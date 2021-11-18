Егор Кочиев: «Дело Бестаева будут использовать как политический инструмент»

Последняя в этом году встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла сегодня в Эргнете. На ней обсуждался и вопрос Геннадия Бестаева – гражданина Грузии, на днях перевезенного из цхинвальской тюрьмы в тбилисскую клинику с инсультом. Ему была сделана операция. Бестаев остается в больнице в критическом состоянии. Глава югоосетинской делегации в формате МПРИ Егор Кочиев заявил журналистам, что грузинская сторона политизирует этот вопрос.

Сегодня в Эргнете обсуждался и вопрос Геннадия Бестаева, переведенного на лечение из Цхинвала в Тбилиси 16 ноября. Глава югоосетинской делегации Егор Кочиев заявил журналистам после завершения встречи, что грузинская сторона политизирует вопрос, тогда как ситуация не политическая. У Бестаева, который был осужден и отбывал наказание в Южной Осетии, случился гипертонический криз, а после развился инсульт. Его доставили в РММЦ, оказали помощь, сказал Кочиев:

«Грузинская сторона попросила, чтобы мы передали гражданина Бестаева им, чтобы ему была оказана медицинская помощь в Грузии. Так как он был осужден, мы не могли просто так это сделать, он был помилован президентом Южной Осетии, и потом уже в качестве помилованного мы его передали грузинской стороне. Это было организовано, заехал реанимобиль и забрал его в Грузию. Там ему была проведена операция, и в данный момент он находится в лечебном учреждении в Грузии».

Бестаев был задержан 30 октября 2017 года в окрестностях села Хелчуа Цхинвальского района. Как сообщал КГБ Южной Осетии, это было третье нарушение государственной границы с его стороны. Первые два раза Бестаев подвергался административной ответственности с последующим выдворением за пределы республики. В третий раз его, помимо нарушения границы, обвинили и в контрабанде наркотиков. Он был приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

По мнению Кочиева, повышенный интерес к этой теме объясняется тем, что она используется во внутриполитической борьбе в Грузии:

«Все эти высказывания грузинской стороны о том, что мы довели его до инсульта, что с ним плохо обращались, не имеют под собой никаких оснований. Они муссируются в грузинских СМИ, поскольку, как сейчас модно говорить, хотят поймать на этом хайп, чтобы предъявить претензии руководству Грузии или каким-то политическим оппонентам. Дело Бестаева будут использовать как политический инструмент. Их совершенно не интересует этот человек, они просто хотят поднять волну, которая не имеет под собой никаких оснований».

Егор Кочиев отметил, что готов разъяснить это и грузинским журналистам, но из-за пандемии общение с ними ограничено.

Между тем, по словам главы югоосетинской делегации, нарушения границы продолжаются. За время, прошедшее с последней встречи МПРИ, было задержано 17 человек:

«Чаще всего к нарушителям границы применяется гуманный подход. Как правило, их не штрафуют и к ним не применяются никакие меры. Если не было задержаний до того и они не совершали никаких других правонарушений, то они выдворяются на территорию Грузии без штрафных санкций».

Одной из проблем, которые представляют особый интерес для югоосетинской стороны, остается вопрос обустройства поста грузинской полиции недалеко от села Цнеслис на югоосетинской территории. Он поднимается на каждой встрече МПРИ. Как отметил Кочиев, он представляет опасность для местного населения. Кроме того, с появлением незаконного поста полиции обострились проблемы безопасности на всей протяженности государственной границы с Грузией, отметил он.

Следующая встреча в формате МПРИ с участием представителей Южной Осетии, России, Грузии и ОБСЕ пройдет в январе следующего года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия