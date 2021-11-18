Встреча в Эргнети: снова все при своем

103-я встреча рабочей группы в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла сегодня в селе Эргнети. Ее участники обсудили гуманитарную ситуацию на неподконтрольных официальному Тбилиси территориях, инциденты, произошедшие у разделительной линии за последние два месяца.

Положение Геннадия Бестаева, переданного накануне грузинской стороне, остается стабильно критическим. Его сестра Наира Гудадзе обвиняет власти в бездействии, которое, по ее мнению, привело к такому развитию событий. Впервые за долгое время ее сегодня решили навестить представители мэрии Гори и принесли ей продукты питания, сообщила журналистам Наира Гудадзе:

«Мне не нужны ничьи продукты. Два года только говорили одно и то же: как его задержали, откуда увезли и кто увез. Неужели хоть раз не могли узнать, как он там?!»

Сейчас власти запрашивают у цхинвальской стороны информацию о том, как у Геннадия Бестаева развился инсульт. Этот вопрос поставил заместитель директора аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе на сегодняшней встрече группы Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них:

«Сегодняшняя встреча проходила в то время, когда Геннадий Бестаев находится в тяжелом состоянии. Мы в первую очередь затребовали информацию о предыдущих днях, то есть что предшествовало инсульту Геннадия Бестаева. Кроме того, была еще раз зафиксирована наша позиция по поводу того, что Бестаев – жертва оккупации. И, к сожалению, у нас не одна такая жертва. Кроме того, состоялась долгая дискуссия по вопросам т.н. бордеризации».

Без результата закончились переговоры относительно освобождения задержанного в августе текущего года гражданина Гелы Гочашвили, который до сих пор находится в цхинвальской тюрьме. Кроме того, речь во время встречи зашла и об открытии пропускных пунктов Ахалгори для людей, которые нуждаются в медицинской помощи. Позиция цхинвальской стороны осталась неизменной и по этому вопросу. Ахалгорский район останется в изоляции до тех пор, пока близ сел Чорчана и Цнелиси находятся посты грузинской полиции, сообщил заместитель государственного министра по примирению и гражданскому равноправию Звиад Звиададзе:

«Одной из главных тем стала тяжелейшая ситуация в Ахалгори, которая развивается годами в тех закрытых условиях, в которых оккупационный режим содержит местных жителей. Место имеет и этническая дискриминация, мы надеемся на более конструктивный и гуманный подход. Этим людям необходимо дать возможность переходить на контролируемую территорию и получать необходимые для их жизни сервисы».

На эти темы сегодня говорила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани, правда, с парламентской трибуны в рамках «министерского часа». Все озвученные проблемы остаются вызовом для Грузии, сказала она:

«Тяжелая гуманитарная и правовая ситуация, вызванная действующей российской оккупацией и сопутствующими незаконными процессами, с дискриминацией этнического населения Ахалгори, запретом на передвижение, общение на родном языке и получение образования, еще более ухудшилась в период пандемии. В особо тяжелом положении находится Ахалгори, где возник гуманитарный кризис, жертвами которого, к несчастью, стали несколько человек. Даже в такой ситуации оккупационный режим продолжал осуществлять деструктивные шаги – т.н. бордеризацию и незаконные задержания граждан Грузии. Это не просто ограничивает право на свободное передвижение, но создает опасность для жизни людей, и примером тому – случай, произошедший с Геннадием Бестаевым».

Все эти вопросы будут подняты на Женевских переговорах, которые состоятся в декабре текущего года. Тогда же грузинская сторона планирует обсудить и вопрос освобождения гражданина Грузии Ираклия Бебуа.