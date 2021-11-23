Тбилиси уклонился от розыска Инала Ардзинба

Официальный Тбилиси оставил без внимания перестановки в правительстве самопровозглашенной республики Абхазия, прежде всего, назначение главой МИДа Инала Ардзинба, которое может поставить перед Тбилиси довольно деликатный вопрос. Дело в том, что Ардзинба предъявлены обвинения прокуратурой Украины. Последние заявления абхазского политика тоже не вызвали в официальном Тбилиси никакой реакции.

Новый глава МИД самопровозглашенной республики Инал Ардзинба в своем недавнем интервью Абхазскому телевидению рассказал о своем видении приоритетов ведомства, которое он возглавил. Автор молодежных проектов «Будущее Абхазии», «Гордость Абхазии» и «Послы доброй воли» настаивает: главная задача – признание Грузией государственного суверенитета Абхазии:

«Женевские дискуссии остаются единственным многосторонним форматом, в котором Абхазия имеет представительство. В связи с этим это очень важная площадка, и здесь наш четкий приоритет тоже понятен – это признание государственного суверенитета со стороны Грузии, подписание двустороннего соглашения о неприменении силы. Это, очевидно, сложный путь. Понятно, что он небыстрый. Понятно, что будут препятствия. Понятно, что легко нам это точно не дастся. Но будем двигаться настойчиво на этом направлении».

Инал Ардзинба был назначен главой Министерства иностранных дел еще 17 ноября, однако в Тбилиси никак не прокомментировали это назначение. Экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили причину этого видит в неспособности МИДа Грузии адекватно реагировать на ситуацию на Южном Кавказе:

«Ни для кого не секрет, что Инал Ардзинба – прямой назначенец Москвы, он из поколения абхазских политиков, не контактировавших с политиками Грузии. Это чисто российский, разработанный в Кремле проект, и его назначение является очередным шагом ползучей аннексии Россией Абхазии. Вот только возникает вопрос – а что делали грузинские власти для недопущения этой ситуации? Ведь еще в прошлом году абхазский де-факто президент предлагал консультации между Тбилиси и Сухуми и даже собирался внести такой пункт во внешнюю концепцию Абхазии. Как отреагировали на это в Грузии? Глава МИДа Грузии Залкалиани, как и другие политики от партии власти, высмеял эту идею, после чего де-факто власти Абхазии под давлением оппозиции вычеркнули этот параграф из повестки. Заявление Ардзинба является прямым свидетельством того, что теперь Женевская площадка остается единственным местом для консультаций сторон. Получается, что грузинские власти подыграли Кремлю. Возможно, эти переговоры принесли бы результат, но теперь это окно закрыто».

Учитывая специфику Женевского формата, возможно, Инал Ардзинба будет принимать в нем участие лично, и неясно, как официальный Тбилиси будет контактировать с ним, учитывая, что в 2015 году прокуратура Украины заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины и по другим статьям.

По мнению Пааты Закареишвили, назначение Ардзинба показывает и другую цель Москвы:

«По всей видимости, посещение третьих стран Ардзинба вызовет негативную реакцию Украины. Скорее всего, и в этом состоит тактическая задумка Москвы, ей выгодно, если один из лидеров Абхазии не будет иметь возможности вести переговоры за спиной России. Поэтому, думаю, переговоры в Женеве будут проходить без его участия, иначе последует весьма жесткая реакция Украины, и не думаю, что власти Швейцарии пойдут на обострение ситуации».

В свою очередь, по мнению политолога Георгия Гобронидзе, в международных вояжах Ардзинба многое будет зависеть от принципиальной позиции украинской стороны:

«Политическое руководство Украины может потребовать, к примеру, от Турции, с которой у нее прекрасные отношения, ограничить передвижение Ардзинба по своей территории, где проживает значительная часть абхазской диаспоры. Что касается Женевских консультаций, то тут многое будет зависеть уже от принципиальной позиции грузинских властей. Не думаю, что Украина будет требовать задержания разыскиваемого главы абхазской делегации на важной международной площадке, хотя думаю, не стоит исключать и этот вариант».

Что касается дальнейших перспектив молодого абхазского политика, то, по мнению Пааты Закареишвили, ему придется приложить немалые усилия для преодоления сопротивления внутренней аудитории, которая в штыки воспринимает попытки Москвы добиться от абхазской власти продажи недвижимости иностранцам:

«Пока сложно сказать, сможет ли сделать что-либо Ардзинба на внутриполитическом поприще, так как противостоять ему будут опытные абхазские политики. Поначалу они возьмут паузу, но затем, очевидно, постараются противопоставить ему общественное мнение в непопулярных в Абхазии вопросах. Если ему удастся с честью выйти из этих баталий, его будут и дальше продвигать в направлении президентского кресла, если же нет, то Россия возьмет очередную паузу».

Напомним, Инал Ардзинба был сотрудником администрации президента России, до 2018 года работал в Управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.