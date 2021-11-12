«Первая партия уже в пути»

Первые шесть тысяч из заявленных 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» поступят в Абхазию 15 ноября. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в стране сложная, но контролируемая.

Ежедневно в лечебные учреждения Абхазии поступают от 20 и более пациентов с диагнозом COVID-19. На сегодняшний день в стационарах страны находится 271 пациент: в Гудаутской ЦРБ – 71, в Сухумской инфекционной больнице – 37, в Ткуарчалской ЦРБ – 8, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ - 24. Больше всего пациентов в российском военном госпитале – 109.

В сутки поступают 5-6 детей в ковид-отделение при Детской республиканской больнице. Министр здравоохранения Эдуард Бутба уточнил, что дети в основном переносят COVID-19 в легкой форме. Многие из них поступают в больницу с диагнозами энтеровирус, сезонный грипп, уточнил Эдуард Бутба:

«Никто другие заболевания не отменял. Действительно, большая нагрузка ложится на данное лечебное учреждение. От 80 до 95 детей в сутки иногда приходят на амбулаторное лечение. Некоторым детишкам требуется хирургическое вмешательство. Хирургическая нагрузка тоже возросла, к сожалению».

Медики делают все, чтобы инфицированные COVID-19 получали необходимую помощь на территории Республики Абхазия. В то же время глава Минздрава призвал граждан носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Он уточнил, что вирус мутирует. В минувшие выходные, по данным оперштаба, за два дня в больницах умерло семь человек, 9 ноября только за одни сутки – четыре человека:

«Уважаемые граждане, дома самолечением не занимайтесь! Если даже у вас насморк или температура поднялась, вы думаете, что сезонное заболевание, грипп. Сезонные заболевания никто не отменял, но перестрахуйтесь, придите, сдайте ПЦР-тест, обратитесь к профильному специалисту для того, чтобы в первую очередь себя обезопасить. Мы все понимаем, что все нужно делать своевременно».

На минувшей неделе в Министерстве здравоохранения состоялась презентация платформы для выдачи вакцинированным гражданам электронных сертификатов и QR-кодов. Компания «А-Мобаил» разработала для ведомства специальное программное обеспечение.

Министр здравоохранения пока не может сказать, будут ли вводить QR-коды для посещения общественных мест, так как не вся база на данный момент заполнена, то есть еще не все вакцинированные получили QR-коды. Планируется вносить в базу данные и тех, кто переболел COVID-19, но не вакцинировался. Эдуард Бутба отметил, что люди прививаются неохотно. Он подчеркнул, что вакцинация – единственное спасение от такого тяжелого и грозного заболевания, как COVID-19.

«Благодаря переговорам президента Аслана Георгиевича Бжания в Российской Федерации была одобрена партия вакцины в тридцать тысяч доз «Спутник V». Первая партия, шесть тысяч доз, она уже в пути, ориентировочная дата ее приезда в Республику Абхазия – 15 ноября 2021 года. Также у нас есть в наличии вакцина «Спутник Лайт», которой могут привиться наши граждане. Хочу призвать наших граждан вакцинироваться», – сказал министр здравоохранения.

Но многие не слушают рекомендации медицинского сообщества, проводят и посещают торжественные мероприятия:

«На протяжении полутора лет врачи работают в «красных зонах». Врачи тоже люди, они устали. И когда человек находится в «красной зоне» и из окна видит эскорт из свадебных машин… Можно отложить свадьбу на какой-то период времени. В ежедневном режиме оперативный штаб публикует цифры. Были дни, когда было 200 заболевших, 150, 170. Это большие цифры. У нас стационары заполняются, российский госпиталь работает на пике своих возможностей».

Возникают большие сложности с закупкой кислорода, так как достать его сегодня очень сложно. Раньше его приобретали в Краснодаре, Новороссийске, но поступают отказы, так как там сейчас большое количество больных COVID-19. В настоящее время кислород в Абхазию привозят из Азова. В основном больные, которые лежат в медучреждениях республики, кислородозависимые. Для их обеспечения в среднем необходимо 650 баллонов в сутки.

Министр сообщил, что дизельный генератор мощностью 300 киловатт в течение пятнадцати дней будет доставлен и установлен в Гудаутской ЦРБ. В настоящее время российские специалисты проводят монтаж рентгена в Республиканской больнице в Сухуме, а 15 ноября установят компьютерный томограф. Медицинское оборудование вышло из строя из-за скачков напряжения. Теперь оно будет работать с дополнительной защитой от перепадов в сети.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба на следующей неделе посетит Москву. Он обсудит с коллегами в Минздраве РФ строительство на базе клинической второй больницы в Сухуме современного кардиологического центра. Кроме того, в повестке дня – вопросы ОМС, лекарственного обеспечения и другие. По-прежнему возникают сложности с приобретением препаратов «Актемра» и «Артлегия». На следующей неделе в республику поступят 50 упаковок последнего. Минздрав Абхазии также обратился к абхазской диаспоре в Турции с просьбой оказать содействие в приобретении лекарственных препаратов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия