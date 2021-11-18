Кобахидзе обвинили в атаке на аппарат Народного защитника Грузии и давлении на врачей

Десятки бойцов российской частной военной компании "Вагнера", которых летом прошлого года задержали на территории Беларуси, а затем выдали обратно России, должны были быть арестованы в Киеве. Туда их выманили украинские спецслужбы, но в последний момент из офиса президента Украины поступило распоряжение о переносе спецоперации, из-за чего она полностью сорвалась. Такие выводы содержатся в совместном расследовании международной группы Bellingcat и российского издания The Insider (признано российскими властями "иностранным агентом").

СМИ на основе полученных документов, включающих в себя расшифровку телефонных переговоров, утверждают, что спецоперация по поимке "наиболее значимых" бойцов "ЧВК Вагнера", причастных к военным преступлениям в Донбассе, разрабатывалась Главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУРМО) с сентября 2019-го года по июль 2020-го.

Украинским разведчикам удалось завербовать бывшего офицера ГРУ России, воевавшего в Донбассе. Тот, в свою очередь, под видом руководителя несуществующей частной военной компании нанял более тридцати россиян - якобы для охраны объектов нефтяной компании "Роснефть" в Венесуэле. Среди тех, кто согласился на такую работу - заместитель командира штурмовой бригады самопровозглашённой "ДНР" Артём Миляев с позывным "Шаман", подполковник Александр Кривенко, формировавший в 2014 году в Астрахани батальон для боевых действий на востоке Украины, бойцы, принимавшие участие в военных действиях под Иловайском и Дебальцево, сепаратисты, сбившие в июне 2014 года украинский военно-транспортный самолёт под Луганском (тогда погибли 49 украинских военнослужащих), и потенциальные свидетели уничтожения малазийского "Боинга" над территорией Донбасса.

Отмечается, что для оформления на работу российские наёмники заполнили анкеты со всеми личными данными, включая данные о боевом опыте. Благодаря этому украинским спецслужбам удалось получить нигде не публиковавшиеся видео- и фотоматериалы о военных преступлениях в Донбассе. При этом многие из бойцов описали своё присутствие на востоке Украины как прямое развёртывание там регулярных подразделений российской армии.

Далее украинская разведка организовала для бойцов "ЧВК Вагнера" перелёт в Венесуэлу через Минск и Стамбул. По планам ГУРМО, один из самолётов должен был быть принудительно посажен в момент пролёта над территорией Украины (якобы из-за угрозы взрыва на борту), после чего наёмников должны были арестовать.

Bellingcat, ссылаясь на опрошенных экс-сотрудников ГУРМО, утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован о спецоперации и одобрил её. В последний момент, когда россияне следовали в первый пункт маршрута - Минск, офис Зеленского, а именно его руководитель Андрей Ермак, потребовал перенести операцию на неделю - предположительно в связи с тем, что Зеленский в этот же момент достиг соглашения с Россией о прекращении огня в Донбассе, и спецоперация могла бы сорвать перемирие.

При этом опрошенные журналистами бывшие оперативники ГУРМО высказали и другую версию: якобы причиной срыва операции могло стать предвзятое отношение президента Украины и его аппарата к тогдашнему начальнику украинской разведки Василию Бурбе.

В итоге руководство спецоперации перебронировало билеты членам "ЧВК Вагнера" на более поздний срок, в связи с чем те, приехав в Минск, были вынуждены пересидеть пять дней в санатории за чертой города, пишет Bellingcat. Там на группу из 33 человек обратил внимание персонал санатория и доложил о них в правоохранительные органы. Спустя сутки белорусский спецназ задержал россиян, поначалу приняв их за участников протестов против режима Лукашенко. После разбирательств их выдали России.

Группа Bellingcat отмечает, что ни президент Зеленский, ни его офис не отреагировали на просьбу прокомментировать расследование и назвать причину переноса операции по аресту бойцов "ЧВК Вагнера".