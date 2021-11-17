Судьба 24 армянских военных неизвестна, с азербайджанской стороны погибли семеро

Многопрофильная группа медицинских экспертов, созданная Народным защитником для проверки адекватности медицинского обслуживания Михаила Саакашвили, поздно вечером 16 ноября осмотрела медицинское учреждение №18, действующее в глданской тюрьме Тбилиси, а также навестила самого экс-президента.

По словам омбудсмена Нино Ломджария в ближайшее время, скорее всего, уже к вечеру 17 ноября, группа экспертов выработает общий вывод.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», о своих впечатлениях журналистам рассказал представитель группы экспертов, анестезиолог-реаниматолог, глава департамента анестезии и интенсивной терапии в клинике «Открытое сердце» Георгий Григолия. Он считает, что проводить процедуру выхода из длительной голодовки в тюремной клинике нецелесообразно.

«Так как нас было много, все выполняли свою работу – кто-то был занят обследованием Саакашвили, кто-то изучал инфраструктуру больницы.

Если в двух словах, то Саакашвили на самом деле голодает, это признают в больнице все.

Не могу сказать, что Саакашвили в очень тяжелом состоянии, но очень близок к тому, что через несколько дней положение станет тяжелым, потому что в его анализах есть уже есть такие изменения, которые требуют интенсивной терапии и интенсивного лечения», – сказал он.

Говоря об инфраструктуре больницы, Григолия говорит, что она была создана две недели назад.

«Там есть палата интенсивной терапии, она оснащена, довольно неплохо. Персонал туда перевели из Республиканской больницы, там лицензированные врачи. Там каждый день дежурят анестезиолог-реаниматолог и второй врач, однако плохо то, что у этой больницы нет опыта интенсивной терапии, там никогда не было такого пациента, каким сегодня является Саакашвили, ему пока не нужна реанимация, ему нужна интенсивная терапия.

Мы придет к общему выводу, однако по моему личному мнению, в этом учреждении лечение такого пациента не целесообразно», – заявил Григолия.

Специалист отметил, что Саакашвили требуется терапевт, так как после длительной голодовки наступили метаболические изменения, и необходимо правильное питание.

Независимую группу медицинских экспертов Народный защитник создала 16 ноября, после того как выяснилось, что министерство юстиции не считает целесообразным направлять к Саакашвили назначенный ранее консилиум, сославшись на то, что он и так лежит в больнице.