация закончилась таким образом, чтобы Михаил был здоровым, трудоспособным и свободным

– Знаете, я не хочу делать никаких прогнозов. Я хочу, чтобы дипломатия здесь сработала. Вы упомянули, что Михаил сам не хочет возвращаться в Украину, – экстрадицию осуществлять, как я понимаю, это его решение, – и он хочет, чтобы его освободил грузинский народ. Как бы ни закончилась эта ситуация, я лично хочу, чтобы она закончилась таким образом, чтобы Михаил был здоровым, трудоспособным и свободным. Вот мой комментарий.