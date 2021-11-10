Грузия в ожидании пятой волны

Ускорение темпов вакцинации и соблюдение правил безопасности – только так можно отсрочить, а возможно, и предотвратить пятую волну ковид-пандемии, отмечают некоторые грузинские инфекционисты. С этой целью в Министерстве здравоохранения предприняли ряд шагов, однако в их эффективности сомневаются многие эксперты медицинской сферы.

Ковид-прогнозы грузинских инфекционистов на ближайшие дни не сулят ничего хорошего, в стране ожидается начало пятой волны. Эпидемиологическая ситуация в Грузии в настоящее время практически наихудшая с момента начала пандемии и долго останется такой, отмечает часть экспертов медицинской сферы. Статистика по количеству инфицированных если не растет, то остается на критически высоком для Грузии уровне: ежедневно число ковид-пациентов увеличивается приблизительно на 6000, до 80 человек погибает от осложнений, вызванных инфекцией, говорит медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе. Вместе с тем растет и уровень инфицирования и смертности от коронавируса среди детей. Причем всю ответственность за происходящее специалист возлагает на самих граждан.

«Я не вижу никаких других механизмов, которые бы могли понизить уровень инфицирования. На это в первую очередь может повлиять рост числа вакцинированных людей. Но за последние три недели число прививающихся значительно сократилось, поэтому у нас нет ожиданий того, что люди будут защищены. Второй метод борьбы с эпидемией – это соблюдение правил безопасности, например, ношение масок, что тоже проблема, поскольку в Грузии медицинские маки носят лишь от 15 до 30% населения. В таких условиях процент инфицирования, естественно, будет высок, и мы думаем, что в ближайшее время он таковым останется», – заявил сегодня в интервью журналистам Иване Чхаидзе.

К чему это может привести, объясняет Мальвина Джавахадзе – профессор Тбилисского государственного медицинского университета, инфекционист клиники им. академика Вахтанга Бочоришвили:

«Развивается госпитальный коллапс. Сегодня мы практически дошли до того, что отделения интенсивной терапии перегружены, здесь практически нет мест, нет мест в отделениях терапии для взрослых. После этого возможно использование резерва – палаток и наружных госпиталей, но затем последует «закрытие» (локдаун). «Закрытие» должно быть самым последним средством. Что касается ситуации в целом, пандемия закончится тогда, когда все люди в Грузии будут иммунизированы – переболеют или привьются».

За последнюю неделю Министерство здравоохранения приняло сразу несколько решений, которые, по мнению специалистов этого ведомства, способствуют снижению темпа распространения инфекции. Среди таких – введение системы «зеленых паспортов», иммунизация детей от 12 лет вакциной Pfizer, кроме того, все желающие смогут получить дополнительную, «бустерную» дозу любой из имеющихся в наличии вакцин, говорит заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния:

«Воспользоваться «бустерной» дозой смогут люди старше 18 лет, привитые любой вакциной. Привитые Sinopharm и Sinovac смогут получить эти же вакцины в качестве «бустер-дозы» или получить Pfizer. В случае с AstraZeneca через шесть месяцев после последней прививки желающие смогут дополнительно вакцинироваться Pfizer. Ну а те, кто прививался Pfizer, им рекомендовано привиться ею же».

Однако в Министерстве здравоохранения не уточняют, кто конкретно выдает такие рекомендации, жалуется эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берадзе. Она подозревает, что озвученные решения принимаются на основании советов специалистов, до сих пор не добившихся никакого успеха в борьбе с распространением инфекции:

«Сейчас в стране очень тяжелая ситуация, такого высокого уровня смертности (от коронавируса) нет ни в одной стране мира. Идет третий год пандемии, и пора бы вынести какие-то заключения – каким должно быть лечение, но этого нет. Кроме того, я не считаю оправданным решение о «бустер-дозах» и вакцинации детей, и не потому, что я против, но потому, что общество к этому необходимо сначала подготовить. Большая часть общества не слышит аргументов в пользу этих программ. А насчет вакцинации детей – у нас нет достаточно научных обоснований и подтверждений того, что это необходимо, только заявления какой-то группы людей, которая до сих пор неправильно управляла процессами. Я против того, чтобы жители такой маленькой страны, находящейся в столь плачевном положении, были бы пионерами, ведь во всем мире нет единого мнения по поводу такой необходимости».

Между тем, по последним данным, в Грузии привито около 33% взрослого населения. За последние сутки выявлен 5 751 новый случай инфицирования коронавирусом, скончались 78 человек.