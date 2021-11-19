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Врач Саакашвили: Мы не можем исследовать головной мозг, в Глданской тюрьме нет МРТ
В больнице Глданской тюрьмы нет аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ) и провести исследование головного мозга экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в пенитенциарном учреждении невозможно. Об этом заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, осмотревший пациента в тюремном госпитале.
На 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.
«Состояние тяжелое, очень тяжелое. Сейчас, например, здесь у нас был невролог, который допустил очень неприятный диагноз, который, по моему мнению, заслуживает очень большого внимания. Миша Саакашвили должен быть переведен в многопрофильную больницу, где есть аппарат высокого уровня, который позволяет изучить состояние его головного мозга», – сказал Кипшидзе.
Он подчеркнул, что данные исследования являются приоритетными и безотлагательными, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В эти минуты важнее всего сделать МРТ. Здесь нет аппарата МРТ, они есть всего в нескольких клиниках Тбилиси. Местные врачи предложили нам сделать компьютерную томографию, но мы отказались… Так что мы не можем сделать диагностику состояния головного мозга», – добавил врач.
17 ноября группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина. Сегодня члены консилиума указали, что их прогноз оправдывается.
В тюремном госпитале сегодня побывали члены правящей партии «Грузинская мечта», в том числе те, которые возглавляют профильные комитеты парламента. Экс-министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко допустил, что Саакашвили переведут в гражданскую больницу, если врачи разных профилей дадут соответствующую рекомендацию.
Другие новости дня
Путин считает неплохими перспективы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта
«Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась. Крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения», – заявил президент России Владимир Путин.
Говоря о преодолении разногласий, Путин отметил, что «возрастает роль российской дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией, восстановлению в Закавказье экономических связей, разблокированию транспортных коридоров».
«На мой взгляд, перспективы там неплохие. Реально все страны региона, включая Россию, заинтересованы в урегулировании, долгосрочном урегулировании проблемы», – сказал президент России.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Министерство обороны России внесло предложения относительно подготовительного этапа делимитации и демаркации границы. Пашинян не сообщил подробностей, лишь сказал, что предложения российской стороны для Армении приемлемы.
Госдеп призвал обеспечить Саакашвили справедливый судебный процесс
Вашингтон призвал власти Грузии допускать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на все заседания суда по его делу и обращаться с ним справедливо.
«Мы призываем власти Грузии обращаться с господином Саакашвили справедливо и с соблюдением достоинства, а также следовать рекомендациям Народного защитника относительно подходящего с ним обращения», – заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
«Мы также твердо призываем власти Грузии обеспечить, чтобы господин Саакашвили смог присутствовать на всех заседаниях суда по делам против него в соответствии с международным правом. Господин Саакашвили имеет право на честный процесс, в том числе и на возможность присутствовать на судебных слушаниях лично, если он этого потребует», – добавил он.
Отметим, что в предыдущем заявлении Прайс призвал Грузию обращаться с Саакашвили «справедливо и достойно».
Нобелевские лауреаты Горбачев и Муратов поддержали «Мемориал»
Лауреаты Нобелевской премии мира, бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, призвали Генпрокуратуру России отозвать иск о ликвидации правозащитной организации «Мемориал», структуры которой российские власти объявили «иностранными агентами».
«Многолетняя деятельность «Мемориала» всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем», - заявили в совместном обращении Горбачев и Муратов, отметив, что продолжение работы правозащитной организации «отвечает интересам общества и российского государства, а требование его закрыть вызвало в стране тревогу и беспокойство».
11 ноября Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию «Международный Мемориал», а также ее подразделения – правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно – отсутствие соответствующей маркировки на материалах организации.
В правозащитном центре назвали действия российских властей «политическим давлением» и отметили, что «никаких законных оснований для ликвидации нет».
Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал» несправедливой и чрезвычайной мерой. Отказаться от ликвидации призвал российские власти Совет Европы.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «у «Мемориала» давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства».
Коронавирус в Абхазии: 119 новых случаев инфицирования, 3 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 647 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 57 пациентов. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента: женщина 85 лет и двое мужчин 65 и 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 82 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 693 человека. Зарегистрировано 498 летальных случаев. Выздоровели 27 809 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Врач: Минздрав будет работать над переводом Саакашвили в многопрофильную клинику
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе разделяет мнение врачей о необходимости перевода экс-президента страны Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику. Об этом заявил врач-реаниматолог Георгий Григолия - представитель консилиума, созданного при омбудсмене Грузии для оценки состояния Саакашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
«Министерство здравоохранения будет работать над тем, чтобы произошел перевод Саакашвили. Позиция Тикарадзе основана на том, что она врач, а не политический деятель. Она согласилась со всеми аргументами и, вероятно, попытается что-то сделать. То есть она согласилась, что в том учреждении нецелесообразно лечить такого тяжелого больного и будет лучше перевести его в полипрофильную клинику. От этой встречи у меня осталось позитивное впечатление. От этой встречи у меня осталось позитивное впечатление, что госпожа Екатерина и ее заместитель гораздо ближе к позиции врачей, чем к политическим руководителям», - сказал Григолия.
Накануне группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике, прогрессирующая гипокалемия, талассемия, существует высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал их заключение фейком, допустив, что в будущем оно может послужить основанием для привлечения к ответственности как Ломджария, так и членов консилиума.
До сих пор власти отказывались госпитализировать Саакашвили, ссылаясь на меры безопасности. В правящей «Грузинской мечте» считают, что сторонники третьего президента могут напасть на гражданскую клинику и попытаться похитить пациента.
Путин предложил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей
Президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%, то есть на тысячу рублей. В таком случае прожиточный минимум составит 12 654 рубля в месяц. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Также президент поручил подготовить поправки об увеличении минимального размера оплаты труда на 1100 рублей – в будущем году МРОТ составит 13 890 рублей в месяц.
Владимир Путин отметил, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. Соответственно, размер этих выплат тоже увеличится.
18 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, то есть превысила 10 процентов в годовом исчислении. По ее словам, в целом инфляция сейчас в 2 раза выше, чем заявленная Центробанком цель в 4 процента, а продовольственная – «уже, к сожалению, двузначная».
Грузинская оппозиция отказалась от протестных шествий в пользу единого митинга
На фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, «Единое национальное движение» отказалось от проведения протестных шествий, анонсировав на 19 ноября масштабный митинг в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В этот важнейший для страны момент истории, как никогда важна полная мобилизация и единство. Мы отменяем шествие-манифестацию, которая была запланирована на завтра на трех локациях», - заявил председатель ЕНД Ника Мелия на пресс-конференции в пятницу.
Он призвал всех, «кто считает, что третий президент не должен быть убит», в пятницу собраться на площади Первой Республики в 15:00.
«Несмотря на то, что завтра рабочий день, главная работа завтра – на площади Республики», - сказал Мелия.
Он призвал сторонников тепло одеться и приготовиться к «справедливой, ненасильственной борьбе». Лидер ЕНД добавил, что решение об отмене шествия было принято после консультаций с партнерскими партиями. На данном этапе неизвестно, присоединятся ли к завтрашнему митингу «Лело», «Дроа» и «Гирчи – Больше свободы».
Саакашвили, который продолжает голодовку уже 49-й день, ранее сегодня потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. По информации приглашенного врача-реаниматолога, Саакашвили переведен в реанимацию тюремной больницы, в настоящее время его состояние стабильное.
- 8 ноября оппозиция объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. Шумные акции оппоненты властей проводят регулярно.
- До сих пор власти отказываются госпитализировать Саакашвили, ссылаясь на меры безопасности. В правящей «Грузинской мечте» считают, что сторонники третьего президента могут напасть на гражданскую клинику и попытаться похитить пациента.
Дауру Кове предложили должность в абхазском Совбезе
Экс-министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове подтвердил информацию о том, что ему предложена должность заместителя секретаря Совета безопасности.
По его словам для этого необходимо решить ряд технических вопросов, так как в Совбезе не предусмотрена штатная единица второго заместителя. «Она будет создана сейчас или после нового года», – сообщил Даур Кове «Нужной газете».
По его словам он ничуть не расстроен, с оптимизмом смотрит на свою новую работу, считает ее очень интересной и намерен применить свой опыт и знания в гуманитарной сфере.
Даур Кове был освобожден от должности министра иностранных дел Указом президента Аслан Бжания 17 ноября.
- Совет безопасности структура, которую возглавляет и формирует президент. Секретарем Совбеза с 2020 года является Сергей Шамба, его заместителем – Гиви Габния. В состав Совета безопасности входят: президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Валерий Кварчия, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, генеральный прокурор – Адгур Агрба, министр обороны – Владимир Ануа, начальник Генерального штаба Василий Лунев, врио председателя СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, министр иностранных дел – Даур Кове.
Состояние Саакашвили стабильное, но он остается в реанимационном отделении – врач
У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной больнице была краткосрочная потеря сознания, заявила врач-реаниматолог Гулико Килиптари.
«С помощью незначительных реанимационных мероприятий его состояние стабилизировалось», – добавила она.
Специалист говорит, что Саакашвили сейчас в сознании, отвечает на все вопросы врачей. При этом заключенный остается в реанимационном отделении.
Килиптари также сообщила, что она приглашенный специалист и «случайно оказалась» в тюремной больнице во время ухудшения состояния Саакашвили.
Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая рассказал, что политик, который голодает уже 49-й день, потерял сознание во время встречи с адвокатами. Гражданская супруга политика Лиза Ясько считает, что его «нужно спасать».
Кобахидзе обвинили в атаке на аппарат Народного защитника Грузии и давлении на врачей
Аппарат Народного защитника Грузии обвинил председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе в запугивании независимого конституционного органа. Об этом говорится в заявлении омбудсмена, распространенном сегодня, 18 ноября.
Группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария рекомендовали перевести экс-президента из тюремной больницы в частный госпиталь ввиду критического состояния его здоровья. Кобахидзе назвал их заключение фейком, допустив, что в будущем оно может послужить основанием для привлечения к ответственности как Ломджария, так и членов консилиума.
«Эта риторика выходит за пределы правовых рамок, представляет собой попытку атаковать и запугать независимый конституционный орган и его экспертов, противоречит национальным и международным обязательствам в области прав человека», - заявляют в аппарате Народного защитника.
В обращении подчеркивается, что Народный защитник Грузии уполномочен приглашать экспертов и специалистов для проведения экспертной деятельности. Одновременно омбудсмен добавляет, что заявление Кобахидзе лишено юридических аргументов.
«Вопреки Парижскому и Венецианскому принципам Народный защитник Грузии сталкивается с препятствиями при выполнении своего мандата, а эксперты могут отказаться от сотрудничества с Народным защитником в будущем», - отмечено в заявлении.
Народный защитник обращается к ООН, Совету Европы, ОБСЕ/БДИПЧ, аккредитованным в Грузии дипломатическим миссиям, а также к Международной ассоциации омбудсменов с призывом изучить данный вопрос и дать ему оценку.
- В последнее время власти Грузии все чаще критикуют омбудсмена Грузии, говоря о предвзятом отношении Нино Ломджария к третьему президенту страны. Несколько дней назад Кобахидзе заявил, что омбудсмен и партия «Единое национальное движение» имеют «одинаковую повестку дня». По его оценке, они «безо всяких оснований» требуют перевода Саакашвили в гражданскую больницу, «чтобы осуществить радикальные планы».
Состояние Михаила Саакашвили стабилизировалось – адвокат
Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабилизировалось – заявил адвокат политика Бека Басилая.
«Ситуация стабилизировалась», – сказал Басилая журналистам.
По словам адвоката, соответствующую информацию аппарат Народного защитника получил от Специальной пенитенциарной службы.
Ранее Басилая рассказал, что Саакашвили, который голодает уже 49-й день, потерял сознание во время встречи с адвокатами.
«Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но когда выходил, упал наповал. Сотрудники старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его унесли, не знаю куда», – сказал журналистам адвокат.
Ранее Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если власти согласятся перевести его из тюремной в гражданскую больницу.
Бека Басилая: Михаил Саакашвили потерял сознание
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает уже 49-й день, потерял сознание во время встречи с адвокатами. Об этом журналистам заявил адвокат политика Бека Басилая.
По словам Басилая, третьего президента куда-то вынесли на носилках:
«Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но когда выходил, упал наповал. Сотрудники старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его унесли, не знаю куда», – сказал журналистам адвокат.
Басилая покинул медицинское учреждение №18, действующее в глданской тюрьме Тбилиси, несколько минут назад. По его словам, там остается другой защитник Саакашвили – Ника Гварамия.
Ранее Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если власти согласятся перевести его из тюремной в гражданскую больницу.
Сотни иракских беженцев вывезли спецрейсом на родину из Беларуси
Сотни иракских мигрантов из числа тех, кто ранее прибыл в Беларусь, чтобы впоследствии перебраться в ЕС, в четверг были зарегистрированы на рейс обратно на родину.
Об этом сообщает, в частности, Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Ирака.
Как отметили в ведомстве, мигранты, преимущественно из числа иракских курдов, во второй половине дня сели в самолёт, вылетающий в Эрбиль – столицу Иракского Курдистана. Позднее тот же лайнер направится из Эрбиля в Багдад.
По информации оппозиционного белорусского сайта "Хартия 97", 18 ноября эвакуационным рейсом в Ирак были репатриированы 430 мигрантов. При этом сотрудники консульства продолжают оформление ещё 50 человек. Сведения приводятся со ссылкой на официального представителя иракского МИД Ахмеда аль-Саххафа.
Иракцы составляют значительную часть из примерно 4-х тысяч мигрантов, которые остаются на морозе в лагерях беженцев вдоль западной границы Беларуси. Эти люди пытаются попасть на территорию Литвы, Латвии и Польши. Ситуация резко обострилась 8 ноября. С начала прошлой неделе мигранты, уничтожая заграждения, предприняли несколько попыток штурма. Наиболее опасная ситуация – на границе с Польшей.
Руководство ЕС обвиняет режим белорусского руководителя Александра Лукашенко в намеренном обострении кризиса и отправке мигрантов к границе. Лукашенко, как заявляют в Брюсселе, тем самым мстит за западные санкции и добивается того, чтобы ограничения были сняты.
Лукашенко все обвинения отрицает. Официальный Минск утверждает, что убеждают мигрантов вернуться домой, но те отказываются. Одновременно многие беженцы говорят, что белорусские власти не позволяют им даже вернуться в Минск из лесов вдоль границы.
За последние месяцы, по данным Reuters, в приграничных районах умерли не менее 8 человек, включая 19-летнего сирийца, утонувшего в реке при попытке добраться до территории ЕС вплавь.
США и Евросоюз не признают Лукашенко легитимно избранным президентом на выборах в августе прошлого года. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций – по обвинению в фальсификации итогов выборов и жестоком подавлении массовых протестов.
За сутки от коронавируса скончались трое жителей Южной Осетии
Три пациента с коронавирусом скончались за минувшие сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия – 75-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 81 и 85 лет.
Как пишет агентство «Рес», в цхинвальском медцентре проходят лечение 96 пациентов с подтвержденным коронавирусом, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся два человека.
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 34 новых случая коронавируса (днем ранее – 33).
По информации югоосетинского Минздрава, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 сократилось.
Ереван и Баку снова обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня
Министерство обороны Армении заявляет, что, несмотря на установленное 16 ноября при посредничестве российской стороны прекращение огня, поздно вечером 17 ноября подразделения азербайджанских ВС открыли беспорядочный огонь по некоторым направлениям армяно-азербайджанской границы в Тавушской области.
Официальный Баку, в свою очередь, обвиняет Ереван в «продолжении провокаций».
«Вечером 17 ноября Вооруженные силы Армении из оружия различного калибра обстреляли позиции, расположенные в Товузском районе», – заявило Минобороны Азербайджана.
По состоянию на 10:00 18 ноября, по данным армянской стороны, ситуация на границе относительно стабильна. О погибших или раненых не сообщается.
В Грузии проходят военные учения, организованные Министерством обороны Канады
Грузия впервые принимает многонациональные командно-штабные учения Maple Arch. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны Грузии.
Церемония открытия состоялась на территории Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в поселке Крцаниси (близ Тбилиси). Учения будут продолжаться здесь в течение двух недель.
В маневрах будут задействованы военнослужащие из Канады, Грузии, Литвы, Украины, Польши и Турции. Обучать участников Maple Arch 2021 будут как грузинские, так и канадские инструкторы, пишет агентство «Новости-Грузия».
Цель учений – повышение совместимости между странами-участницами, углубление связей в сфере обороны, приближение их к стандартам НАТО при планировании и проведении операций по поддержанию мира, а также совершенствование навыков, необходимых для эффективных действий и принятия решений.
Учения организованы министерством обороны Канады под руководством Директората сотрудничества военных учений и под руководством Восточного командования Сил обороны Грузии.
Maple Arch – это ежегодные многонациональные учения, которые проводятся поочередно в разных странах. Силы обороны Грузии впервые участвовали в этих маневрах в 2018 году на уровне батальона.
Экс-директору Глданской тюрьмы предъявлено обвинение по еще одному делу о пытках
Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение в пытках бывшему директору Глданской тюрьмы Александру Мухадзе по прозвищу «Киллер». Об этом сообщает пресс-служба следственного ведомства.
Мухтадзе вменяется в вину преступление, предусмотренное второй частью статьи 144-1 УК Грузии. Оно наказывается лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет.
Согласно версии следствия, в мае 2011 года на тот момент глава военной полиции Мегис Кардава и Александр Мухадзе, требовали от задержанного по обвинению в приобретении-хранении наркотиков сознаться в причастности к несуществующим террористическим актам, а также дать показания против других лиц, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сторона обвинения основывается на показаниях гражданина, который проходит по делу в качестве пострадавшего. Бывший заключенный утверждает, что при задержании ему подбросили наркотики.
«После отказа от дачи желаемых показаний, задержанный был доставлен в т.н. тюремный «карантин», где он следил за тем, как один из заключенных подвергается сексуальному насилию. После чего жертве пригрозили, что, если он не даст желаемых ими показаний, его также изнасилуют», — говорится в заявлении прокуратуры.
Позже, согласно прокуратуре, обвиняемый написал признание под диктовку Кардава в своей причастности к несуществующим террористическим актам. По каким-то причинам Кардава и Мухадзе сочли его недостаточным и «вынудили задержанного съесть лист, на котором было написано признание».
«Для получения желаемых показаний его завели в камеру, где при участии других заключенных в масках было инсценировано сексуальное насилие, которое снимали на камеру», — добавили в ведомстве.
Кардава и Мухадзе продолжали допросы обвиняемого почти год, до февраля 2012 года. Во время одного из них Кардава, как утверждается, «приставил пистолет к голове заключенного для психологического давления».
«Опасаясь избиений, пыток, распространения видеозаписей сексуального характера и продолжающегося физического насилия, потерпевший был вынужден подписать признание. После этого через какое-то время он попытался покончить жизнь самоубийством», — сказано в заявлении прокуратуры.
Из сообщения также известно, что новое уголовное дело против задержанного так и не было начато, как и следствие, касавшееся «несуществующих террористических актов».
В качестве доказательств прокуратура публикует видео одного из допросов потерпевшего, проведенного Мухадзе и Кардава в 2011 году.
«Мемориал» будут защищать Генри Резник и Илья Новиков
В офисе "Мемориала" в Москве в четверг прошла пресс-конференция, посвящённая искам прокуратуры о ликвидации Международного Мемориала и Правозащитного центра "Мемориал" (обе организации признаны в России "иностранными агентами").
На пресс-конференции представители правозащитных организаций дали юридическую оценку искам, рассказали о своих планах по защите в суде и ответили на вопросы о том, почему власти хотят ликвидировать "Мемориал".
На вопросы журналистов ответили член совета центра "Мемориал" Татьяна Глушкова, исполнительный директор Международного Мемориала Елена Жемкова, председатель совета Международного Мемориала Александр Черкасов, правозащитница Татьяна Локшина. В режиме онлайн выступила глава комиссии по правам человека Совета Европы Дунья Миятович. Она выступила как в защиту самого "Мемориала", так и с осуждением российского законодательства об "иностранных агентах".
По видеосвязи выступила также Мэри Лолор, специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников. Она отметила, что преследование "Мемориала" - это удар по всем правозащитникам и гражданскому обществу в России. По словам представителя ООН, "Мемориал" работает в интересах не зарубежных государств, а граждан России, защищая их права. Она также вспомнила о Наталье Эстемировой, сотруднице "Мемориала", убитой в Чечне в 2009 году.
Основание, которое приводят власти для ликвидации Международного Мемориала – систематическое нарушение законодательства об "иностранных агентах" (речь идёт о немаркировке материалов). Правозащитному центру, помимо этого, предъявляют оправдание деятельности экстремистских и террористических организаций. Организации не согласны с обвинениями.
Как заявили представители "Мемориала" на пресс-конференции, они не считают себя чьими-либо "агентами" и не работают по чьей-либо указке. По словам представителей организации, все требования властей, связанные с законом об "иностранных агентах", были выполнены. Саму идею ликвидации существующей более 30 лет правозащитной организации из-за технических вопросов участники пресс-конференции назвали абсурдной и сравнили с расстрелом за переход улицы в неположенном месте. Главной же причиной исков властей правозащитники назвали список политзаключённых, который ведёт центр "Мемориал".
Одним из адвокатов, который будет защищать "Мемориал" в Верховном суде, будет Генри Резник - член Совета по правам человека при президенте, один из самых известных адвокатов России, защищавший в том числе правозащитников. Правозащитный центр Мемориал в Мосгорсуде будет защищать, наряду с другими, адвокат Илья Новиков. И он, и Резник будут работать pro bono (без требования гонорара).
"Мемориал" - одна из старейших правозащитных организаций в России, она была создана ещё в 1989 году при участии Андрея Сахарова. Главным направлением её деятельности стало сохранение памяти о жертвах сталинских репрессий. Также "Мемориал" занимается защитой прав человека, в частности выступает в защиту политзаключённых. В поддержку "Мемориала" выступили российские и зарубежные деятели культуры - в том числе британский драматург Том Стоппард, южноафриканский писатель Джон Максвелл Кутзее, британский писатель Стивен Фрай. Отказаться от ликвидации "Мемориала" призвали российские власти США, ЕС, а также Совет Европы. В заявлении главы комиссии Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович говорится, что "Мемориал" – "символ неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами", а уничтожение организации будет иметь значительные негативные последствия для гражданского общества в целом и защиты прав человека в России.
Рассмотрение исков в Мосгорсуде и Верховном суде России ожидается на следующей неделе.
Нурсултан Назарбаев встретился с Нино Бурджанадзе
Первый Президент Казахстана, действующий председатель Совета безопасности и член Конституционного совета страны Нурсултан Назарбаев встретился с председателем грузинской оппозиционной партии «Единая Грузия –Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
Как сообщается на сайте экс-президента Казахстана, в ходе встречи Назарбаев и Бурджанадзе подробно обсудили региональную повестку дня и дальнейшие перспективы укрепления международной безопасности.
Они также обменялись мнениями касательно идей и предложений, озвученных в ходе заседания «Астана клуба» – именно для участия в этом мероприятии Бурджанадзе прибыла в Казахстан.
Нино Бурджанадзе была спикером парламента Грузии в 2001-2008 годах, дважды исполняла обязанности президента страны. С 2008 года возглавляет оппозиционную партию «Единая Грузия –Демократическое движение».
Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана в 1990-2019 годах. Сейчас он является главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».
Президенту Турции подарили карту тюркского мира с российскими регионами
Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту «тюркского мира», в который оказались включены порядка 20 российских регионов и часть Китая.
Согласно карте, тюркский мир представляют собой республики Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея), Краснодарский край и часть Ростовской области, Поволжье, Восточная Сибирь и Якутия.
Кроме среднеазиатских республик и Казахстана, как часть тюркского мира обозначены и территория Балкан в Европе, и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая.
К тюркским народам на Северном Кавказе относят ногайцев, карачаевцев, балкарцев и кумыков, пишет портал Кавказ.Реалии.
В Грузию из России вернули музейные экспонаты, вывезенные в 2003 году. ФОТО
Министр культуры Грузии Тея Цулукиани сообщила, что в Тбилиси вернули музейные экспонаты, вывезенные в Россию в 2003 году на временную экспозицию.
По информации министра, картины долгие годы находились в хранилищах Российской академии наук и искусств. Экспонаты теперь возвращены в Государственный художественный музей им. Шалвы Амиранашвили.
В Грузию вернули следующие картины:
По информации Министерства культуры, переговоры о возвращении музейных экспонатов в Грузию прошли при активном участии первого заместителя министра культуры Кахи Сихарулидзе и руководитель отдела интересов Грузии в посольстве Швейцарии в России Георгия Каджая.
Китайская теннисистка пропала после обвинений в адрес крупного политика
Глава Женской теннисной ассоциации Стив Саймон высказал тревогу и сомнения относительно электронного письма от пропавшей китайской теннисистки, победительнице двух турниров Большого шлема в парном разряде Пэн Шуай.
По словам Саймона, ему трудно поверить в подлинность письма, в котором Пэн отказывается от ранее высказанных ею в адрес влиятельного китайского политика, бывшего вице-премьера Чжана Гаоли, обвинений в сексуальном насилии. В письме, появившемся в государственных медиа, теннисистка пишет, что всё, что она говорила раньше, – это неправда, и что сейчас она "отдыхает у себя дома и всё у неё хорошо".
С обвинениями Пэн выступила две недели назад. Тогда она рассказала, что её принудили к сексуальной связи с Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. Впоследствии этот пост с сайта Weibo быстро удалили, а сама спортсменка перестала появляться на публике.
Электронное письмо, подписанное Пэн Шуай, лишь укрепило опасения по поводу её судьбы и безопасности, говорит глава WTA Стив Саймон. По его словам, он несколько раз, но безуспешно пытался связаться с теннисисткой. Саймон призвал предъявить "независимые и убедительные доказательства, что с Пэн всё в порядке". Он также призвал расследовать ситуацию.
В самом Китае до сих пор хранят молчание. Разоблачения, с которыми изначально выступила Пэн Шуай, стали первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.
Пэн Шуйа – китайская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, неоднократная победительница турниров WTA. Сейчас ей 35 лет. В 2013 году она одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.
Смерть оппозиционного депутата сакребуло Батуми в ЕНД связали с давлением после выборов
Депутат новоизбранного сакребуло (совещательного органа) Батуми от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нугзар Путкарадзе умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает телеканал «Мтавари». Причиной скоропостижной смерти политика называется диабетический кризис.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в «Национальном движении» потрясены известием о кончине Путкарадзе. В партии не исключают, что состояние здоровья мужчины ухудшилось из-за угроз и давления, оказываемых на него после выборов.
«Несколько дней назад в офисе «Национального движения» новоизбранные члены сакребуло сделали заявление о том, что на некоторых членов оказывается давление со стороны властей… В последние дни Нугзар во время всех коммуникаций отмечал, что это давление принимало еще более серьезные масштабы», – заявил член аджарского отделения ЕНД Каха Микеладзе.
Он добавил, что на данном этапе «воздержится от конкретных оценок», допустив при этом, что речь дело может содержать признаки уголовного преступления.
По итогам муниципальных выборов «Грузинская мечта» получила 16 из 35 мест в сакребуло Батуми. Обеспечить себе большинство в совещательном органе столицы Аджарии партия власти может только при условии поддержки членов оппозиции.
До кончины Микеладзе в батумском сакребуло у «Национального движения» было 15 мест, одно – у партии «Лело», два – у партии «За Грузию».
Еще один депутат горсовета – беспартийный. Речь идет об Ираклии Тавдгиридзе, который покинул основанную экс-премьером Георгием Гахария партию «За Грузию» вскоре после первого тура муниципальных выборов. Свое решение он объяснил неприемлемостью сотрудничества с оппозицией.
Новый состав сакребуло Батуми соберется после того, как заседание назначит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии.
Бжания представил коллективу абхазского МИДа нового руководителя – Инала Ардзинба
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя – Инала Ардзинба.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», указ о назначении Ардзинба главой ведомства был подписан накануне. Ардзинба сменил на этом посту Даура Кове, занимавшего должность министра с октября 2016 года.
Аслан Бжания выразил надежду на то, что у нового руководителя МИД сложатся конструктивные и доверительные отношения с коллективом, что будет способствовать достижению новых успехов в работе министерства.
Как пишет «Апсныпресс», Даур Кове поблагодарил коллег за совместную работу в министерстве и пожелал своему преемнику успехов в новой должности.
Инал Ардзинба поблагодарил Аслана Бжания за оказанное доверие и отметил, что несмотря на сложности во внешнеполитической ситуации, при слаженной работе удастся достичь хороших результатов.
31-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Он родственник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба.
В 2007—2012 гг. Ардзинба в Москве учился на факультете мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики.
В 2012 году занял должность советника президента по GR (взаимодействию с органами государственной власти) в компании «Росгосстрах».
С 2014 по 2018 год Ардзинба работал в Администрации президента РФ.
До мая 2018 года – сотрудник управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
В декабре 2017 года указом Президента РФ Владимира Путина Иналу Ардзинба присвоен ранг действительного государственного советника 3 класса.
2 июня 2017 года он инициировал создание Благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии».
24 октября 2018 года возглавил общественный Совет по делам молодежи при Патриархе Кирилле.
В 2020 году основал конкурс молодых управленцев «Гордость Абхазии».
С 2021 года вместе с абхазским президентом Асланом Бжания является почетным председателем платформы по поддержке молодых лидеров «Будущее Абхазии».
С 2015 года Ардзинба находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
В январе прошлого года Ардзинба объявил о возможном создании новой партии в Абхазии. Позже заявил об отсутствии планов на президентство в Абхазии.
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