Стрельба по микроавтобусу в Абхазии

В Абхазии на республиканской трассе было обстреляно маршрутное такси с пассажирами. В результате происшествия водитель микроавтобуса получил три огнестрельных ранения, никто из пассажиров не пострадал. Милиция установила личность подозреваемого, он в розыске, его персональные данные пока не сообщают.
Криминогенная обстановка в Абхазии с каждым днем становится все более сложной. Сегодня утром неизвестный обстрелял в районе села Хипста маршрутное такси с пассажирами. В результате обстрела микроавтобус потерял управление и врезался в столб напротив сельской школы рядом с рекой Хипста.
Как сообщила старший инспектор отдела информации и общественных связей МВД Милана Нармания, водитель маршрутки был ранен, никто из пассажиров не пострадал:
«24 ноября примерно в 8.30 утра на республиканской трассе в районе села Хипста был обстрелян микроавтобус, маршрутное такси, под управлением гражданина Кокоскерия Элико Валиковича, который получил три пулевых ранения в области плеча и доставлен в медучреждение. Следовавшие в автотранспорте пассажиры не пострадали. Принятыми оперативными мерами сотрудниками отдела внутренних дел в селе Звандрипш Гудаутского района обнаружена горевшая автомашина ВАЗ 2114, госномер М377ТМ, 23-го региона, на которой, по предварительным данным, совершено преступление. Также установлена личность подозреваемого, данные которого в оперативных интересах пока не разглашаются. В настоящее время сотрудниками МВД проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого в совершении данного преступления».
Анонимные пользователи абхазского сегмента «Фейсбука» сообщают, что обстрел маршрутки стал актом вендетты, кровной мести, но никаких подробностей об этом нет.
Участница группы «Абхазский политический форум», которая волею случая оказалась в обстрелянной маршрутке, написала, что было много людей, все были смертельно напуганы, многие разбежались кто куда. Машины проезжали мимо и не реагировали на просьбы помочь, остановился пожилой человек, который вез в школу внучку, он согласился взять раненого водителя и отвез его в больницу. Она также сообщила, что спаслась чудом, потому что должна была сесть на переднее сиденье рядом с водителем, но дверь не открылась, и ей пришлось сесть в салон.
Минувшая неделя была насыщена и другими криминальными происшествиями.
Ночью 21 ноября в селе Нижняя Эшера неизвестные на автомашине марки «Хонда-фит» произвели несколько выстрелов в криминального авторитета Тенгиза Лакербая по кличке Тенгуляш, который направлялся от припаркованного автомобиля к дому. При попытке остановить автомобиль, из которого обстреляли Лакербая, житель села Нижняя Эшера Роман Колбая был ранен. После оказания медицинской помощи он покинул больницу. Машина, из которой стреляли в криминального авторитета, была обнаружена сотрудниками МЧС сожженной в центре Сухума около здания сгоревшего Совмина.
При осмотре машины в ней обнаружили бронежилет и два магазина от автомата Калашникова.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство, незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.
До этого инцидента 16 ноября в семь утра в Гагре между сотрудниками милиции и двумя жителями села Бзыбта произошла перестрелка, во время которой был смертельно ранен 20-летний Амир Кетия и получил ранение в плечо Омар Хагуш. Амир Кетия скончался. Молодых людей подозревали в том, что они готовили покушение на сотрудников УВД по Гагрскому району. В соцсетях их называют близкими друзьями недавно избитого сотрудниками Гагрского УВД и погибшего 12 октября Анри Атейба.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия
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