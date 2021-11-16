Статистику вакцинации спасут пенсионеры

В Грузии сегодня от коронавируса скончались 83 человека. Тяжелый фон пандемии усугубляется традиционным осенне-зимним ростом респираторных заболеваний. Впрочем, чиновники от Минздрава проявляют сдержанный оптимизм в связи с ростом прививок.

С сегодняшнего дня в Евросоюзе официально признаны выданные в Грузии сертификаты о вакцинации, однако воспользоваться этим сможет лишь третья часть населения. На фоне роста политической напряженности мобильность в стране резко возросла вместе с уровнем заболеваемости, притом что темпы вакцинации остаются критически низкими. Вчера было вакцинировано всего 1874 человека. Однако сегодня наметился определенный прогресс – заработала программа финансового стимулирования для людей старше 60 лет, что, возможно, придаст определенный импульс программе вакцинации прививок в этой возрастной группе. По мнению замглавы Минздрава Тамар Габуния, остаток года следует использовать для ускорения вакцинации.

«Изменилась структура вакцинированного населения. С 28% до 44% выросла доля возрастной группы старше 60 лет. Сегодняшний процент вакцинации впервые за последний период превысил восемь тысяч, и, думаю, это не предел. Также наблюдается ускорение вакцинации бустерными дозами в возрастной группе от 18-ти до 49 лет. Более 11 тысяч человек привиты в возрастной группе от 16 до 18 лет».

Кроме того, по словам Габуния, начались поставки новейших эффективных препаратов, выделенных правительством Германии.

Часть эпидемиологов не разделяет оптимизма правительства. По словам Иване Чхаидзе, главы группы технических советников по иммунизации, при сохранении нынешних темпов вакцинации страна может столкнуться с тяжелейшими последствиями:

«Если мы на самом деле желаем добиться перелома в борьбе с коронавирусом, то в день должны проводить от 20 до 30 тысяч прививок. Тогда к новому году можно частично взять ситуацию под контроль. Но лишь если количество двукратно вакцинированных от коронавируса превысит половину населения. Тогда у нас не будет ежедневно 4-5 тысяч новых случаев инфицирования и свыше 70 погибших. Насколько обоснован оптимизм правительства, будет видно по истечении недели, если число ежедневно привитых не превысит 10 тысяч, это будет означать, что и эта мера не привела нас к результату, и это в перспективе будет означать очень тяжелую зиму».

На сегодняшний день, по данным New York Times, Грузия находится на шестом месте в мире среди стран с наибольшим количеством случаев заболевания на 100 тысяч жителей за последние две недели. Впрочем, по словам главы Центра по контролю заболеваемости Амирана Гамкрелидзе, динамика последних семи дней дает небольшую надежду, что очередной пик заболевания пройден и количество случаев инфицирования идет на спад. Впрочем, эпидемиолог при этом высказал убеждение, что последующие волны заболевания станут неизбежными, пока не будет вакцинировано более 70% населения.

А пока в Грузии сохраняется тяжелая эпидемиологическая обстановка: за прошедшую неделю от коронавируса скончались 622 человека, реанимационные отделения по-прежнему переполнены тяжелобольными. Инфицированным приходится часами находиться в машинах скорой помощи в ожидании свободной койки. Специалисты не исключают, что, как и при прошлой волне заболевания, большая часть клиник будет преобразована в ковид-отделения, а пациенты другого профиля останутся без надлежащего лечения.

По данным Национального центра по контролю заболеваемости, в настоящее время зарегистрировано 52 765 активных случаев коронавируса, госпитальное лечение проходят 6718 пациентов, из них 1766 находятся в отделении интенсивной терапии, 371 – подключен к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Грузии от коронавирусных осложнений скончались 11 140 человек.