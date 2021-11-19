Оппозиция и власть разошлись на двести квадратных километров

Депутаты парламента Южной Осетии намерены обсудить промежуточные итоги работы комиссии по демаркации и делимитации границы с Грузией. По мнению членов комиссии, после нее могут возникнуть новые вопросы к югоосетинскому президенту.

29 апреля 2021 года президент Анатолий Бибилов своим указом образовал государственную комиссию по делимитации и демаркации государственной границы республики Южная Осетия с Грузией. В нее вошли депутаты парламента, главы администраций районов, представители КГБ, МИД, Архивного управления и полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования. Комиссию возглавил Гарри Мулдаров – председатель парламентской комиссии по соблюдению регламента.

В июле состоялось первое заседание комиссии, на котором был определен план действий. На это неделе комиссия собралась, чтобы подвести первые итоги работы, говорит член государственной комиссии до делимитации и демаркации границы депутат Давид Санакоев:

«На первом заседании комиссии и мы, и депутаты от «Единой Осетии», и представители исполнительной власти – то есть все, кто из двадцати двух членов комиссии присутствовал на собрании, единогласно решили, что будем составлять карту согласно Декрету №2 от 22 апреля 1922 года об образовании Юго-Осетинской Автономной Области. Потому что этот Декрет взяли за основу те, кто в 1992 году провозгласил республику. Но на вчерашнем заседании члены комиссии, представляющие партию власти и правительство, вдруг попытались поставить под сомнение это решение. Они говорили, мол, декрет был принят раньше создания СССР, а у нас в законе говорится о том, что Южная Осетия – это республика в рамках бывшей автономной области, закрепленная международными договорами и нормативными актами Советского Союза. При этом в любой из Конституций СССР отражена как составная часть ГССР на то время, также как, например, автономные республики Аджария или Абхазия. Мы их спросили: "Этого закрепления недостаточно?" Они ответили: "Нет"».

По мнению депутата, это тупиковый путь, потому что иных документов нет ни в Южной Осетии, ни в российских архивах. Документы, касающиеся внутреннего обустройства ГССР, есть в Тбилиси, но их заполучить не представляется возможным. Поэтому, убеждены сторонники границы по Декрету №2, тут нет причин для сомнений. Другое дело, если грузинская сторона пожелает присоединиться к процессу обустройства границы и выдвинет встречные аргументы, тогда и проявится предмет для обсуждений.

В ответ провластная часть комиссии предложила свой вариант – карту Южной Осетии, которая была выполнена по заказу республики Северокавказским аэрогеодезическим предприятием и вместе с законопроектом о государственной границе РЮО внесена президентом Бибиловым на рассмотрение в парламент в 2019 году.

Примечательно, что парламентариям тогда не разослали заблаговременно копии законопроекта, как это принято, не дали возможности ознакомиться с содержанием принимаемого документа. Спикер Алан Тадтаев предложил голосовать за проект, что называется, вслепую. Такой особый способ принятия закона он объяснил его секретностью.

Коллеги восприняли аргументы спикера, как абсурдные: как государственная граница может быть секретной? Депутаты почуяли неладное и завернули проект. Впоследствии оказалось, что законопроект за подписью президента не прошел процедуру регистрации в заксобрании, не был рассмотрен комитетами и президиумом, как этого требует регламент. Он как бы появился из неоткуда и исчез в никуда.

На этой неделе, на заседании комиссии карта всплыла как бы отдельно, без законопроекта. На этот раз депутаты, уже как члены комиссии, решили сравнить ее с той, что была составлена ими по Декрету №2, и обнаружили, что карта 2019 года меньше на 200 квадратных километров. Начались бурные дебаты… Депутатов как будто специально вернули к скандальной истории 2019 года, говорит Давид Санакоев:

«Получилась бурная дискуссия. Я был против подобных споров, они, на самом деле, не касаются работы комиссии. Наше задача – описание границы, а обсуждать, какой из вариантов правильный – это дело парламента.

– Зачем тогда было затевать этот спор?

– Как я понял, людей специально подготовили, чтобы этот документ не был принят как можно дольше. Я почувствовал, что это умышленное затягивание. Других предположений у меня нет. Я бы не сказал, что кто-то из дискутировавших с нами ребят не хочет блага для Южной Осетии. Но при этом они поднимали вопросы, которые не должны были обсуждаться на заседании комиссии.

– И все-таки зачем это было нужно?

– Я думаю из соображений в контексте предстоящих выборов».

Очевидно, что в основе этой истории – цнелисский кризис. Президент Бибилов на протяжении семи месяцев демонстративно игнорировал выводы парламентской комиссии законодательного собрания предыдущего V созыва, ее предупреждения о необходимости срочно проводить инженерные работы на западном участке, как раз в районе Цнелиса. В противном случае, предупреждали члены комиссии, туда зайдет грузинская сторона.

После того как Грузия выставила у Цнелиса свой пост и отобрала у осетин часть территории, в адрес Бибилова посыпались упреки. Оппозиционные депутаты потребовали проведения парламентских слушаний. Как тогда они говорили, чтобы разобраться, как такое могло случиться, чтобы не допустить повторение подобного в будущем.

Усилиями партии власти, эти слушания откладывались, затягивались… В сентябре 2020 года случился кризис, парламент объявил бойкот президенту. Но весной 2021, когда парламент собрался вновь, депутаты от оппозиции потребовали возобновления слушаний. Вот тогда президент создал комиссию по границе. Со стороны это выглядело как способ перенаправить энергию депутатов в другое русло – от разбирательств вопроса кто виноват к работе над траекторией границы.

Почему так понятно: история с Цнелисом неизбежно проигрышная и ни в каком виде не нужна Анатолию Ильичу, тем более в преддверии президентских выборов. Теперь, получается, что она все равно возвращается, просто в несколько в ином виде. Пусть без цнелиского кризиса, но с упреком в размере двухсот квадратных километров территории:

«Информация, которую мы собрали, завтра будем представлять на сессии. И мы это решение вынесли на заседании комиссии, и депутаты парламента запросили промежуточные результаты нашей работы. То есть речь идет о создании карты на основании декрета и сверке ее с картой, предложенной президентом в 2019 году вместе с законопроектами о государственной границе. Мы эту работу проделали, карты сверили, определили отличия и эти текущие результаты представим президенту и парламенту», – говорит Давид Санакоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия