Ираклий Гарибашвили округлил ВВП до рекорда

Правительство Грузии прогнозирует сохранение высоких темпов экономического роста – больше 6% к концу 2022 года. Об этом было заявлено на парламентской сессии при обсуждении бюджета на будущий год. При этом, по мнению премьера Ираклия Гарибашвили, ВВП на душу населения в скором времени увеличится на 30%.

Парламент Грузии продолжает рассматривать главный финансовый документ страны. Представляя доработанный вариант проекта бюджета на 2022 год, министр финансов Лаша Хуцишвили поделился оптимизмом:

«Проводимые правительством реформы являются гарантией того, что в скором будущем страна сможет полностью оправиться от экономических потерь, вызванных пандемией, сохраняя высокие темпы экономического роста. Мы ожидаем 6-процентный экономический рост в 2022 году, а средний темп экономического роста в 2022-2025 годах составит 5,5 процента. По состоянию на текущий год уже восстановлено три четверти экономического ущерба 2020 года. В связи с улучшением прогноза экономического роста, прогноз номинального ВВП также увеличился и после коррекции планируется на уровне 65 миллиардов лари, что является историческим максимумом. В базовом и оптимистическом сценариях мы ожидаем почти полного восстановления докризисного уровня экономики».

С надеждой недавно говорил об экономических перспективах и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили:

«У нас очень сильный экономический рост. За девять месяцев он составил 11,3%, поэтому прогноз реального экономического роста был пересмотрен, и мы предполагаем, что в этом году у нас будет двузначный экономический рост вместо первоначальных 7%, и это означает повышение уровня ВВП на душу населения до 5,5 тысяч долларов. Нас ожидает очень позитивный год».

По текущим данным, ВВП Грузии составляет 49,4 миллиардов лари или в пересчете на душу населения 4 255 долларов.

Эксперты заподозрили членов кабмина в манипулировании цифрами. Согласно данным Грузстата, в прошлом году даже при сокращении в 6,8% объем ВВП один раз уже достигал исторического максимума. Однако, учитывая рекордное обесценение лари, объем ВВП в пересчете на доллары оказался меньше, чем в 2012 году, – 16,5 миллиардов долларов, или в пересчете на душу населения – 4 442 доллара.

По словам профессора Университета Европы Гочи Тутберидзе, правительству придется не на словах, а на деле доказывать представленные параметры:

«Главное, какой к концу означенного периода будет инфляция, а она сейчас у нас на уровне 13%, и неизвестно, что произойдет в будущем году. Второе: если у нас номинальный ВВП в долларовом исчислении оставался на одном уровне на протяжении последних девяти лет, как он увеличится за год на 30%? Конечно, нельзя отрицать очевидные позитивные сдвиги в экономике: к примеру, экспорт превалирует над импортом, однако абсолютно нездоровая инвестиционная среда тормозит развитие экономики, а без этого немыслим инклюзивный рост благосостояния населения, на который так любят ссылаться чиновники. Думаю, эти цифры являются популизмом чистой воды, ничего подобного нет ни в прогнозах Нацбанка, ни тем более в исследованиях авторитетных международных организаций».

Об ухудшении инвестиционного климата в Грузии говорится в недавнем отчете Госдепартамента США. Несмотря на открытый характер экономики, доверие инвесторов подрывают низкий уровень доверия к судебной системе и политически мотивированное вмешательство в бизнес-среду, говорится в документе:

«Наблюдается неспособность судебной системы выносить решения по коммерческим спорам в разумные сроки – некоторые вопросы не решаются годами. Некоторые компании жалуются на неэффективность принятия решений на муниципальном уровне, на недостатки в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности, отсутствие эффективной антимонопольной политики, на политическое вмешательство, выборочное применение законов и нормативных актов».

Что касается прогнозов международных финансовых институтов по росту ВВП Грузии, то выглядят они значительно скромнее двузначных обещаний грузинского правительства. К примеру, ЕБРР оценивает рост экономики Грузии в текущем году на уровне 7,5%, а Всемирный банк – на 8%.