Бибилов заявил, что ждет признания от Беларуси и других государств

Южная Осетия ожидает признания своей независимости от Беларуси и других государств. Как пишет ТАСС, об этом президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов сказал журналистам в кулуарах церемонии вручения ежегодной Международной литературной премии «Буламаргъ».

«Мы ждем признания со стороны не только Белоруссии, но и со стороны других государств. Считаю, что та история, которая нас объединяет, и объединяла Советский Союз, и те братские отношения, которые между нашими народами, являются основой для того, чтобы признать республику», – сказал он.

Анатолий Бибилов выразил надежду, что и другие страны признают независимость республики.

«Думаю, что признания дальнейшие будут. Южная Осетия хочет жить в мире со всеми государствами как постсоветского пространства, так и всего мира», – добавил югоосетинский лидер.

Ранее о возможном рассмотрении белорусским парламентом вопроса признания Абхазии и Южной Осетии сообщили в соцсетях. В Палате представителей Национального собрания Беларуси заявили, что в парламент не поступал подобный законопроект. В Комиссии по международным делам парламента распространенную информацию назвали «фейком и чушью».

Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.