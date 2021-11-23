«Революции роз» – 18 лет. Ее автор – в тюрьме

Народный защитник Грузии Нино Ломджария сомневается, что третьему президенту Михаилу Саакашвили будет гарантировано право на справедливый суд. Очередное судебное заседание назначено на 29 ноября. К тому времени с большой вероятностью голодавший 50 дней Саакашвили сможет самостоятельно ходить, на что надеются и врачи. Сам Саакашвили в своем письме, приуроченном к 18-летию «Революции роз», обещает Грузии «былую славу».

«Миша, Миша! Свободу Мише!» – скандировали десятки человек, растянувшие в центре Тбилиси живую цепь от площади Свободы до площади Республики. Отмечая таким образом 18-летие «Революции роз», они требовали освобождения из заключения третьего президента Михаила Саакашвили, автора и одного из главных героев событий почти двадцатилетней давности.

Председатель «Нацдвижения» Ника Мелия там же напомнил, что протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов тоже остаются в силе:

«Уже идет мирная революция, это процесс. И невозможно, чтобы режим, который пребывает не просто в политическом, но еще и в глубоком моральном кризисе смог продлить свое существование».

Эту дату сам Саакашвили встречает в горийском военном госпитале. Врачи довольны темпами восстановления его здоровья после 50-дневной голодовки. Сегодня, на четвертый день после ее прекращения, экс-президент встал на ноги, попытался сделать несколько шагов самостоятельно, сообщают медики. Более того, он распространил на своей странице в Facebook обращение, приуроченное к годовщине «Революции роз».

В нем Саакашвили спустя 18 лет вновь клянется вернуть былую славу Грузии, которая, по его словам, до бархатной революции была лишь территорией, потом стала государством, но теперь опять в опасности.

В самой правящей партии заявления сторонников третьего президента о несправедливости его заключения и утере ценностей и достижений «Революции роз» в годы правления «Грузинской мечты» сочли неуместными. Значение тех событий было нивелировано самим Михаилом Саакашвили, считает глава юридического парламентского комитета Анри Оханашвили:

«У «Революции роз» было политическое значение, которое выражалось в ожидании демократического развития страны. Конечно, все были преисполнены ожиданий, но в итоге после «Революции роз» вместо выполнения обещаний мы получили преступный режим».

За что, как неустанно повторяют в «Грузинской мечте», Саакашвили справедливо отбывает срок, и ему не следует рассчитывать на помилование или амнистию. Тем более что против него в суде еще идут три процесса: по делу о разгоне митинга 7 ноября в 2007-м и разгроме ТВ «Имеди», о растрате около девяти миллионов лари за годы его президентства и, наконец, о незаконном пересечении им госграницы в этом году.

Но в том, что третьему президенту будет гарантировано право на справедливый суд, Народный защитник Нино Ломджария совсем не уверена. Своими сомнениями она поделилась сегодня с журналистами во дворе горийского госпиталя перед тем, как вместе с созданным при аппарате омбудсмена консилиумом врачей навестила Михаила Саакашвили:

«Важно, чтобы Михаилу Саакашвили было обеспечено право на справедливый суд. К сожалению, это не получилось на первых трех судебных процессах. Напротив, были нарушены его права на доступность справедливого суда. У меня возникает вопрос: насколько его право на справедливый суд будет обеспечено?»

Там же Нино Ломджария подвергла сомнению утверждения Минюста о том, что решение перевести Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь не связано со вторым постановлением ЕСПЧ о временных мерах по делу Михаила Саакашвили от 18 ноября. Об этом постановлении стало известно накануне. В нем Страсбургский суд обязывает Михаила Саакашвили прекратить голодовку, а власти – обеспечить ему должное лечение в многопрофильной клинике, ссылаясь на заключение экспертов при аппарате Народного защитника от 17 ноября.

Власти дополнительно должны направить информацию Страсбургскому суду 24 ноября. Адвокаты рассчитывают, что после этого ЕСПЧ, с учетом изучения видеокадров о насильственном водворении Саакашвили в глданскую тюремную больницу, установит факт бесчеловечного обращения по отношению к бывшему президенту и нарушения его права на справедливый суд. За время его содержания состоялись три судебных заседания, но Саакашвили не предоставили возможности присутствовать ни на одном из них. Министр юстиции Рати Брегадзе накануне пообещал, что прекратившего голодовку экс-президента, возможно, доставят в суд.

Ближайшее заседание по одному из дел назначено на 29 ноября.