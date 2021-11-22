«До людей наконец дошло»

Югоосетинские медики отмечают снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. При этом выросло число людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи из-за осложнений после перенесенной болезни.

В понедельник утром Югосетпотребнадзор отчитался о 26 новых случаях заражения коронавирусом за истекшие сутки, то есть за воскресенье. За это же время медики сняли с учета 100 выздоровевших. При этом, как сообщила информагентству «Рес» в понедельник заместитель директора РММЦ Зарина Туаева, за два выходных дня из «красной зоны» выписаны шесть пациентов, госпитализировано 18 человек с осложнениями после новой коронавирусной инфекции. По состоянию на сегодня в ковидном госпитале проходят лечение 95 пациентов. Для сравнения: на пике второй волны пандемии госпитализированных было более двухсот.

По словам заведующего реанимационным отделением в «красной зоне», вице-спикера парламента Александра Плиева, все указывает не то, что пандемия пошла на спад:

«Средняя заболеваемость не то что на плато, на спад ушла. В основном из-за того, что переболели очень многие, ну и, конечно, ограничили распространение болезни ограничительные мероприятия – заперты на проведения свадеб, пиров и т.п.

– Когда началась вспышка коронавирусной инфекции в начале октября, вы говорили, что всему виной несколько свадеб, на каждой из которых погуляло от одной до полутора тысяч гостей.

– Не только из-за них. Свою лепту внесли и вернувшиеся после отпусков из России жители республики.

– Сколько, по-вашему, переболело в эту волну?

– По официальным данным, около трех тысяч, но по моим ощущениям – не меньше семи. Думаю, четверть постоянного населения».

Подобные расхождения между прикидками врачей и официальной статистикой, которая учитывает только тех, кто обратился в медучреждения и был поставлен на учет как ковидный больной, обнаружились во время вакцинации. Из тех, кто пришел на прививку, полагая, что не болел, около 70% оказались переболевшими.

По словам Александра Плиева, несмотря на то, что количество заражений пошло на спад, число больных в реанимации растет из-за осложнений от коронавирусной инфекции:

«Те, кто не выкарабкался после перенесенной болезни, сейчас попадают в реанимацию. В реанимации «красной зоны» всего шесть коек, все они заполнены. Кроме них есть кандидаты в реанимацию, которых мы не можем принять из-за того, что мест не хватает. Для них создают все условия в «красной зоне» – кислород и т.п., но они пока не в реанимации.

– Многих пациентов вы отправили лечиться за пределы республики?

– Немногих. Во Владикавказ практически никого, потому что у них у самих катастрофа, в реанимации физически нет мест даже для своих. В Грузию отправили человек десять максимум, но и у них результаты не ахти – из тех, кого туда отправили, ни один живой не вернулся. В Грузии тоже крайне тяжелая ситуация. Недавно приезжали грузинские врачи, я с ними разговаривал, они говорят, у них катастрофа – по двести-триста человек в неделю погибает.

– Какая смертность в вашей реанимации?

– В сравнении с первой волной смертность повысилась – сейчас 60% погибает. Но здесь надо понимать, что это те, кто в крайне тяжелом состоянии. У всех, кто к нам попадает, поражено более 70% легких.

– В первую волну вы говорили примерно о ста погибших. Сколько, по вашим наблюдениям, унесла жизней вторая волна?

– Пока около ста двадцати. К сожалению, эта цифра не окончательная, у нас есть еще очень тяжелые больные».

На прошлой неделе в республику поступили 1500 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и 500 доз «Спутник V» (или еще одно название – «Гам-КОВИД-Вак»). Все желающие могут пройти вакцинацию в поликлинике РММЦ.

По словам Александра Плиева, из-за того, что многие переболели недавно, спрос на вакцины пока невелик, но, убежден врач, отношение к прививкам в обществе изменилось. Он теперь часто слышит от бывших пациентов «красной зоны» о намерениях вакцинироваться через полгода после выздоровления, как рекомендуют эпидемиологи:

«До людей наконец дошло. Мы провели анализ ситуации и пришли к выводу: из 1024 привившихся ни один не попал в реанимацию. Среди привившихся не было ни одного случая болезни средней тяжести, они все легко переболели. И народ уже понял по нашей статистике, что надо прививаться».

До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных, а также культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похорон и поминок. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия