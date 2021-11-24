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Премьер Грузии: для прямых контактов с руководством России пока нет условий
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что для прямых контактов с руководством РФ пока нет условий, это не должна быть встреча ради встречи.
«Вам известно, что у нас есть формат женевских переговоров. У нас нет прямого контакта по политическим вопросам. Единственный контакт – это формат Абашидзе–Карасина, который касается только торгово-экономических и культурных отношений. Я думаю, что для таких прямых контактов, для попыток их организации необходимы хорошая подготовка и осмысление. Это должна быть встреча, ориентированная на результат, а не встреча для встречи», – сказал Гарибашвили в интервью Общественному вещателю.
Глава правительства в контексте возможности проведения встречи с руководством РФ отметил, что каждая страна должна исходить из своих национальных интересов, в том числе и Грузия.
«В общем, мы все хорошо понимаем, что нормальное государство действует и должно действовать, исходя из своих национальных интересов. Естественно, у нас есть свои интересы, а у других государств, в том числе и соседей, – свои. Так что думаю, что такая встреча нуждается в хорошей подготовке», – отметил он.
- В интервью Гарибашвили также сказал, что считает предвзятой критику нынешних властей Грузии со стороны тех депутатов Европарламента и американских конгрессменов, которые являются «личными друзьями» представителей партии «Единое национальное движение», правившей в стране до 2012 года.
Другие новости дня
В Абхазии подорожал хлеб – решение правительства
В Абхазии подорожал хлеб. Соответствующее постановление принял Кабинет министров самопровозглашенной республики.
Как пишет «Апсныпресс», максимальные предельные розничные цены на формовой хлеб, изготавливаемый из пшеничной муки, составят:
- хлеб из муки высшего сорта: 1кг - 46 руб., 0,6 кг - 28 руб.
- хлеб из муки второго сорта: 1кг - 41 руб., 0,6 кг - 25 руб.
Предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку, исчисляемая относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазия, устанавливается в размере 15%.
Трагически погиб грузинский бизнесмен, основатель ФК «Зестафони» Илия Кокая
Бизнесмен, политик и основатель футбольного клуба «Зестафони» Илия Кокая трагически погиб сегодня во время восхождения на вершину Деда эна (3449 метров) в Казбегском муниципалитете.
65-летний Кокая совершал восхождение вместе с другом Леваном Мушкудиани. По словам его товарища, Кокая поскользнулся, ударился головой и получил тяжелую травму, от которой скончался, пишет агентство «Новости-Грузия».
Кокая увлекался альпинизмом. Осенью 2021 года он совершил восхождение на самую высокую гору Африки – Килиманджаро, и установил там флаг Грузии.
В собственности Кокая – сеть гостиниц на горнолыжном курорте Гудари, а также доля завода ферросплавов.
В 2016 году Илия Кокая баллотировался в депутаты парламента в мажоритарном округе Зестафони в качестве независимого кандидата. Тогда он получил 19.8 % голосов и вышел на третье место.
В 2004 году Кокая вместе с партнерами основал футбольный клуб «Зестафони». Клуб четыре раза подряд, в 2010-11 и в 2011-12 годах становился чемпионом Грузии. Кроме того, футболисты «Зестафони» выигрывали Кубок Грузии в 2008 году и Суперкубок Грузии в 2011 и 2012 годах.
НАСА начинает опыт по изменению траектории полета астероида
В среду запуском космического аппарата с военно-воздушной базы Вандерберг в Калифорнии американское космическое агентство (НАСА) начнет уникальный эксперимент, цель которого изменение траектории движения астероида.
Специально созданный космический аппарат отправится на встречу с небольшим астероидом Диморфос. Он должен преодолеть расстояние почти в 10 миллионов километров к следующей осени и на скорости 24 тысячи километров в час врезаться в астероид. Ученые надеются, что в результате удара астероид изменит траекторию движения.
Диморфос не представляет опасности Земле, он был избран как удобный объект эксперимента, который должен ответить на вопрос можно ли ударом искусственного аппарата изменить траекторию полета астероидов или крупных метеоритов, чье столкновение с Землей чревато катастрофическими последствиями. "Впервые человечество изменит направление движения природного небесного тела в космосе", - говорит руководитель программы сотрудник НАСА Том Статлер.
По заданию Конгресса, американские астрономы отслеживают более тысячи астероидов диаметром более километра, которые время от времени сближаются с Землей. Согласно компьютерным моделям, Земле не грозит столкновение с астероидом в течение столетий, хотя минимальный шанс остается. По оценкам ученых, им удалось идентифицировать более 90 процентов крупных астероидов, но лишь 40 процентов небольших, диаметром около 150 метров, способных нанести в случае падения ощутимый ущерб.
Так называемый "кинетический удар" по астероиду в теории наиболее простой способ изменения направления его движения. Учеными также рассматриваются варианты уничтожения астероидов с помощью ядерного и лазерного оружия.
Шаман Габышев: «Отношение к Путину не изменилось»
Отношение якутского шамана Александра Габышева к президенту Владимиру Путину не изменилось с того времени, как он организовал поход на Кремль с целью "изгнать Путина". Об этом сам Габышев, который находится на принудительном лечении в новосибирской больнице, написал в интервью изданию Znak.com.
По словам Габышева, он считает свое дело политическим. В больнице к шаману, по его словам, относятся с уважением из-за его высокой медийности. По его словам, в свободное время он пишет письма и читает Стивена Кинга, Рекса Стаута, Конан Дойля.
Шамана содержат в "режимных условиях". Как уточнил адвокат Алексей Прянишников, каждые полгода врачебная комиссия и суд решают, необходимо ли продлить принудительное лечение. У Габышева первый шестимесячный срок лечения истекает 26 января 2022 года.
- Осенью 2021 власти поместили якутского шамана Александра Габышева в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Ранее Якутский городской суд отправил Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
- Весной 2019 года Александр Габышев и его соратники отправились из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Шамана задержали через несколько недель на границе, поместили в психоневрологический диспансер, после чего возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти завели в декабре 2019 года. По данным адвоката, поводом стало то, что при задержании шаман якобы повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.
- В конце января 2021 года для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять служебных автомобилей. За несколько дней до задержания Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.
Еще один адвокат Ивана Сафронова уехал из России в Грузию
Адвокат Евгений Смирнов, защищающий экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, уехал из России в Грузию. Об этом он сам сообщил The Insider.
Смирнов в разговоре с изданием не исключил, что ему придется остаться в Грузии. В то же время «Новой газете» он сообщил, что не уехал на постоянное место жительства в эту страну.
«У меня нет никаких ограничений на возврат, поэтому не исключаю, что вернусь в скором времени», – сказал он.
Защитник рассказал, что в отношении адвокатов Сафронова, было внесено больше десяти представлений о возбуждении дисциплинарных производств.
«Инициатор всего этого – следователь [ФСБ Александр] Чабан. Он пытается руками Минюста хоть как-то привлечь, хоть как-то зацепить адвокатов – Ивана Павлова особенно, меня за компанию и других защитников по делу Ивана Сафронова. Придумать хоть что-то, за что нас можно наказать. ФСБ сейчас пытается продавить по любым, даже абсурдным, причинам какие-то репрессии в отношении адвокатов Ивана Сафронова», – сказал Смирнов.
Он отметил, что его подзащитный находится почти в полной информационной изоляции.
«С первого дня следствия ему не дают телефонных звонков, ему запрещены свидания. Уже больше двух месяцев у него парализовано какое-либо общение с внешним миром, кроме адвокатов, потому что ему теперь запретили отправлять и получать корреспонденцию», – объяснил Смирнов.
Адвокат уточнил, что на защиту Сафронова это не повлияет.
«У нас создана отличная команда защитников, благодаря чему можно участвовать в деле из любой точки земного шара, ведь самое главное в защите – разработка стратегии и составление документов», – добавил он.
Ранее Адвокатская палата Ленинградской области возбудила дисциплинарное производство в отношении Смирнова. Поводом для этого стала жалоба ФСБ, поданная в Минюст, где утверждалось, что адвокат якобы шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делу Сафронова, а также по делу другого своего подзащитного – физика Виктора Кудрявцева, которому тоже вменялась в вину госизмена – в апреле ученый скончался.
Против другого защитника Сафронова Ивана Павлова весной было возбуждено уголовное дело в связи с «разглашением» информации по делу Сафронова. Претензии силовиков были связаны с тем, что защитник передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении своего подзащитного в качестве обвиняемого, а затем рассказал СМИ, что в его деле появился анонимный секретный свидетель под псевдонимом.
В отношении него открывали два дисциплинарных производства, лишать адвокатского статуса палата его не стала. Минюст это решение обжаловал.
В сентябре Павлов уехал в Грузию, а в конце октября узнал от Сафронова, что его самого объявили в розыск.
В начале ноября его и еще четырех экс-сотрудников самоликвидированного объединения «Команда 29» Минюст РФ включил в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента».
- Ранее сообщалось, что ФСБ завершила расследование дела Сафронова. По версии следствия, журналист был завербован чешской разведкой и передал секретные сведения о военном сотрудничестве России. Разведка Чехии в свою очередь, как утверждается, действовала в интересах спецслужб США.
Россия проведет переговоры с Арменией и Азербайджаном
Президент России Владимир Путин 26 ноября встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает пресс-служба Кремля.
Сообщение о трехсторонних переговорах, которые пройдут в Сочи, появилось на фоне возобновившихся в последние дни боев между Арменией и Азербайджаном. Ситуация вдоль границы двух стран остается напряженной с сентября прошлого года, когда в ходе столкновений погибли не менее 6,5 тысяч человек.
Год назад конфликт удалось урегулировать при посредничестве России. Согласно заключенному мирному соглашению, под контролем Баку осталась значительная часть Нагорного Карабаха и прилегающие территории, в ряде районов был размещен российский миротворческий контингент.
Пресс-служба Кремля отмечает, что переговоры проводятся по инициативе Владимира Путина и приурочены к годовщине прекращения огня. Предусмотрены также отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.
«Стороны наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание уделят восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей», - говорится в пресс-релизе.
Последний раз Никол Пашинян и Ильхам Алиев встречались в январе 2021 года в Москве.
Николоз Кипшидзе: Реабилитация Михаила Саакашвили займет несколько месяцев
По словам личного врача Николоза Кипшидзе, Михаил Саакашвили по-прежнему чувствует себя слабо, а лечение идет по плану. Николоз Кипшидзе считает, что Михаил Саакашвили сможет присутствовать на суде 29 ноября, передает Общественный вещатель Грузии.
«Посмотрим, как он будет себя чувствовать, потому что сейчас делать прогнозы нецелесообразно. Мы не можем утверждать и сказать, когда ему станет лучше. Он жалуется на общую слабость. Давление, другие лабораторные данные более или менее в пределах нормы. Разумеется, кое-что еще нужно привести в порядок. Это долгий процесс. Это не закончится так быстро, через четыре, пять, шесть дней», - заявил Николоз Кипшидзе.
По словам Николоза Кипшидзе, в общей сложности реабилитация продлится несколько месяцев.
«Если мы говорим только о рефидинге, чтобы нормально есть пищу, это, вероятно, займет месяц или два, но и другие органы нуждаются в реабилитации. Думаю, это действительно займет несколько месяцев», - сказал врач.
Гарибашвили: Мне не интересно мнение пристрастных депутатов Европарламента и конгрессменов
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает предвзятой критику нынешних властей Грузии со стороны тех депутатов Европарламента и американских конгрессменов, которые являются «личными друзьями» представителей партии «Единое национальное движение», правившей в стране до 2012 года.
В интервью Общественному вещателю Ираклий Гарибашвили сказал:
«Вы хорошо знаете, что у прежних властей Грузии существуют, скажем так, «клубы друзей». В том числе в Европе и в Соединенных Штатах Америки. И их заявления для меня, как для премьер-министра, совершенно неинтересны.
За последние девять лет мы своими действиями подтвердили, что можем делом ответить на запланированную информационную и психологическую войну. За последние девять лет у нас по всем направлениям был существенный прогресс.
Мы хорошо знаем, что тогда, когда «Национальное движение» было во власти, они сумели создать так называемые «клубы друзей» и в Америке, и в Европе, я имею в виду европарламентариев и конгрессменов, а также так называемых «экспертов» в разных аналитических центрах, которые проявляют активность и сегодня.
Напомню, что они потратили миллионы из государственного бюджета, а не из личных или партийных доходов, не на клубы друзей нашего государства, а на тех, с кем их связывает личное знакомство и дружба. Соответственно, для меня очень легко объяснить, например, что говорит какой-то пристрастный европарламентарий или конгрессмен. Это мне не интересно, тем более, это не должно быть интересно и нашему населению».
ЕСПЧ: Россия нарушила право жительницы Чечни на семейную жизнь
Россия нарушила право на семейную жизнь и статью о дискриминации по признакам пола в деле жительницы Чечни Луизы Тапаевой, – к такому решению 23 ноября пришел Европейский суд по правам человека.
В апреле 2016 года у Тапаевой умер муж. Она осталась одна с четырьмя детьми в возрасте от двух до семи лет, которых силой забрал к себе на воспитание свекор. Тапаева обратилась в городской суд, но проиграла дело. Однако выиграла апелляцию в Верховном суде Чеченской республики, который постановил вернуть детей матери.
Судебные приставы месяцами не возбуждали исполнительное производство, а затем ограничились тем, что вызвали свекра на допрос и пару раз пришли к нему домой, когда там никого не было. Дети так и остались с дедушкой.
Спустя два года дело Тапаевой отправили на пересмотр, где суд вновь стал на сторону свекра. После этого жительница Чечни обратилась в ЕСПЧ. Страсбург в своем решении отметил, что российские власти не предприняли адекватных мер, чтобы помочь матери воссоединиться с детьми, и обязал их выплатить Тапаевой 16 250 евро в качестве компенсации морального вреда и более 9 тысяч евро на судебные издержки.
«ЕСПЧ указал, что уже рассмотрел несколько жалоб жительниц Северного Кавказа, оказавшихся в аналогичной ситуации, когда власти следовали не закону, а местным традициям «принадлежности» детей семье отца», – заявила в комментарии для Кавказ.Реалии Ольга Гнездилова, адвокат «Правовой инициативы».
- В 2019 году Европейский суд по правам человека признал незаконным решение российского суда о лишении родительских прав жительницы Чечни Зелихи Магомадовой.
- Ранее жительницы Ингушетии и Чечни обратились к уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. Ася Губашева, Лейла Муружева и Зарифа Кодзоева жалуются на многолетнее неисполнение решений суда об определении места жительства их детей с ними. А Хэди Сагова и Малика Хамзатова заявляют, что их дети при живой матери воспитываются неблизкими родственниками или вовсе чужими людьми.
Умер бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван
Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер на 91 году жизни. Он пришёл к власти в результате военного переворота, и был единственным кандидатом на президентских выборах 1980 года. В 1996 году он был приговорён к смертной казни за разгон протестов, приведший к гибели сотен человек. Однако именно при нём в стране начались демократические реформы.
Чон — кадровый военный, участник войны во Вьетнаме. В 1979, вскоре после убийства президента Пак Чон Хи, к которому он был близок, Чон возглавил военный переворот, и руководил страной до 1988 года. В 1980 году армия подавила протесты городе в Кванджу в 1980 году, по консервативным оценкам в этих событиях погибло не менее 200 человек, 1800 были ранены.
При Чоне Южная Корея переживала экономический бум, страна называлась одним из четырёх азиатских тигров. Страна провела Азиатские игры и получила право на проведение Олимпиады. В конце 80-х диктатор подготовил демократические реформы, первые свободные выборы в стране выиграл его друг и соратник Ро Дэ У.
Сам он стал публично критиковаться за нарушения законов, и на два года получил убежище в буддистском монастыре. Но был судим за коррупцию, мятеж и убийство с целью государственной измены и приговорён к смертной казни.
Позднее приговор был заменён на пожизненное заключение и штрафу около 1,3 миллиарда долларов. В 1997 году он был помилован президентом Ким Ён Самом для национального примирения. Свой штраф Чон так и не выплатил. Правозащитные и демократические группы отмечают, что он никогда не извинился перед жертвами своего правления, отмечает агентство "Рёнхап".
В годовщину «Революции роз» в Тбилиси протянули живую цепь
В 18–ю годовщину «Революции роз» в центре Тбилиси протянули живую цепь от площади Свободы до площади Республики (бывшая площадь Революции роз).
Организатором акции выступила телеведущая Нанука Жоржолиани. Она говорит, что «Революция роз» достигла важного этапа – совершеннолетия.
«Премьер-министру Ираклию Гарибашвили, который считает, что Грузия была разрушена после 2003 года, мы говорим, что помним, какой была страна до и после революции роз», – сказала она.
Участники акции заявляют, что творец революции – экс-президент страны Михаил Саакашвили должен быть на свободе.
К акции присоединились и члены «Единого национального движения», в том числе лидер партии Ника Мелия.
Блокадница сделала себе операцию, не получив помощь из-за COVID-19
Жительница Выборга Ленинградской области, страдающая онкологией, прооперировала себя дома, поскольку не смогла получить квалифицированную медицинскую помощь из-за пандемии. Об этом в социальных сетях сообщила фельдшер городской станции скорой помощи Виктория Шутова.
По словам медработника, у женщины, которая пережила Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда, на фоне онкологии развился асцит – скопление жидкости в брюшной полости. "При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать", – написала Шутова. Пенсионерка, не дождавшись врачей, сделала надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость. Перед этим она оставила предсмертную записку, так как не была уверена в успехе операции.
В ней она просит прощения у родственников, а также попросила "не винить дочь". После операции на дому пенсионерке оказали медицинскую помощь, сейчас она находится в больнице.
В комитете по здравоохранению Ленинградской области сообщили, что плановая операция не состоялась из-за того, что у пациентки выявили COVID-19 – хирургическое вмешательство пришлось перенести. Чиновники начали проверку инцидента, сообщает Север.Реалии.
Путин, Пашинян и Алиев проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, состоятся в Сочи 26 ноября.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, встреча пройдёт по инициативе российского лидера.
«Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей», – говорится в сообщении.
Также Путин проведет отдельные беседы с Алиевым и Пашиняном, пишет российское агентство ТАСС.
Отметим, что накануне несколько политических сил провели в Ереване акции протеста, потребовав от премьер-министра Пашиняна раскрыть, какой документ он собирается подписать с Азербайджаном в ближайшее время.
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства.
В Тбилиси попытались ограбить филиал «Банка Грузии»
На проспекте Кетеван Цамебули в Тбилиси совершено неудачное нападение на филиал «Банка Грузии».
В МВД сообщили о задержании злоумышленника – гражданина Г. Т. 1999 года рождения. По информации ведомства, он был задержан при попытке скрыться с места преступления.
Уголовное дело возбуждено по статье 179 Уголовного кодекса Грузии – «разбой», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
- В сентябре текущего года вооруженный гранатой мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии» в городе Кварели и взял в заложники 13 человек. Он требовал предоставить ему полмиллиона лари и полмиллиона долларов, а затем разрешить безопасно покинуть здание. В противном случае он угрожал взорвать гранату и убить заложников. Тем не менее, вскоре он освободил всех людей, находившихся в банке. Никто из них не пострадал. После недолгих переговоров с полицией налетчик сдался.
- 21 октября 2020 года, вооруженное ограбление банка произошло на западе Грузии, в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», взял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В итоге полиция выполнила требования налетчика, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал. Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Эсебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.
Патрушев: «В любой момент на Украине может полыхнуть»
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что Украина "в любой момент" может столкнуться с масштабным кризисом, результатом которого станет появление миллионов беженцев. Заявления прозвучали на фоне нового обострения в российско-украинских отношениях - страны Запада и Киев утверждают, что Москва может зимой начать вооружённую интервенцию.
"В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах" - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, к такой ситуации привели действия Запада, который, как он утверждает, "установил свой протекторат на Украине" и "довёл общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты".
Интервью главы Совбеза посвящено главным образом миграционному кризису на границе Беларуси и стран ЕС. За него Патрушев тоже возложил ответственность на Запад. "Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами" - сказал глава российского Совбеза.
По его словам, Запад виноват в том, что он "посеял хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке", что и привело к тому, что мигранты теперь едут в Беларусь и из неё пытаются попасть в страны ЕС. Беларусь Патрушев назвал "ближайшим союзником и стратегическим партнёром" России.
Страны ЕС возлагают ответственность за миграционный кризис на власти Беларуси и лично Александра Лукашенко, а представители ряда стран указывают также на Россию как на возможного участника и выгодоприобретателя кризиса.
Ряд американских СМИ в последние дни сообщают, что разведка США считает вероятным вторжение России на Украину. Москва может начать наступление с белорусской территории и из аннексированного Крыма, утверждают источники агентства Bloomberg. Предполагается, что во вторжении будут участвовать 100 групп численностью сто тысяч человек. Об угрозе вторжения заявляет и официальный Киев. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.
Помимо угрозы прямого вторжения, западные СМИ пишут и о том, что Россия может попытаться посеять в стране хаос, который мог бы привести к смене руководства Украины на пророссийское.
В Кремле называют сообщения о готовящемся вторжении вбросами и не исключают, что это "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов". При этом российские власти обвиняют Украину в фактическом выходе из Минских соглашений об урегулировании в Донбассе и называют "красной линией", которую нельзя пересекать, усиление военного присутствия НАТО на Украине.
Суд обязал актёра Кевина Спейси выплатить более $30 млн студии MRC
Суд обязал голливудского актёра Кевина Спейси, обвинявшегося в сексуальных домогательствах, выплатить примерно 31 миллион долларов студии MRC, задействованной в создании популярного сериала "Карточный домик".
Решение было принято ещё в прошлом году, но известно о нём стало лишь в понедельник после того, как адвокаты Media Rights Capital (MRC) подали в суд бумаги, связанные с иском.
Студия оформила иск в 2019 году, пытаясь возместить убытки на миллионы долларов из-за скандала вокруг Спейси, которому юристы MRC указали на нарушение условий контракта.
Начиная с 2017 года в адрес актёра было выдвинуто несколько обвинений в сексуальных домогательствах, приставании к молодым коллегам, грубых комментариях и создании токсичной рабочей атмосферы, что сам Спейси отрицает. MRC и Netflix в результате отстранили актёра от дальнейшего участия в "Карточном домике", в котором Кевин Спейси сыграл ведущую роль политика Фрэнка Андервуда. Производство шестого сезона было приостановлено.
На слушаниях, инициированных Media Rights Capital, представители обеих сторон заслушали показания более 20 человек в ходе 8-дневного конфиденциального разбирательства в феврале прошлого года. Итоговое решение было вынесено спустя пять месяцев и оставалось без огласки.
В понедельник студия подала прошение в Верховный суд Лос-Анджелеса, чтобы тот подтвердил решение по итогам прошлогодних слушаний. Из документов следовало, что тогда постановление вынесли в пользу MRC.
Кевин Спейси, которому сейчас 62 года, помимо съёмок в "Карточном домике" потерял из-за скандала с домогательствами еще несколько актёрских работ. В нынешнем году он вернулся к сьёмкам, но пока это небольшая роль в малобюджетном фильме итальянского режиссёра Франко Неро, отмечает Би-би-си.
Спейси стал одним из первых известных и влиятельных лиц Голливуда, которого обвинили в непристойном поведении и домогательствах вслед за обвинениями в адрес продюсера Харви Вайнштейна и началом общественной кампании против сексуального насилия MeToo.
До 1 декабря граждане Грузии могут бесплатно привиться от гриппа
Все граждане Грузии начиная с шестимесячного возраста могут до 1 декабря привиться от гриппа бесплатно. Об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеванфий.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», государство приобрело четырехкомпонентную вакцину от гриппа производства французской компании Sanofi Pasteur.
Всего правительство закупило 200 тысяч доз вакцины от гриппа и поэтапно распределяет их по всем регионам страны. Препарат также приобрел и частный сектор.
Вакцинация от гриппа началась в стране с 8 октября и проводится практически во всех местных поликлиниках.
Первую партию препарата – 43 тысячи дозы – доставили в Грузию в конце сентября.
На первом этапе бесплатно вакцину получал медперсонал, беременные женщины и пациенты на диализе. После поступления в страну еще двух партий вакцины, бесплатные прививки стали делать еще и пожилым гражданам.
С 1 декабря вакцина против гриппа снова будет бесплатной только для граждан, входящих в риск-группы.
«С 1940-х годов мы управляем сезонным гриппом благодаря вакцине. Благодаря этому можно не воспринимать вирус гриппа как серьезную угрозу, но вдвойне важно защитить себя от него этой зимой», — сказано в сообщении центра.
В центре отмечают, что согласно рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) использование вакцины против коронавируса в сочетании с вакциной от гриппа полностью безопасно.
Сезон заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом в Грузии начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе. Эпидемиологи считают, что от уровня заболеваемости респираторными заболеваниями будет зависеть и тяжесть очередной волны распространения коронавируса.
В Чечне спецподразделения Росгвардии назвали в честь отца Рамзана Кадырова
В Чечне спецподразделениям полиции присвоили имя Ахмата Кадырова – бывшего президента Чечни и отца нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова, написал на странице во "ВКонтакте" сам Рамзан Кадыров.
Теперь подразделения называются СОБР "Ахмат", ОМОН "Ахмат-Грозный" и ОМОН "Ахмат-Крепость". Новые названия присвоены приказом Федеральной службы войск Национальной гвардии России.
Кадыров назвал главу Росгвардии Виктора Золотова "братом" и завил, что переименование подразделений "послужит большим стимулом для личного состава ведомств на дальнейшую службу".
В июне этого года главнокомандующий войсками Виктор Золотов присвоил матери Рамзана Кадырова Аймани медаль "За содействие", пояснив, что речь идет о заботе Фонда имени Кадырова о семьях погибших силовиков. Этот фонд, а также футбольный и бойцовский клубы имени Ахмата Кадырова в декабре 2020 года были внесены в санкционный список США на основании "Глобального акта Магнитского" (его Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушениях прав человека).
Эксперты указывают на "культ семьи Кадырова" в Чечне. По мнению директора Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерины Сокирянской, населению навязываются образы матери и отца главы региона, хотя при этом в республике все понимают, что они служат лишь продвижению образа самого Кадырова. "Практически сразу после того, как Рамзан Ахматович утвердился в Чечне как единоличный руководитель, его сподвижники стали продвигать культ его личности. В тот момент Кадырова-младшего стали за это критиковать, в том числе в Совете Европы, к которому тогда еще как-то прислушивались, и тогда акцент сдвинулся в сторону отца, Ахмата-хаджи Кадырова", – сказала она.
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста лидера правящей партии Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Нур Отан", написал в твиттере его пресс-секретарь Айдос Укибай.
По его словам, Назарбаев считает, что партию должен возглавлять президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Укибаев сказал Tengrinews.kz, что сегодняшнее решение Назарбаева – это "лишь логическое продолжение транзита власти". "Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия "Нур Отан" должна быть главной опорой для президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией", – приводит его слова издание.
Как пишет Настоящее время, процедура передачи полномочий будет проходить согласно уставу партии, в соответствии с которым избрание и освобождение от должности ее председателя относится к компетенции съезда партии. До этого момента председателем партии будет оставаться Назарбаев, сказал он.
По его словам, вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Нурсултан Назарбаев остается лидером нации, "выдающимся политиком современности, авторитетной личностью, признанной мировым сообществом".
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана 19 марта 2019 года. Он наделен статусом "лидера нации", который гарантирует ему и членам его семьи иммунитет от любого преследования и неприкосновенность активов.
Кроме того, он является пожизненным главой Совета безопасности страны. Эксперты указывали, что существование Совбеза и пожизненное председательство в нем и дальше позволит Назарбаеву контролировать основные направления развития Казахстана.
Как погибали политические оппоненты Назарбаева
В октябре 2019 года Токаев подписал указ, значительно расширивший полномочия главы Совбеза Нурсултана Назарбаева. Согласно документу, президент будет назначать чиновников правительства и других руководителей, в том числе глав городов и областей, только после согласования с Назарбаевым.
Партия "Нур Отан", находящаяся у власти с 1999 года, доминирует в парламенте, в ее рядах состоят многие госслужащие и работники бюджетных организаций.
Ереван просит посредничества Москвы для нормализации армяно-турецких отношений
Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно-турецких отношений, сегодня в беседе с Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
По его словам, ряд партнеров Армении, в том числе Россия, выразили готовность выступить посредником в вопросе нормализации армяно-турецких отношений. Армянская сторона обратилась к Кремлю.
«Ряд международных партнеров, в том числе Россия, заявили, что готовы содействовать процессу нормализации армяно-турецких отношений. И мы проинформировали Россию, что готовы начать процесс армяно-турецкой нормализации без предварительных условий. Когда и если подобный процесс начнется, естественно, мы предоставим информацию об этом», – сказал Унанян.
После второй Карабахской войны, начиная с августа этого года, премьер-министр Армении и президент Турции сделали несколько заявлений о том, что получают позитивные мессиджи с другой стороны границы. В сентябре президент Турции даже заявил, что премьер-министр Армении через премьер-министра Грузии предлагал ему встретиться, но, по словам Реджепа Тайипа Эрдогана, для того, чтобы встреча состоялась, Еревану нужно предпринять четкие шаги в направлении «Зангезурского коридора».
На следующий день Эрдогану ответила пресс-секретарь премьер-министра Армении, заявив, что коридорная логика для армянской стороны неприемлема, но Ереван готов к контактам с Анкарой.
До сих пор, по словам пресс-секретаря МИД Армении, прямых переговоров между Анкарой и Ереваном не было.
Министр иностранных дел Армении на днях в интервью французской газете Le Figaro сказал, что для начала диалога с Арменией Турция требует предоставить коридор, связывающий Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой.
«Это совершенно не может быть предметом обсуждения. Государства должны разрешать транзит при сохранении суверенитета над своей собственной территорией. Все региональные коммуникации должны быть вновь открыты, – подчеркнул Мирзоян, в то же время отметив: – Армения всегда заявляла, что готова к нормализации отношений без предварительных условий, несмотря на огромную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану во время войны против Арцаха».
В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство вора в законе
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о возбуждении сухумской прокуратурой уголовного дела по факту покушения на убийство жителя села Нижняя Эшера, вора в законе Тенгиза Лакербая (Тенгуляш). Следствие также ведется по факту незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.
В пресс-релизе МВД говорится, что в ночь на 21 ноября, примерно в 23.45 – 00.00 часов в селе Нижняя Эшера неустановленным лицом было произведено не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в Тенгиза Лакербая, который направлялся из припаркованного во дворе дома автомобиля по месту своего проживания.
«По независящим от нападавшего лица обстоятельствам, поскольку Лакербая смог укрыться, последний не смог реализовать свой преступный умысел до конца и скрылся с места происшествия», – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о ранении еще одного жителя села Нижняя Эшера Роланда Колбая. Он, предположительно, пытался остановить автомобиль, из которого стреляли в Лакербая. Позже автомобиль сгорел в центре Сухуми.
В МВД также заявляли, что пострадавшая сторона и очевидцы отказывались от дачи показаний.
Отметим, что Сухумский городской суд в 2020 году приговорил Тенгиза Лакербая к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении. По информации сайта «Прайм-Крайм», 8 июля 2021 года он был освобожден.
Серж Саргсян привлечен в качестве обвиняемого по делу о взятке
Третий президент Армении Серж Саргсян, уже два года проходящий в качестве обвиняемого по делу о дизельном топливе, привлечен в качестве обвиняемого по другому делу, на этот раз – о взятке.
Как пишет Радио Азатутюн, это уголовное дело, возбужденное еще три года назад на основании жалобы бизнесвумен Сильвы Амбарцумян, по которому обвиняются второй президент Армении Роберт Кочарян и бывший руководитель его аппарата, а ныне депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Армен Геворкян.
В расследующем дело Антикоррупционном комитете подробностей не представили, только сообщили, что привлекли экс-президента в качестве обвиняемого и сегодня вызвали его на допрос.
В свою очередь, адвокат Сержа Саргсяна Амрам Макинян сообщил Радио Азатутюн, что речь идет о жалобе бизнесвумен Сильвы Амбарцумян, которая расследуется в рамках уголовного дела «1 марта». После революции бизнесвумен заявила, что в 2008 году дала взятку высокопоставленным чиновникам для того, чтобы иметь возможность заниматься деятельностью в горнодобывающей сфере.
«Из предоставленного мне уведомления я понимаю, что этот абсурд относится к какому-то уголовному делу в связи с сообщением лица по имени Сильва Амбарцумян. Ответы на предполагаемые вопросы, которые могут быть заданы президенту, были даны и получены еще два года назад. Думаю, ответ на вопрос о том, на основании каких политических или иных соображений было принято решение о вынесении сегодня такого абсурдного процессуального решения, станет ясен всем в самое ближайшее время», - сказал адвокат.
В Армении после бархатной революции для раскрытия кровавых поствыборных событий 2008 года было возбуждено уголовное дело по статье о свержении конституционного строя, в рамках которого было решено рассмотреть также жалобу Сильвы Амбарцумян. Следственный орган предъявил обвинение в получении взятки Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну, а близкому к Кочаряну бизнесмену Самвелу Майрапетяну было предъявлено обвинение в пособничестве получению взятки. Майрапетян уехал на лечение в Германию и до сих пор не вернулся. Он находится в розыске.
Уже в апреле этого года, после оправдания обвиняемых по делу «1 марта», суд стал рассматривать только эпизод со взяткой. Согласно обвинению, Роберт Кочарян во время своего президентства получил взятку в размере 3 млн долларов от бизнесвумен Сильвы Амбарцумян через близкого ему бизнесмена Самвела Майрапетяна. А его бывший подчиненный Армен Геворкян обвиняется в получении взятки в размере 1 млн долларов при пособничестве Майрапетяна, а также и легализации доходов, полученных преступным путем. Оба свою вину не признают.
Третий президент Серж Саргсян до этого предстал перед судом по делу о дизельном топливе, он обвиняется в организации хищения около полумиллиарда драмов (более 1 млн долларов) из госбюджета. Он также не признает свою вину. Уже больше года в суде общей юрисдикции Еревана идет судебный процесс по этому делу.
А в прошлом месяце было возбуждено еще одно уголовное дело в связи с полетами в Баден-Баден, совершенными Сержем Саргсяном в ходе президентства. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, у Саргсяна нет статуса обвиняемого. В основу этого уголовного дела легло расследование «Платформы по проверке фактов», согласно которому президентский самолет, предоставленный для обслуживания Сержа Саргсяна, в течение 2008-2017 годов эксплуатировался высокопоставленными должностными лицами и совершил более десятка рейсов на дорогой немецкий курорт Баден-Баден за счет государственных средств и без служебной необходимости.
В абхазском парламенте подвели итоги визита в Турцию
Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Кварчия и депутат Астамур Логуа рассказали журналистам об итогах недавней поездки в Турцию.
Абхазская делегация приняла участие в съезде Федерации абхазских культурных центров в Измите, провела встречу с полномочным представителем Абхазии в Турции Ибрагимом Авидзба. Состоялся ряд встреч в Стамбуле и Анкаре, в том числе и с депутатами парламента – абхазами Эшба и Папба.
Как пишет агентство «Апсныпресс», Валерий Кварчия назвал поездку плодотворной.
«Если бы не некоторые события, мы бы уже давно были признаны Турцией», – заявил спикер.
Кварчия уверен в том, что в недалекой перспективе Турция, «в которой проживает многочисленная абхазо-адыгская диаспора, все же признает независимость и государственный суверенитет Абхазии».
Оптимизм спикеру абхазского парламента придают и тесные отношения между Турцией и Россией.
«Турция – региональная держава, которая проводит свою политику. Вместе с тем, у нее тесные контакты с Россией. Мы надеемся на то, что эти отношения откроют и нам дорогу», – отметил Кварчия.
Депутат Астамур Логуа также говорит, что для депутатов самое главное – признание независимости Абхазии со стороны Турции.
«Работа в турецком направлении означает не только работу с абхазской диаспорой, являющейся проводником абхазской политики в Турецкой Республике. Мы должны выходить и на политические круги стран, где проживает наша диаспора и продвигать вопрос нашего признания. Наш визит к коллегам в Турецкий парламент – это историческое событие, как бы кто к этому ни относился. В будущем планируются визиты наших коллег в Абхазию. В Турции проводятся различные мероприятия, в которых и мы можем участвовать. Во время нашего визита мы смогли обсудить и некоторые конкретные вещи», – сказал Логуа.
По словам Логуа, речь также шла о возможности подписания соглашения между абхазскими и турецкими телеканалами.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 1 июня, что «Турция подчеркивает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии на всех уровнях и платформах». Он подчеркнул, что Анкара тверда в своем стремлении к мирному урегулированию вопросов Абхазии и Южной Осетии.
Глава югоосетинского МИДа проводит встречи в Италии
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев с 22 ноября находится с рабочим визитом в Италии.
Как сообщили в пресс-службе югоосетинского ведомства, визит состоялся «по приглашению группы депутатов парламента Италии».
В ходе визита запланирован ряд встреч, в том числе, с членами Ассоциации дружбы «Италия – Южная Осетия-Алания», всеитальянской организации партизан-антифашистов, рядом депутатов итальянского и региональных парламентов.
В сентябре текущего года Медоев посещал Италию по приглашению местных коммунистов.
- У югоосетинских властей есть представители в ряде регионов и городов Италии. В феврале текущего года в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».
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