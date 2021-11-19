Сопредседатели Женевских дискуссий посещают Цхинвали

В Цхинвали проходит встреча югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях с сопредседателями от ЕС, ООН и ОБСЕ, которые прибыли для обсуждения повестки дня предстоящего раунда переговоров.

Глава югоосетинской делегации, госсоветник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Константин Кочиев поприветствовал сопредседателей и отметил, что эта последняя встреча в уходящем году, в ходе которой планируется обсудить вопросы, стоящие на повестке очередного раунда.

«В условиях продолжающейся пандемии коронавируса, рад видеть всех в полном здравии. На повестке – обсуждение вопросов обеспечения безопасности республики Южная Осетия, гуманитарные вопросы и, в первую очередь, вопросы касающиеся без вести пропавших граждан Южной Осетии. Накануне на встрече в формате МПРИ уже обсуждались некоторые актуальные вопросы, и глава югоосетинской делегации Егор Кочиев расскажет вам об итогах подробнее», – подчеркнул госсоветник.

По информации агентства «Рес», сопредседатель от ЕС Тойво Клаар выразил слова благодарности за теплый прием. Сопредседатель от ОБСЕ Анника Сёдер, в свою очередь, обратила внимание на то, что встреча в формате МПРИ, которая состоялась накануне, была плодотворной.

«Мы следим за ситуацией, а также наращиваем свою вовлеченность в вопрос без вести пропавших граждан Южной Осетии», – сказала она.

По информации агентства «Рес», Сёдер назвала де-факто границу «административной линией».

Сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу выразила готовность к плодотворному диалогу и добавила, что на последней в этом году встрече в формате МПРИ принимали участие «два сопредседателя–женщины, такое было впервые».

Константин Кочиев заметил, что «когда появляются женщины в качестве ведущих в такой серьезной встрече, это означает, что ситуация мирная и спокойная».