Ахра Аристава: «Политическая стабильность невозможна, если деньги не отделить от власти»

Сообщение министра экономики Абхазии Кристины Озган об отправке в Москву на согласование бизнес-проектов для получения льготных кредитов на 10 млрд рублей вызвало недоумение у местных экспертов. Отбор проектов осуществлялся непрозрачно, без объявления конкурса, и не освещался в СМИ.

Вчера на расширенном совещании президента Абхазии Аслана Бжания с членами правительства, президентской администрацией и руководителями госучреждений речь зашла о программе льготного кредитовании бизнес-проектов. Министр экономики Кристина Озган сообщила, что отобраны проекты на 10 млрд рублей и направлены на согласование в Москву. Аслан Бжания поручил отобрать дополнительные проекты, так как считает, что не все смогут пройти проверку в Москве.

Эта информация стала сюрпризом для общественности. Казалось бы, Министерство экономики провело грандиозную работу, трудно даже оценить, сколько времени и усилий понадобилось его сотрудникам, чтобы отобрать энное количество проектов на сумму 10 млрд рублей. Но попытка найти хотя бы какие-нибудь следы этого титанического труда не увенчалась успехом. На сайте Минэка нет ни одного упоминания ни о программе льготного кредитования, ни о проделанной работе по отбору бизнес-проектов.

Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Республики Абхазия и бывший сотрудник администрации президента Ахра Аристава прокомментировал озвученную министром экономики информацию и выразил недоумение в связи с тем, что проекты были отобраны втайне от общества и без проведения конкурса:

«Вопрос был задан министру экономики Озган по поводу льготного кредитования российскими банками, и она сказала, что проекты уже отобраны и отправлены. Без объявления, не были определены приоритеты, не была определена приоритетность и по районам, и, естественно, без всяких конкурсов. Нигде нет никакой информации, была ранее озвученная президентом информация о том, что выделена сумма до трех миллиардов рублей на кредитование бизнеса российскими банками».

По словам Ахры Аристава, программа льготного кредитования началась в 2015 году и рассчитана на долгосрочные кредиты абхазским предпринимателям сроком до десяти лет с низким процентом годовых – около 10%. Но пройти согласование в Москве очень трудно, потому что требования к бизнес-планам очень серьезные:

«Я думаю, что чисто случайно в рамках совещания возник этот вопрос и всплыла эта информация. Такой скрытый стиль работы ничего хорошего стране не даст. Из прошлой практики могу сказать, что мы 36 проектов отправили, и только девять получили одобрение. Сейчас, я думаю, все идет по такой же схеме, потому что окончательное слово за российскими банкирами. Туда надо отправлять проекты опытных предпринимателей, там очень высокие стандарты по доступу к кредитованию. Надо иметь опыт составления ежедневного плана работы, у нас таких предпринимателей немного, надо иметь опытный персонал, бухгалтерию и опытный менеджмент. И я думаю, что там вряд ли даже на три миллиарда пройдут многие одобрение, поэтому так важно было объявить конкурс».

Закона о тендерах в Абхазии нет, поэтому обязать проводить конкурсный отбор проектов нельзя, но такой закон, по мнению Ахры Аристава, необходим:

«У нас, к сожалению, закона такого нет, закон готовился, и те, кто сегодня у власти, тоже говорили, что этот закон нужен. К сожалению, я пока не слышал, чтобы какой-то проект закона где-то рассматривался. Тем более в условиях, когда страна вышла из войны, из блокады, когда нет в стране капитала, это определенный способ доступа людей к более дешевым деньгам, чтобы граждане в первую очередь Республики Абхазия встали на ноги. Это инструмент создания класса собственников, это тот же средний класс. Конечно, это важно, чтобы не было перекоса в сторону иностранных инвесторов. Инвесторы тоже важны, но более важно создавать класс собственников в своей стране, чтобы ее экономика и политическая ситуация были более устойчивыми».

Реализация запущенной в 2015 году программы льготного кредитования проводилась на тот момент Министерством экономики при содействии Государственного инвестиционного агентства. Для отбора проектов была создана комиссия, в которую входили несколько министров и депутаты парламента, что исключало, по мнению Ахры Аристава, лоббирование, обеспечивало справедливость и помогало избегать политизации. Любой гражданин независимо от его политических взглядов мог сдать свой проект и отправиться в Москву для защиты его перед специалистами соответствующего банка. Список одобренных Москвой проектов был в открытом доступе на сайте министерства, и оба списка – из 36 и девяти проектов свидетельствовали о том, что политических предпочтений у отборочной комиссии не было.

Источник в парламенте сообщил, что ни один депутат в этом году не привлекался к работе в комиссии по отбору проектов, что дает основания усомниться в том, что она вообще была создана.

Ахра Аристава уверен, что в стране невозможна политическая стабильность до тех пор, пока единственным способом получить доступ к финансам будет приход «своих людей к власти»:

«Если гражданин кроме политики не видит иного доступа к деньгам и к реализации своих планов, у нас тяжелые политические последствия никогда не прекратятся. Надо отделять деньги от политики.

– Как отделить деньги от политики, чтобы разорвать порочный круг государственных переворотов, когда одна команда, оказавшись не у дел, поджимает и приводит к свержению другой команды, и этот круг у нас никак не заканчивается?

– Это контроль над деньгами, надо принимать закон о валютном контроле, чтобы деньги были полностью под контролем государства, минимально сузится возможность украсть бюджетные деньги, вас все равно вычислят рано или поздно. Второе – это конкурсы, тендеры, это доступ к деньгам через открытое состязание, где надо состязаться в экономическом опыте и знаниях, а не политически. Конкурсы и тендеры позволят деполитизировать эти вопросы. Если это не делать и сужать доступ к деньгам, проблема будет даже не в этих революциях, а проблема будет в том, что образованные, интеллигентные, умные люди не захотят в этом участвовать. Я знаю многих людей, которые не идут в политику из-за того, что не хотят вот этой толкотни, грязи, не хотят драки».

Показательно, что на официальном сайте Министерства экономики раздел «поддержка предпринимательства» никакой информацией не наполнен, можно узнать только, что «раздел в разработке».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия