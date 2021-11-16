Армения просит у России помощи в защите её территориальной целостности

Армения в связи с нападением Азербайджана обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Поскольку со стороны Азербайджана произошло нападение на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России с призывом защиты территориальной целостности Армении на основе существующего между странами договора от 1997 года и осуществления взаимных обязательств в рамках логики существующего договора», - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

Как пишет «Интерфакс», Григорян отметил, что «это устное обращение, которое будет иметь письменную процедуру».

«Мы начинаем такой процесс. Ожидаем, что Россия предоставит помощь, и мы будем иметь возможность восстановить нашу территориальную целостность», – отметил Григорян.

Ранее Ереван и Баку сообщили о локальных боях на границе. В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона на восточном направлении использует артиллерию и бронетехнику.

Армянская сторона сообщает о ранении 4 военных, сведения о погибших и раненых уточняются.

В Баку говорят, что «воинские соединения противника открыли огонь из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок в направлении наших подразделений, дислоцированных на территории Лачинского района». В Азербайджане заявили о ранении двух военнослужащих азербайджанской армии и задержании армянских военнослужащих.