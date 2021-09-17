Ника Мелия пришел к собственному заключению

Лидер «Нацдвижения» и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия лишится депутатского мандата. Профильный парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам сегодня удовлетворил заявление оппозиционера о досрочном приостановлении его депутатских полномочий. Часть оппозиции заявление Ники Мелия считает опрометчивым шагом, которым воспользовалась «Грузинская мечта». Судебный процесс против Мелия продолжается, и не исключено, что оппозиционер, лишившись депутатского иммунитета, еще до муниципальных выборов окажется за решеткой.

«Грузинской мечте» не угодить «Нацдвижению». Не только по принципиальным идеологическим и политическим соображениям, но и по простому, на первый взгляд, вопросу. Лидер «Нацдвижения» Ника Мелия месяц назад обратился к парламенту с просьбой о приостановлении своих депутатских полномочий в связи с тем, что «Грузинская мечта» аннулировала соглашение Шарля Мишеля.

И хотя партия Ники Мелия к тому времени сама отказывалась подписать документ (произошло это лишь 2 сентября), она вошла в парламент из уважения к западным партнерам из Евросоюза, выплатившим залог за Нику Мелия, благодаря чему он вышел на свободу, которой лишился после того, как парламент лишил оппозиционера, обвиняемого в организации, руководстве и участии в групповом насилии на акциях протеста перед зданием парламента в «гавриловскую ночь» в июне 2019 года, оставил без депутатского иммунитета.

Тогда действия «Грузинской мечты» и форма ареста оппозиционера вызвали гнев не только однопартийцев Мелия, но и правозащитников, оппонентов власти и международных партнеров. Казалось бы, на этот раз все должно было пройти без полемики – Ника Мелия сам обратился 3 августа со своим заявлением, а сегодня профильный комитет рассмотрел вопрос и проголосовал за досрочное приостановление депутатских полномочий оппозиционера Мелия. Но так не считает депутат «Нацдвижения» Леван Бежашвили, присутствовавший сегодня на комитетском заседании:

«Грузинская мечта» решила в ускоренных темпах приостановить полномочия не просто депутата, а одного из главных лидеров оппозиции и кандидата на победу в выборах мэра Тбилиси. Если пленарная или внеочередная сессия по этому вопросу состоится до выборов, это будет явным признаком политической составляющей этого решения. Потому призываем парламентское большинство, бюро не ускорять рассмотрение этого вопроса».

На вопрос журналистов, почему Мелия дал такой повод «Грузинской мечте», Бежашвили пояснил, что таким образом оппозиционный лидер хочет подчеркнуть важность предстоящих муниципальных выборов. А остальные депутаты «Нацдвижения» останутся в парламенте, чтобы обеспечить необходимые голоса для конституционных поправок в избирательном кодексе. Они предусматривают проведение следующих двух парламентских выборов с низким проходным барьером и по пропорциональной системе.

Несмотря на выход партии власти из соглашения Мишеля, в «Нацдвижении», как и в большей части оппозиции, рассчитывают, что новая избирательная система пригодится уже после октябрьских муниципальных выборов. В соглашении Мишеля «Грузинская мечта» обязалась провести досрочные парламентские выборы, если она на октябрьских муниципальных выборах не наберет 43% голосов избирателей.

На это пункт рассчитывают и в «Стратегии Агмашенебели», потому представитель партии, депутат Паата Манджгаладзе хотя и уважает решение коллеги-оппозиционера, на комитетском слушании не проголосовал «за». Манджгаладзе объясняет это и тем, что судебный процесс против Ники Мелия недавно возобновился:

«В моем решении я руководствовался тем, что «Грузинская мечта» очень ажитирована и радостна в желании как можно скорее приостановить депутатские полномочия Ники Мелия. Я считаю это неправильным – впереди выборы, грузинскую демократию ожидает серьезный экзамен, а «Грузинская мечта» спешит, потому что не нарадуется: у оппозиционного лидера не будет иммунитета, и арестуют его, когда захотят».

Тем более что Ника Мелия отказывается от амнистии, принятой парламентом по делу «гавриловской ночи», – в законе о ней есть условие: обвиняемый должен сам согласиться с ней. Отказавшись, Ника Мелия может быть осужден на шесть лет.

Никакого политического мотива в сегодняшнем решении не было, заявил в ответ на критику глава комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили:

«Никто не заставлял Никанора Мелия писать заявление. Это он сделал сам. Вот и получается, что это оппозиция ажитирована. У нее нет позитивной повестки дня, бросается с одного берега на другой. Одной рукой подписывает уже аннулированный документ (Шарля Мишеля), а другой делает такие шаги и заявления, которые прямо противоречат якобы подписанному ими документу».

Согласно регламенту, парламент в течение трех недель должен рассмотреть заявление депутата о досрочном приостановлении полномочий. Но парламентское большинство «Грузинской мечты» с самого начало десятого созыва пользуется этим правилом избирательно. Есть наглядные примеры.

В начале года, в разгар политического кризиса, когда оппозиция объявила бойкот парламенту, «Грузинская мечта» провалила голосование по приостановлению полномочий 51 оппозиционному депутату. Но вскоре удовлетворила заявления лидеров «Альянса патриотов» Ирмы Инашвили, Гочи Тутберидзе и Георгия Ломия и главного лейбориста Шалвы Нателашвили.

Сегодня наблюдатели, полагающие, что за решением все-таки стоит политическая неприязнь к Нике Мелия, вспомнили, что вместе с ним в знак протеста о намерении покинуть парламент заявил и Зураб Джапаридзе, лидер «Гирчи – больше свободы». Но его вопрос, как и заявление Элене Хоштария, главы партии «Дроа», не рассматривается. К слову, они вместе с Мелия баллотируются на выборах на пост вице-мэра (Джапаридзе) и главы сакребуло Тбилиси (Хоштария).

В «Грузинской мечте» сегодня не уточнили, собираются ли они созывать внеочередную парламентскую сессию до выборов. Ранее сообщалось, что парламент в связи с выборами на месяц берет каникулы. Окончательное решение после комитетского слушания принимается на парламентском заседании, за приостановление депутатских полномочий должны проголосовать не менее пятидесяти депутатов. Мобилизовать их «Грузинской мечте» не составит труда, тем более что в деле лидера «Нацдвижения» Ники Мелия у партии власти есть опыт.