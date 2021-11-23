В абхазском парламенте подвели итоги визита в Турцию

Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Кварчия и депутат Астамур Логуа рассказали журналистам об итогах недавней поездки в Турцию.

Абхазская делегация приняла участие в съезде Федерации абхазских культурных центров в Измите, провела встречу с полномочным представителем Абхазии в Турции Ибрагимом Авидзба. Состоялся ряд встреч в Стамбуле и Анкаре, в том числе и с депутатами парламента – абхазами Эшба и Папба.

Как пишет агентство «Апсныпресс», Валерий Кварчия назвал поездку плодотворной.

«Если бы не некоторые события, мы бы уже давно были признаны Турцией», – заявил спикер.

Кварчия уверен в том, что в недалекой перспективе Турция, «в которой проживает многочисленная абхазо-адыгская диаспора, все же признает независимость и государственный суверенитет Абхазии».

Оптимизм спикеру абхазского парламента придают и тесные отношения между Турцией и Россией.

«Турция – региональная держава, которая проводит свою политику. Вместе с тем, у нее тесные контакты с Россией. Мы надеемся на то, что эти отношения откроют и нам дорогу», – отметил Кварчия.

Депутат Астамур Логуа также говорит, что для депутатов самое главное – признание независимости Абхазии со стороны Турции.

«Работа в турецком направлении означает не только работу с абхазской диаспорой, являющейся проводником абхазской политики в Турецкой Республике. Мы должны выходить и на политические круги стран, где проживает наша диаспора и продвигать вопрос нашего признания. Наш визит к коллегам в Турецкий парламент – это историческое событие, как бы кто к этому ни относился. В будущем планируются визиты наших коллег в Абхазию. В Турции проводятся различные мероприятия, в которых и мы можем участвовать. Во время нашего визита мы смогли обсудить и некоторые конкретные вещи», – сказал Логуа.

По словам Логуа, речь также шла о возможности подписания соглашения между абхазскими и турецкими телеканалами.