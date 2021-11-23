До 1 декабря граждане Грузии могут бесплатно привиться от гриппа  

Все граждане Грузии начиная с шестимесячного возраста могут до 1 декабря привиться от гриппа бесплатно. Об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеванфий.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», государство приобрело четырехкомпонентную вакцину от гриппа производства французской компании Sanofi Pasteur.

Всего правительство закупило 200 тысяч доз вакцины от гриппа и поэтапно распределяет их по всем регионам страны. Препарат также приобрел и частный сектор.

Вакцинация от гриппа началась в стране с 8 октября и проводится практически во всех местных поликлиниках.

Первую партию препарата – 43 тысячи дозы – доставили в Грузию в конце сентября.

На первом этапе бесплатно вакцину получал медперсонал, беременные женщины и пациенты на диализе. После поступления в страну еще двух партий вакцины, бесплатные прививки стали делать еще и пожилым гражданам.

С 1 декабря вакцина против гриппа снова будет бесплатной только для граждан, входящих в риск-группы.

«С 1940-х годов мы управляем сезонным гриппом благодаря вакцине. Благодаря этому можно не воспринимать вирус гриппа как серьезную угрозу, но вдвойне важно защитить себя от него этой зимой», — сказано в сообщении центра.

В центре отмечают, что согласно рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) использование вакцины против коронавируса в сочетании с вакциной от гриппа полностью безопасно.

Сезон заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом в Грузии начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе. Эпидемиологи считают, что от уровня заболеваемости респираторными заболеваниями будет зависеть и тяжесть очередной волны распространения коронавируса.