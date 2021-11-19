Голодающая Элене Хоштария отказывается от медикаментозного лечения

В офисе "Мемориала" в Москве в четверг прошла пресс-конференция, посвящённая искам прокуратуры о ликвидации Международного Мемориала и Правозащитного центра "Мемориал" (обе организации признаны в России "иностранными агентами").

На пресс-конференции представители правозащитных организаций дали юридическую оценку искам, рассказали о своих планах по защите в суде и ответили на вопросы о том, почему власти хотят ликвидировать "Мемориал".

На вопросы журналистов ответили член совета центра "Мемориал" Татьяна Глушкова, исполнительный директор Международного Мемориала Елена Жемкова, председатель совета Международного Мемориала Александр Черкасов, правозащитница Татьяна Локшина. В режиме онлайн выступила глава комиссии по правам человека Совета Европы Дунья Миятович. Она выступила как в защиту самого "Мемориала", так и с осуждением российского законодательства об "иностранных агентах".

По видеосвязи выступила также Мэри Лолор, специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников. Она отметила, что преследование "Мемориала" - это удар по всем правозащитникам и гражданскому обществу в России. По словам представителя ООН, "Мемориал" работает в интересах не зарубежных государств, а граждан России, защищая их права. Она также вспомнила о Наталье Эстемировой, сотруднице "Мемориала", убитой в Чечне в 2009 году.

Основание, которое приводят власти для ликвидации Международного Мемориала – систематическое нарушение законодательства об "иностранных агентах" (речь идёт о немаркировке материалов). Правозащитному центру, помимо этого, предъявляют оправдание деятельности экстремистских и террористических организаций. Организации не согласны с обвинениями.

Как заявили представители "Мемориала" на пресс-конференции, они не считают себя чьими-либо "агентами" и не работают по чьей-либо указке. По словам представителей организации, все требования властей, связанные с законом об "иностранных агентах", были выполнены. Саму идею ликвидации существующей более 30 лет правозащитной организации из-за технических вопросов участники пресс-конференции назвали абсурдной и сравнили с расстрелом за переход улицы в неположенном месте. Главной же причиной исков властей правозащитники назвали список политзаключённых, который ведёт центр "Мемориал".

Одним из адвокатов, который будет защищать "Мемориал" в Верховном суде, будет Генри Резник - член Совета по правам человека при президенте, один из самых известных адвокатов России, защищавший в том числе правозащитников. Правозащитный центр Мемориал в Мосгорсуде будет защищать, наряду с другими, адвокат Илья Новиков. И он, и Резник будут работать pro bono (без требования гонорара).

"Мемориал" - одна из старейших правозащитных организаций в России, она была создана ещё в 1989 году при участии Андрея Сахарова. Главным направлением её деятельности стало сохранение памяти о жертвах сталинских репрессий. Также "Мемориал" занимается защитой прав человека, в частности выступает в защиту политзаключённых. В поддержку "Мемориала" выступили российские и зарубежные деятели культуры - в том числе британский драматург Том Стоппард, южноафриканский писатель Джон Максвелл Кутзее, британский писатель Стивен Фрай. Отказаться от ликвидации "Мемориала" призвали российские власти США, ЕС, а также Совет Европы. В заявлении главы комиссии Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович говорится, что "Мемориал" – "символ неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами", а уничтожение организации будет иметь значительные негативные последствия для гражданского общества в целом и защиты прав человека в России.

Рассмотрение исков в Мосгорсуде и Верховном суде России ожидается на следующей неделе.