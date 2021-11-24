Стрельба по микроавтобусу в Абхазии

В Абхазии на республиканской трассе было обстреляно маршрутное такси с пассажирами. В результате происшествия водитель микроавтобуса получил три огнестрельных ранения, никто из пассажиров не пострадал. Милиция установила личность подозреваемого, он в розыске, его персональные данные пока не сообщают.

Криминогенная обстановка в Абхазии с каждым днем становится все более сложной. Сегодня утром неизвестный обстрелял в районе села Хипста маршрутное такси с пассажирами. В результате обстрела микроавтобус потерял управление и врезался в столб напротив сельской школы рядом с рекой Хипста.

Как сообщила старший инспектор отдела информации и общественных связей МВД Милана Нармания, водитель маршрутки был ранен, никто из пассажиров не пострадал:

«24 ноября примерно в 8.30 утра на республиканской трассе в районе села Хипста был обстрелян микроавтобус, маршрутное такси, под управлением гражданина Кокоскерия Элико Валиковича, который получил три пулевых ранения в области плеча и доставлен в медучреждение. Следовавшие в автотранспорте пассажиры не пострадали. Принятыми оперативными мерами сотрудниками отдела внутренних дел в селе Звандрипш Гудаутского района обнаружена горевшая автомашина ВАЗ 2114, госномер М377ТМ, 23-го региона, на которой, по предварительным данным, совершено преступление. Также установлена личность подозреваемого, данные которого в оперативных интересах пока не разглашаются. В настоящее время сотрудниками МВД проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого в совершении данного преступления».

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Анонимные пользователи абхазского сегмента «Фейсбука» сообщают, что обстрел маршрутки стал актом вендетты, кровной мести, но никаких подробностей об этом нет.

Участница группы «Абхазский политический форум», которая волею случая оказалась в обстрелянной маршрутке, написала, что было много людей, все были смертельно напуганы, многие разбежались кто куда. Машины проезжали мимо и не реагировали на просьбы помочь, остановился пожилой человек, который вез в школу внучку, он согласился взять раненого водителя и отвез его в больницу. Она также сообщила, что спаслась чудом, потому что должна была сесть на переднее сиденье рядом с водителем, но дверь не открылась, и ей пришлось сесть в салон.

Минувшая неделя была насыщена и другими криминальными происшествиями.

Ночью 21 ноября в селе Нижняя Эшера неизвестные на автомашине марки «Хонда-фит» произвели несколько выстрелов в криминального авторитета Тенгиза Лакербая по кличке Тенгуляш, который направлялся от припаркованного автомобиля к дому. При попытке остановить автомобиль, из которого обстреляли Лакербая, житель села Нижняя Эшера Роман Колбая был ранен. После оказания медицинской помощи он покинул больницу. Машина, из которой стреляли в криминального авторитета, была обнаружена сотрудниками МЧС сожженной в центре Сухума около здания сгоревшего Совмина.

При осмотре машины в ней обнаружили бронежилет и два магазина от автомата Калашникова.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство, незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.

До этого инцидента 16 ноября в семь утра в Гагре между сотрудниками милиции и двумя жителями села Бзыбта произошла перестрелка, во время которой был смертельно ранен 20-летний Амир Кетия и получил ранение в плечо Омар Хагуш. Амир Кетия скончался. Молодых людей подозревали в том, что они готовили покушение на сотрудников УВД по Гагрскому району. В соцсетях их называют близкими друзьями недавно избитого сотрудниками Гагрского УВД и погибшего 12 октября Анри Атейба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия