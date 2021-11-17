Цхинвали не вернул здорового Бестаева. Но избавился от больного

Гражданин Грузии Геннадий Бестаев, доставленный вчера в Тбилиси из Цхинвали, находится в тяжелейшем состоянии. Два года цхинвальская сторона отказывалась передавать грузинским властям Бестаева, обвиненного в пересечении де-факто границы и «контрабанде наркотических средств», и решилась на это только после того, как у заключенного развился инсульт.

Спустя почти сутки после того, как у Геннадия Бестаева развился инсульт, его передали грузинской стороне. Житель села Зардианткари Горийского муниципалитета вчера был переведен на контролируемую грузинскими властями территорию в бессознательном состоянии и доставлен в Грузино-голландский госпиталь в Тбилиси.

«Пациента уже перевели из операционного блока. Ему была проведена декомпрессионная трепанация черепа и эвакуация гематомы. Его состояние сейчас достаточно тяжелое, с нестабильной гемодинамикой, он, естественно, находится на искусственном дыхании. Пока положение критическое. Исходя из ситуации и общего состояния, мы продолжим лечить его в реанимационном отделении», – сообщил с утра врач госпиталя Георгий Гварамидзе.

На постоянной связи с медиками находится сестра Бестаева – Наира Гудадзе:

«Они (власти самопровозглашенной Южной Осетии) сделали то, что хотели, сейчас он в очень тяжелом состоянии. До сих пор не переводили его сюда, потому что не хотели этого, они ведь убийцы. Пускай наши хоть сейчас уделят ему внимание. Пусть даже если он будет инвалидом, лишь бы мой брат вышел живым из больницы, я за ним присмотрю».

Наира Гудадзе два года безрезультатно занималась вопросом освобождения своего брата, неоднократно обращалась с такой просьбой к цхинвальской стороне и за помощью к грузинским властям. Однако выдать приговоренного к трем годам лишения свободы за пересечение де-факто границы и «контрабанду наркотических средств» в Цхинвали решили, только когда Бестаев оказался в критическом состоянии. В связи с болезнью его решил помиловать югоосетинский лидер Анатолий Бибилов.

О том, что произошло с Бестаевым, родные, близкие и СМИ узнали от врача Важи Гаприндашвили. Одним из первых на это отреагировал лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава, написавший на своей странице в Facebook:

«Я обращаюсь к т.н. правительству Грузии: хоть сейчас что-нибудь сделайте, срочно переведите этого человека и спасите его. Не переведете? Устрою акцию на автобане! А затем приду к парламенту, и будут вам воспоминания о «гавриловской ночи».

После того, как информация о состоянии Бестаева уже появилась в СМИ, заявление решили сделать и в Службе государственной безопасности Грузии. В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорилось о том, что СГБ задействовала все имеющиеся в ее распоряжении рычаги для немедленного перевода гражданина Грузии на территорию, контролируемую центральной властью. По словам конфликтолога, экс-министра по примирению и гражданскому равноправию Пааты Закареишвили, в этот процесс были вовлечены сопредседатели Женевских дискуссий, представители Миссии наблюдателей ЕС и другие международные партнеры:

«Это явно не было результатом переговоров между Тбилиси и Цхинвали, просто его (Бестаева) здоровье значительно ухудшилось, и возникла угроза того, что мог быть летальный исход. Цхинвальская власть односторонне, без согласования с кем-либо очень быстро решила избавиться от еще живого Бестаева. После этого (в случае гибели Бестаева) был бы большой скандал, начались бы разговоры о том, что его могли убить… Это печальный факт – здесь видно, насколько несостоятельна и беспомощна грузинская политика. Печально, что его не смогли освободить, когда освобождали Гахеладзе».

Тогда власти вполне могли воспользоваться возможностью обменять обвиненного в умышленном убийстве Вадима Гобозова сразу на нескольких граждан Грузии, содержавшихся в цхинвальской тюрьме, но этого не сделали.