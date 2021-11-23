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В абхазском парламенте подвели итоги визита в Турцию
Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Кварчия и депутат Астамур Логуа рассказали журналистам об итогах недавней поездки в Турцию.
Абхазская делегация приняла участие в съезде Федерации абхазских культурных центров в Измите, провела встречу с полномочным представителем Абхазии в Турции Ибрагимом Авидзба. Состоялся ряд встреч в Стамбуле и Анкаре, в том числе и с депутатами парламента – абхазами Эшба и Папба.
Как пишет агентство «Апсныпресс», Валерий Кварчия назвал поездку плодотворной.
«Если бы не некоторые события, мы бы уже давно были признаны Турцией», – заявил спикер.
Кварчия уверен в том, что в недалекой перспективе Турция, «в которой проживает многочисленная абхазо-адыгская диаспора, все же признает независимость и государственный суверенитет Абхазии».
Оптимизм спикеру абхазского парламента придают и тесные отношения между Турцией и Россией.
«Турция – региональная держава, которая проводит свою политику. Вместе с тем, у нее тесные контакты с Россией. Мы надеемся на то, что эти отношения откроют и нам дорогу», – отметил Кварчия.
Депутат Астамур Логуа также говорит, что для депутатов самое главное – признание независимости Абхазии со стороны Турции.
«Работа в турецком направлении означает не только работу с абхазской диаспорой, являющейся проводником абхазской политики в Турецкой Республике. Мы должны выходить и на политические круги стран, где проживает наша диаспора и продвигать вопрос нашего признания. Наш визит к коллегам в Турецкий парламент – это историческое событие, как бы кто к этому ни относился. В будущем планируются визиты наших коллег в Абхазию. В Турции проводятся различные мероприятия, в которых и мы можем участвовать. Во время нашего визита мы смогли обсудить и некоторые конкретные вещи», – сказал Логуа.
По словам Логуа, речь также шла о возможности подписания соглашения между абхазскими и турецкими телеканалами.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 1 июня, что «Турция подчеркивает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии на всех уровнях и платформах». Он подчеркнул, что Анкара тверда в своем стремлении к мирному урегулированию вопросов Абхазии и Южной Осетии.
Другие новости дня
В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство вора в законе
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о возбуждении сухумской прокуратурой уголовного дела по факту покушения на убийство жителя села Нижняя Эшера, вора в законе Тенгиза Лакербая (Тенгуляш). Следствие также ведется по факту незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.
В пресс-релизе МВД говорится, что в ночь на 21 ноября, примерно в 23.45 – 00.00 часов в селе Нижняя Эшера неустановленным лицом было произведено не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в Тенгиза Лакербая, который направлялся из припаркованного во дворе дома автомобиля по месту своего проживания.
«По независящим от нападавшего лица обстоятельствам, поскольку Лакербая смог укрыться, последний не смог реализовать свой преступный умысел до конца и скрылся с места происшествия», – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о ранении еще одного жителя села Нижняя Эшера Роланда Колбая. Он, предположительно, пытался остановить автомобиль, из которого стреляли в Лакербая. Позже автомобиль сгорел в центре Сухуми.
В МВД также заявляли, что пострадавшая сторона и очевидцы отказывались от дачи показаний.
Отметим, что Сухумский городской суд в 2020 году приговорил Тенгиза Лакербая к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении. По информации сайта «Прайм-Крайм», 8 июля 2021 года он был освобожден.
Серж Саргсян привлечен в качестве обвиняемого по делу о взятке
Третий президент Армении Серж Саргсян, уже два года проходящий в качестве обвиняемого по делу о дизельном топливе, привлечен в качестве обвиняемого по другому делу, на этот раз – о взятке.
Как пишет Радио Азатутюн, это уголовное дело, возбужденное еще три года назад на основании жалобы бизнесвумен Сильвы Амбарцумян, по которому обвиняются второй президент Армении Роберт Кочарян и бывший руководитель его аппарата, а ныне депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Армен Геворкян.
В расследующем дело Антикоррупционном комитете подробностей не представили, только сообщили, что привлекли экс-президента в качестве обвиняемого и сегодня вызвали его на допрос.
В свою очередь, адвокат Сержа Саргсяна Амрам Макинян сообщил Радио Азатутюн, что речь идет о жалобе бизнесвумен Сильвы Амбарцумян, которая расследуется в рамках уголовного дела «1 марта». После революции бизнесвумен заявила, что в 2008 году дала взятку высокопоставленным чиновникам для того, чтобы иметь возможность заниматься деятельностью в горнодобывающей сфере.
«Из предоставленного мне уведомления я понимаю, что этот абсурд относится к какому-то уголовному делу в связи с сообщением лица по имени Сильва Амбарцумян. Ответы на предполагаемые вопросы, которые могут быть заданы президенту, были даны и получены еще два года назад. Думаю, ответ на вопрос о том, на основании каких политических или иных соображений было принято решение о вынесении сегодня такого абсурдного процессуального решения, станет ясен всем в самое ближайшее время», - сказал адвокат.
В Армении после бархатной революции для раскрытия кровавых поствыборных событий 2008 года было возбуждено уголовное дело по статье о свержении конституционного строя, в рамках которого было решено рассмотреть также жалобу Сильвы Амбарцумян. Следственный орган предъявил обвинение в получении взятки Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну, а близкому к Кочаряну бизнесмену Самвелу Майрапетяну было предъявлено обвинение в пособничестве получению взятки. Майрапетян уехал на лечение в Германию и до сих пор не вернулся. Он находится в розыске.
Уже в апреле этого года, после оправдания обвиняемых по делу «1 марта», суд стал рассматривать только эпизод со взяткой. Согласно обвинению, Роберт Кочарян во время своего президентства получил взятку в размере 3 млн долларов от бизнесвумен Сильвы Амбарцумян через близкого ему бизнесмена Самвела Майрапетяна. А его бывший подчиненный Армен Геворкян обвиняется в получении взятки в размере 1 млн долларов при пособничестве Майрапетяна, а также и легализации доходов, полученных преступным путем. Оба свою вину не признают.
Третий президент Серж Саргсян до этого предстал перед судом по делу о дизельном топливе, он обвиняется в организации хищения около полумиллиарда драмов (более 1 млн долларов) из госбюджета. Он также не признает свою вину. Уже больше года в суде общей юрисдикции Еревана идет судебный процесс по этому делу.
А в прошлом месяце было возбуждено еще одно уголовное дело в связи с полетами в Баден-Баден, совершенными Сержем Саргсяном в ходе президентства. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, у Саргсяна нет статуса обвиняемого. В основу этого уголовного дела легло расследование «Платформы по проверке фактов», согласно которому президентский самолет, предоставленный для обслуживания Сержа Саргсяна, в течение 2008-2017 годов эксплуатировался высокопоставленными должностными лицами и совершил более десятка рейсов на дорогой немецкий курорт Баден-Баден за счет государственных средств и без служебной необходимости.
Глава югоосетинского МИДа проводит встречи в Италии
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев с 22 ноября находится с рабочим визитом в Италии.
Как сообщили в пресс-службе югоосетинского ведомства, визит состоялся «по приглашению группы депутатов парламента Италии».
В ходе визита запланирован ряд встреч, в том числе, с членами Ассоциации дружбы «Италия – Южная Осетия-Алания», всеитальянской организации партизан-антифашистов, рядом депутатов итальянского и региональных парламентов.
В сентябре текущего года Медоев посещал Италию по приглашению местных коммунистов.
- У югоосетинских властей есть представители в ряде регионов и городов Италии. В феврале текущего года в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».
Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Грузии
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 62 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 615.
За сутки в стране выявили 5085 новых случаев коронавируса. Накануне провели 51 440 тестов: PCR-тестов – 15 278, экспресс–тестов на антиген – 36 162.
Выздоровели еще 4428 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 819 182, выздоровевших – 759 657.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,89%, за последние 14 дней составляет 9,11%, за неделю – 8,97%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 9594 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 107 467.
В Грузии отмечают Гиоргоба – день христианского покровителя страны
В Грузии сегодня отмечают день христианского покровителя страны – Святого Георгия.
Праздничные службы, посвященные Гиоргоба – так называют этот праздник по-грузински, проходят во всех действующих церквях страны.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Святой Георгий вместе с Богородицей считается небесным покровителем Грузии. Его память Грузинская православная церковь отмечает дважды в год – 6 мая и 23 ноября. Ноябрьская дата имеет статус государственного праздника и официального выходного.
Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, запечатлен на государственном гербе страны.
Георгий – с давних пор и по сей день является одним из самых распространенных в Грузии имен.
Российские саперы проведут разминирование территории сухумского аэропорта
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Вооруженных сил РФ прибыли в самопровозглашенную республику Абхазия для проведения работ по разминированию территории сухумского аэропорта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
«Военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЮВО, расположенного в Чеченской Республике, прибыли в Абхазию для выполнения задач по разминированию территории международного аэропорта в Сухуме. Мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Республики Абхазия на имя первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова», – говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту. В настоящее время специалисты размещены на территории российской военной базы. Они приступят к очистке аэропорта от взрывоопасных предметов после подготовительных мероприятий.
Вопрос восстановления работы аэропорта обсуждался на встрече абхазского лидера Аслана Бжания с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в ноябре прошлого года. Ранее абхазский президент говорил, что деньги на проектирование реконструкции сухумского аэропорта уже выделены. Он надеется, что аэропорт начнет принимать рейсы к январю 2024 года.
Свыше 40 человек, включая детей, сгорели в рейсовом автобусе в Болгарии
На западе Болгарии, по меньшей мере, 46 человек погибли в результате катастрофы с пассажирским автобусом.
Среди погибших - дети. Семь человек госпитализированы с ожогами.
ДТП произошло около двух часов ночи по местному времени на трассе близ села Боснек. По предварительным данным, транспортное средство врезалось в дорожное ограждение, после чего загорелось.
У автобуса были номера Северной Македонии. Министр иностранных дел этой страны Буяр Османи сообщил, что автобус возвращался в Скопье из поездки на выходные дни в Турцию. Там туристы посещали Стамбул.
Глава МВД Болгарии Бойко Рашков, посетивший место автокатастрофы, рассказал, что тела жертв "сгорели полностью". Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев сейчас находится в контакте в болгарскими властями в связи с произошедшей трагедией, передаёт "Би-би-си".
США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
Госдепартамент объявил в понедельник о введении санкций против компании, участвующей в сооружении газопровода "Северный поток – 2".
Объектом санкций стала зарегистрированная на Кипре компания Transadria и принадлежащее ей судно Marlin, которое использовалось при строительстве газопровода. Информация о санкциях содержится в отчете о выполнении законов о санкциях, направленном Госдепартаментом Конгрессу. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится о том, что к данному моменту США подвергли санкциям 8 человек и 17 морских судов, причастных к сооружению "Северного потока – 2".
Несмотря на призывы американских законодателей, администрация Джо Байдена отказывается вводить санкции против компании-оператора "Северного потока – 2", мотивируя это решение необходимостью поддерживать хорошие отношения с Германией, которая была заинтересована в пуске "Северного потока – 2".
"Продолжая выступать против газопровода "Северный поток – 2", в том числе используя санкции, мы работаем с Германией, другими союзниками и партнерами с целью снижения риска, представляемого газопроводом", – подчеркивается в заявлении Энтони Блинкена.
Пуск газопровода, строительство которого фактически завершено, откладывается по формальным причинам. Во-первых, проект не может быть пущен в эксплуатацию без одобрения специализированными европейскими структурами, а этот процесс затянется на несколько месяцев.
Во-вторых, германское федеральное ведомство, которое должно сертифицировать газопровод, потребовало от компании-оператора "Северного потока – 2", базирующейся в Швейцарии, создать новую компанию-дочку на территории Германии и передать ей большую часть своих активов. По сообщениям прессы, компания-оператор Nord Stream-2 намеревается выполнить это требование.
CNN: США могут направить Украине оружие и военных советников
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки на Украину дополнительного вооружения и военных советников. Об этом со ссылкой на свои источники в американском правительстве сообщил телеканал CNN.
Так, по словам источника, новый пакет военной помощи Киеву может включать в себя противотанковые комплексы "Джавелин" и минометы. США также рассматривают возможность отправки переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" и российских вертолетов Ми-17, которые изначально предназначались для афганской армии.
В Белом доме эту информацию комментировать отказались.
По данным телеканала CNN, в администрации опасаются, что такой шаг Вашингтона может рассматриваться Москвой как серьёзная эскалация ситуации.
Ранее ряд американских СМИ сообщали, что разведка США считает вероятным вторжение России на Украину. Москва может начать наступление с белорусской территории и из аннексированного Крыма, утверждают источники агентства Bloomberg. Предполагается, что во вторжении будут участвовать 100 групп численностью сто тысяч человек. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.
В Кремле называют сообщения о готовящемся вторжении вбросами и не исключают, что это "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов". В российской Службе внешней разведки сравнили текущее положение дел вокруг Украины с ситуацией в Грузии в преддверии событий 2008 года.
Саакашвили: «Революция роз» сделала Грузию суперзвездой региона
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что после «революции роз», по итогам которой он и его команда пришли во власть в 2003 году, Грузия из территории превратилась в государство.
«Грузия была во тьме и расцвела», – написал Саакашвили в Facebook, находясь в военном госпитале в Гори, куда он попал после длительной голодовки в тюрьме.
Экс-президент считает, что грузинский народ – особенный и не заслуживает нищеты и тьмы.
«Когда мне представили первую редакцию государственного гимна Грузии, я добавил слова – «Свобода сегодня наша»... Это девиз моей жизни, и эти слова как никогда актуальны сегодня. «Революция роз» сделала Грузию суперзвездой региона и стала источником вдохновения для миллионов людей… О наших реформах говорил весь мир, поэтому Грузия заслужила особую ненависть врага. Наша страна вернет былую славу и величие! Сегодня перед вами, спустя 18 лет, еще раз клянусь в этом! Нам всем нужно объединиться, несмотря на прошлое, ради будущего! Грузины вернут нашу страну и покажут всем, что мы не ленивы и не продавцы. Мы не ничтожны и не рождены для рабства!» – написал Саакашвили.
В ноябре 2003 года в Грузии началась серия мирных народных выступлений, что привело к отставке президента Эдуарда Шеварднадзе 23 ноября и смене власти в Грузии.
За два дня в Абхазии от коронавируса скончались 8 человек
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 684 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 192 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 57 пациентов. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 38 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались 6 человек: двое мужчин - 70 и 82 лет, и женщины 58, 77 , 76 и 59 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 66 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончалась женщина 1955 года рождения.
- В Гагрский ЦРБ умерла женщина 1937 года рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34 121 человек. Зарегистрировано 510 летальных случаев. Выздоровели 27 870 человек.
Послы государств ЕС в Москве выразили солидарность с Центром «Мемориал»
Послы стран - членов Европейского Союза в Российской Федерации провели 22 ноября встречу с Сергеем Кривенко, членом правления Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» (Международный Мемориал), Анной Добровольской, Исполнительным директором Правозащитного центра «Мемориал», и Сергеем Давидисом, членом Совета Правозащитного центра «Мемориал». Встреча была организована в преддверии судебных слушаний по делу о ликвидации обеих организаций.
Участники встречи вновь заявили о своей солидарности и поддержке Международного Мемориала и Правозащитного центра «Мемориал» в этих сложных обстоятельствах.
Эти организации были и остаются важным независимым голосом российского гражданского общества. Они изучают прошлое, и это вклад в будущее, говорится в заявлении глав дипломатических представительств государств ЕС в Москве.
- Ранее Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал российские власти отказаться от решения ликвидировать «Мемориал» и прекратить неослабевающее наступление на гражданское общество и независимые СМИ.
Байден предложил республиканца Пауэлла на пост главы Федрезерва
Президент США Джо Байден 22 ноября номинировал Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы, на второй четырехлетний срок.
Теперь у Пауэлла будет возможность довести до конца наиболее значительный пересмотр финансово-кредитной политики США, начиная с 1970-х годов. Президент продлил полномочия Пауэлла, в свое время подвергавшегося резкой критике со стороны Дональда Трампа, когда тот занимал президентский пост, отмечается в публикации «Голоса Америки».
Таким образом, теперь у Пауэлла есть возможность завершить процесс наиболее значительного пересмотра финансово-кредитной политики США, начиная с 1970-х годов.
По словам Белого дома, Лэйл Брейнард, которую рассматривали как второго из ведущих кандидатов на пост председателя Федеральной резервной системы, станет заместителем председателя.
Джерому Пауэллу 68 лет. Его кандидатура подлежит утверждению Сенатом, который сегодня контролируют демократы.
Инал Ардзинба: «Приоритет – признание госсуверенитета со стороны Грузии»
Приоритет внешней политики Абхазии – дальнейшее углубление сотрудничества с Россией. Об этом новый глава МИД самопровозглашенной республики Инал Ардзинба заявил в интервью Абхазскому телевидению.
По его же словам, приоритет в отношениях с Тбилиси – признание Грузией государственного суверенитета Абхазии.
«Женевские дискуссии остаются единственным многосторонним форматом, в котором Абхазия имеет представительство. В связи с этим это очень важная площадка и здесь наш чёткий приоритет тоже понятен – это признание государственного суверенитета со стороны Грузии, подписание двустороннего соглашения о неприменении силы. Это, очевидно, сложный путь. Понятно, что он не быстрый. Понятно, что будут препятствия. Понятно, что легко нам это точно не дастся. Но будем двигаться настойчиво на этом направлении», – сказал Ардзинба.
Ситуацию в мире и в черноморском регионе политик назвал «достаточно напряженной».
«Безусловно, совместные военные учения Соединенных Штатов, Украины и Грузии в Чёрном море не способствует укреплению архитектуры безопасности в регионе и, конечно, эту ситуацию необходимо отслеживать. Как и нужно отслеживать развитие ситуации в Грузии, которая тоже активно развивается. Мы исходим из того, что признание государственного суверенитета Абхазии, развитие нормальных отношений – это приоритет», – добавил Ардзинба.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
- Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Объявлен список интернет-компаний, обязанных зарегистрироваться в России
Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые, согласно новому российскому законодательству, обязаны открыть представительства в России и зарегистрироваться в качестве российского юридического лица.
В список попали 13 компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами. Среди них - Google, которой принадлежит, в частности, видеохостинг YouTube, Meta Platforms, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, а также компании Twitter, TikTok, Telegram Messenger и Zoom Video Communications, являющиеся владельцами одноименных социальных сетей и сервисов.
1 июля в России был принят закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», согласно которому с 2022 года западные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны иметь на территории РФ свои уполномоченные представительства.
Кроме того, компании должны зарегистрировать личные кабинеты на сайте Роскомнадзора «для взаимодействия с органами власти» и ограничить доступ к запрещенной в России информации.
Госсекретарь США направил письмо главе МИД Грузии
Госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани, в котором поблагодарил Грузию за вклад в миротворческие миссии в Афганистане, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«От имени Соединенных Штатов благодарю вас за размещение Грузией грузинских формирований в Афганистане, за её вклад в борьбу НАТО с терроризмом и за обеспечение региональной безопасности. С 2015 по 2021 годы Грузия является одним из главных военных участников «Миссии решительной поддержки» и Международных сил по обеспечению безопасности», - сказано в письме.
Госсекретарь также выражает благодарность Грузии за участие в эвакуации более 2500 человек из Афганистана - Тбилисский аэропорт использовался как транспортный узел для переброски из Афганистана в Европу военных и гражданских сотрудников миротворческой миссии.
«Присоединяюсь к вам и грузинскому народу и чту память тех 32 грузин, которые пожертвовали собой и более 300 человек, раненых во время защиты наших общих ценностей. США очень ценят наше стратегическое партнерство с Грузией и лидерство Грузии в контексте решения глобальных региональных вызовов. Мы ожидаем продолжения стратегического партнерства для укрепления наших общих интересов», - сказано в письме Энтони Блинкена.
Лукашенко предложил Германии принять около 2 тысяч мигрантов
Германия отклонила призыв Минска принять 2 тысячи мигрантов, находящихся во временном лагере на белорусско-польской границе. ФРГ и Евросоюз не могут принять данное предложение правителя Беларуси Александра Лукашенко, заявил в понедельник, 22 ноября, официальный представитель правительства Германии в Берлине, сообщила «Немецкая волна».
Тем временем белорусские правоохранительные органы продолжают перевозить мигрантов в пограничный район. Польская погранслужба сообщила, что 21 ноября 150 человек попыталась прорваться через заграждения у городка Дубиче-Церкевне. Действия мигрантов контролировались белорусскими спецслужбами, говорится в публикации на сайте «Немецкой волны».
Непризнанный Европейским союзом правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обратился с просьбой к Ангеле Меркель принять в Германии около 2000 беженцев из лагеря, находящегося на границе с Польшей. Как утверждает Лукашенко, Меркель якобы обещала рассмотреть эту просьбу, но до сих пор от нее нет ответа.
На прошлой неделе Меркель дважды звонила Лукашенко, несмотря на критику такого шага как в Германии, так и в других странах ЕС. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, цель заключалась в том, чтобы улучшить тяжелую гуманитарную обстановку на месте, но телефонные звонки не были «актом легитимации» Лукашенко.
ЕС также направил 700 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи находящимся в Беларуси мигрантам.
Увеличившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года.
Адвокат Саакашвили: В нормальной стране его бы освободили
«В нормальных странах человека, подвергшегося пыткам и бесчеловечному обращению, освобождают», - заявил Дмитрий Садзаглишвили, адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, передает SOVA.
«Мы не должны забывать, что Михаил Саакашвили стал жертвой пыток и бесчеловечного отношения, что естественно не может пройти бесследно для его здоровья, моральной стороны и с учетом всего этого, в первую очередь, очевидно, что Михаил Саакашвили является политическим заключенным и у нас есть прямые тому доказательства – заявления Гарибашвили. Даже если забыть обо всем этом, в нормальных странах человека, подвергшегося пыткам и бесчеловечному обращению, освобождают. Такому человеку предоставили бы возможность лечиться на свободе, а не в том состоянии, в котором сейчас находится третий президент Грузии», - заявил адвокат.
- Третий президент Грузии прекратил голодовку после того, как действующие власти согласились провести ему лечение в военном госпитале в Гори.
Партия Гахария предлагает своих председателей в шести сакребуло
Партия экс-премьер-министра Грузии Георгий Гахария «За Грузию» выступает со своим предложением по сотрудничеству в тех муниципальных собраниях (сакребуло), где правящая партия не получила большинство голосов. В таких сакребуло «За Грузию» предлагает назначить своих представителей председателями, а депутатов «Грузинской мечты» и «Национального движения» - их заместителями.
Об этом сегодня на брифинге заявил политический секретарь партии Кахабер Кемоклидзе. По его словам, это «еще один шаг с их стороны, сделанный в интересах страны и населения». Кемоклидзе напомнил, что партия «За Грузию» представлена как в сакребуло Тбилиси, так и практически во всех региональных сакребуло так называемым «решающим голосом».
«Грузинская мечта» по итогам местных выборов в октябре, не смогла получить большинство как минимум в шести из семи муниципальных сакребуло. Так как депутатов от «Мечты» и ЕНД и других оппозиционных партий во многих муниципалитетах практически поровну, голоса партии «За Грузию» имеют решающее значение в муниципалитетах Батуми, Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку и Сенаки. В сакребуло седьмого муниципалитета - Мартвили, правящая партия может договориться с партией «Европейские социалисты» и избрать председателя без голосов остальной оппозиции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В итоге партия Гахария уже 7 октября предложила «Грузинской мечте» и «Национальному движению» начать переговоры о сотрудничестве. Однако председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе ответил, что правящая партия будет формировать большинство путем «индивидуального сотрудничества» с членами сакребуло. Кемоклидзе считает, что недопустимо утверждать муниципальные бюджеты на следующий год до утверждения новых составов сакребуло, как это планирует сделать «Грузинская мечта». Он также призвал Центральную избирательную комиссию немедленно созвать заседания новоизбранных сакребуло муниципалитетов.
- Партия «За Грузию» была создана в мае 2021 года и получила 7,808% голосов на выборах в органы самоуправления 2 октября в масштабах Грузии и 8,94% - в Тбилиси.
- Согласно закону, в муниципалитетах с числом избирателей более 100 тысяч председатель сакребуло может иметь двух заместителей, в то время как в муниципалитетах меньшего размера может быть только один. В Тбилиси это количество не уточняется. При этом в парламенте Грузии уже приняли в первом чтении законопроект об увеличении числа заместителей председателя сакребуло во всех муниципалитетах до трех.
В абхазском МВД подтвердили: вора в законе Тенгиза Лакербая пытались убить
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия подтвердили информацию о покушении на вора в законе Тенгиза Лакербая (Тенгуляш).
По информации МВД, в ночь на 21 ноября в селе Нижняя Эшера неизвестными на автомашине марки Honda Fit были произведены выстрелы – по предварительным данным, в Лакербая Тенгиза Мурмановича 1976 года рождения.
При попытке остановить вышеуказанный автомобиль был ранен житель села Нижняя Эшера Роланд Колбая. Он получил ранение мягких тканей поясничного отдела, был доставлен в медучреждение, откуда отпущен после оказания медицинской помощи.
После этого сотрудниками милиции в районе нефункционирующего здания бывшего «Совмина» в Сухуми был обнаружен сгоревший автомобиль Honda Fit. Пожар был локализован силами сотрудников МЧС.
«В ходе осмотра сгоревшего автотранспортного средства сотрудниками милиции обнаружен и изъят сгоревший бронежилет, два магазина от автомата системы Калашникова, а также патроны», – говорится в сообщении.
По информации МВД, в ночь происшествия был объявлен план-перехват, по тревоге был поднят личный состав сухумского УВД, перекрыты посты «Мачара», «Эшера», «Учхоз» и пост «Приморское» Гудаутского района.
В МВД говорят, что проводят следственно-оперативные мероприятия. Однако пострадавшая сторона не написала заявление в правоохранительные органы и отказалась от дачи объяснений по имевшему место инциденту. Очевидцы произошедшего отказываются от дачи свидетельских показаний.
«По факту покушения на убийство Лакербая Т. М. прокуратурой Сухумского района проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении.
Доследственная проверка проводится и по факту огнестрельного ранения Роланда Колбая, а также поджога автотранспортного средства.
Отметим, что Сухумский городской суд в 2020 году приговорил Тенгиза Лакербая к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении. По информации сайта «Прайм-Крайм», 8 июля 2021 года он был освобожден.
Bloomberg: Россия может напасть на Украину из Крыма
США передали союзникам по НАТО данные разведки, которые говорят об увеличении численности российских войск для подготовки вторжения на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Москва может начать наступление с белорусской территории и из аннексированного Крыма, утверждают собеседники агентства. Предполагается, что во вторжении будут участвовать 100 групп численностью сто тысяч человек. Кроме того, источники утверждают, что российские власти якобы призвали десятки тысяч резервистов.
Ранее о вероятных боевых действиях России против Украины говорил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что против России идёт целенаправленная кампания. По словам Пескова, Bloomberg использовали в качестве "трубы" для информационного вброса.
В российской Службе внешней разведки (СВР) информацию о военном вторжении на Украину отвергли. "По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", - говорится в заявлении СВР. Спецслужба сравнила текущее положение дел вокруг Украины с ситуацией в Грузии в преддверии событий 2008 года.
В Грузии за незаконное хранение оружия задержаны 13 человек
МВД Грузии за последнее время задержало 13 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Все обыски прошли в разное время на основании постановления суда, пишет агентство «Новости-Грузия».
Полиция изъяла автомат Калашникова, несколько обойм, 281 боевой патрон, гранаты, запалы, автоматическое оружие АК-74, снайперскую винтовку, огнестрельное оружие системы Наган, малокалиберное охотничье ружье, акустический пистолет.
Задержания провели в Тбилиси, а также в регионах Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети, Самегрело-Земо Сванети, Имерети.
Возраст задержанных от 28 до 60 лет. Преступления по статье 236 (части 3 и 4) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Тихановская призвала лидеров ЕС не контактировать с Лукашенко
Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, выступая в Вене на международном форуме под названием "На пути к счастливому и безопасному будущему Беларуси", призвала лидеров Европейского Союза не поддерживать никаких контактов с Александром Лукашенко и его подчинёнными - по крайней мере до тех пор, пока они не прекратят репрессии в отношении оппонентов.
"Лукашенко нельзя переквалифицировать, ему нельзя доверять, режим не понимает дипломатического языка, - заявила Тихановская. - Диалог должен происходить только тогда, когда все политические заключённые будут освобождены".
В то же время Тихановская отметила, что чем дольше затягивается политический кризис в Беларуси, тем привлекательнее для западных лидеров идея уменьшить давление на Лукашенко и вернуться к так называемой "реальной политике". "Мы видим это на примере кризиса на границе: режим Лукашенко частично получил то, что хотел - некоторую дополнительную легитимность благодаря сотрудничеству. Это не должно быть нормой", - сказала Тихоновская.
Конференция в Вене была организована канцлером Австрии Александром Шаленбергом и министром иностранных дел страны Михаэлем Лингартом. В ней в режиме видеосвязи приняли участие комиссар ЕС Оливер Вархей и министры иностранных дел Германии, Польши, Финляндии, Словении, Словакии, Латвии и Эстонии. Все они подтвердили непризнание легитимности режима Лукашенко, выразили готовность ввести новые санкции против действующего президента Беларуси и его ближайшего окружения, а также продолжить оказывать финансовую помощь белорусскому демократическому сообществу, местным независимым СМИ и неправительственным организациям.
Отдельно отмечается, что отвечая на вопрос об активном участии Австрии в экономике Беларуси, канцлер Шаленберг сказал, что деньги идут частным, а не государственным компаниям, однако он опасается, что в случае полного закрытия ряда компаний их просто заменят в Беларуси другими, которые "не будут заботиться о соблюдении прав человека". Шаленберг также заявил, что Австрия продолжит через министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея требовать от "нелегитимных властей" сесть за стол переговоров с представителями оппозиции.
В свою очередь министр иностранных дел Финляндии Пека Хаависта подчеркнула, что ключёвым участником политического кризиса в Беларуси является Россия, которая поддерживает Лукашенко.
Ранее действующие власти Беларуси отказались от участия в Венской конференции. Министр иностранных дел страны Макей назвал её "бессмысленным" и "абсолютно недружественным шагом". "Пусть проведут это мероприятие для галочки", - резюмировал глава МИД Беларуси.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал Макея, заявив, что "так диалог не запускается".
- Светлана Тихановская была единым кандидатом от оппозиции на прошлогодних президентских выборах в Беларуси, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Оппозиция, страны ЕС, США и Великобритания не признали итоги выборов. По независимым оценкам, их победителем стала Тихановская, набравшая от 60 до 70 процентов голосов избирателей. После голосования в Беларуси начались самые массовые в истории страны протесты против режима Лукашенко, которые были жестоко подавлены властями.
- По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям и пыткам. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные сроки заключения. Светлана Тихановская покинула страну и находится на территории Европейского союза. Её муж находится в заключении в белорусской колонии.
Разведка РФ: Положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии перед войной
Ситуация в Украине в настоящий момент похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года, заявили в Службе внешней разведки РФ.
«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», – говорится в заявлении, распространенном пресс-бюро СВР.
Как пишет «Интерфакс», СВР назвала «абсолютно ложной» информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения в Украину.
«Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие «достоверные сведения» о таких намерениях России», – говорится в сообщении.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года. По его словам, сейчас Россия сконцентрировала у границ с Украиной более 92 тысяч военнослужащих.
О возможной подготовке нападения России на Украину сообщали и американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации. При этом отмечалось, что Кремль пока не принял окончательного решения.
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