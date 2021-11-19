Оппозиция продолжит акции. Но не будет протестовать у клиники

В Тбилиси прошла многотысячная акция в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили. Несмотря на обещание властей выполнить основное условие участников митинга – перевести Михаила Саакашвили в многопрофильное медучреждение, оппоненты сообщили, что не будут протестовать у клиники, но продолжат акции по всей стране.

Акция с изначальным требованием перевода экс-президента Грузии в многопрофильную клинику состоялась, несмотря на заявление Минюста о готовности продолжить лечение Михаила Саакашвили в Горийском военном госпитале. Глава ведомства Рати Брегадзе сообщил об этом решении еще до начала митинга, заявив при этом, что взамен власти требуют от оппозиции отказаться от проведения акций у клиники, куда будет переведен Саакашвили. Оппоненты властей пообещали, что, в случае выполнения данного властью обещания, пойдут на это условие, однако протесты продолжатся, об этом сообщил грузинским СМИ оппозиционер и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.

«Нам неинтересны идиоматические выражения Рати Брегадзе. Переведите его (Михаила Саакашвили) быстрее, и пусть врачи проследят за Элене (Хоштария). Состояние двух этих людей критическое, потому – это главная цель. Мы выполним свое обязательство – никаких протестных акций у той клиники, куда он (Саакашвили) будет переведен, у нас не будет. Но битва за освобождение Михаила Саакашвили, проведение внеочередных парламентских выборов и «деолигархизацию», конечно, продолжится, поскольку это и есть национальная цель», – заявил еще до начала акции Угулава.

Изначально план оппозиции заключался в проведении митингов в разных частях Тбилиси, однако затем было решено провести одну масштабную акцию протеста. Шествие началось в три часа на тбилисской Площади первой республики, через час толпа переместилась к зданию парламента на проспекте Руставели, где с утра были мобилизованы усиленные наряды полиции. Несколько автобусов со спецназом расположились во дворе парламента и на прилегающих к зданию территориях.

С утра в Тбилиси направились и сотни жителей регионов, но уже для участия в акции – это представители оппозиции, рядовые граждане и активисты. «Оторвитесь от телевизоров и присоединяйтесь к нам», – повторял один из лидеров «Национального движения» Леван Хабеишвили:

«Те граждане, которые сейчас сидят в тепле возле телевизора и следят за нами, должны подняться и прийти сюда – это и есть наш план. Каждый гражданин должен присоединиться к протесту. Они показывают нам кадры пыток президента, и у вас не должно быть иллюзий, что, если вам завтра станет сложно, вы добьетесь справедливости и ваши права будут защищены. Каждый гражданин до единого должен защищать эту страну. Братья и сестры, выходите из домов и сражайтесь рядом с нами, а там будет и план, и стратегия!»

Впрочем, о дальнейших планах представители оппозиции рассказывать не спешили. Оппоненты властей явно готовились к продолжительной акции, ведь еще вчера Ника Мелия посоветовал всем участникам акции одеться потеплее. В случае отказа властей от перевода Саакашвили был бы представлен «жесткий, но ненасильственный» план, сообщил сегодня с трибуны, установленной возле здания парламента, председатель ЕНД Ника Мелия:

«Я должен был вам рассказать о нашем плане. Однако в дороге нам сообщили, что Михаила Саакашвили переведут в горийский госпиталь. Я точно знаю, какое решение примет Михаил Саакашвили, но нам нужно подождать его. До того, как его доставят в больницу, мы не должны расходиться. Я не доверяю этому правительству и режиму. Давайте убедимся, что жизни Михаила Саакашвили больше не угрожает опасность, и после этого поговорим о других планах. «Грузинская мечта» хотела вызвать насильственные действия с нашей стороны, в то время как здешнее общество и весь мир видят, что у «Грузинской мечты» уже нет головы. Все моральное преимущество на стороне общества, у олигарха ничего не осталось, кроме вооруженных людей. Они искали предлог, чтобы применить силу, чтобы Михаил Саакашвили оказался в еще более худших условиях, но спасибо вам за то, что вы сделали. Мы не поддались на провокации режима и не пролили кровь!»

Спустя несколько часов стало известно о решении перевести Михаила Саакашвили в горийскую клинику. Но участники митинга все же решили не расходиться. В прямом эфире телекомпании «Формула» Гиги Угулава сказал:

«Я сейчас не хочу оценивать действия властей, поскольку ни в коем случае они не заслуживают никакого положительного эпитета. Мы все понимаем, что на чаше весов были человеческие жизни. Сейчас главное, чтобы было выполнено условие: Михаила Саакашвили должны перевести (в горийский госпиталь), его жизни не должна угрожать опасность. Наша акция завершится сегодня, когда мы точно будем знать, что Михаила Саакашвили вывезли из глданского ГУЛАГа».

На момент подготовки материала на площади Свободы оставались тысячи людей. Что касается будущих планов, акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока власти не назначат внеочередные парламентские выборы, сообщили представители оппозиции.