В минувшие выходные в центре Сухума «загорелся» автомобиль «Хонда». Об этом сообщили пожарные, которые его тушили. Никакой дополнительной информации долго не было – о том, кто ведет следствие, какие версии и т.д. Может, потому, что не было у той «Хонды» даже хозяина – бесхозный автомобиль каким-то образом очутился на улице Басария, а тут и погода плохая, и свет отключили, и хозяин бросил. И все что остается, – самоуничтожаться самым простым способом – возгоранием.

Можно было бы поверить: мало ли что и где замкнуло у этой использованной техники, – но вот вездесущие пользователи социальных сетей не дают такого шанса. Они знают все: кому принадлежал автомобиль и почему «загорелся». Они сообщают, что машина возгорелась после того, как в районе Нижней Эшеры произошла перестрелка с участием криминальных групп. Никого не убили, но есть раненные – пользователи социальной сети даже называют имена и знают причину конфликта между криминальными авторитетами. Но нам, журналистам, говорить, ссылаясь на анонимов в социальной сети, не положено, связей с криминальным миром мы обычно не поддерживаем, свидетелей у криминальной разборки нет и не может быть по определению. Остается только многострадальное официальное право на доступ к информации.

Но вот какая незадача: два дня после происшествия я не могла получить хоть какую-то информацию в Министерстве внутренних дел. Меня отправляли от очень занятого пресс-секретаря к еще более занятому помощнику министра. Последний посылал меня опять к пресс-секретарю, затем обещал ответить через полчаса, сбрасывал телефон и, наконец, заявил, что не может говорить. Так онемело МВД. Дальше биться в закрытые двери я не стала: мучить людей, которым запрещают разговаривать с журналистами, – это все равно, что испытывать испанский стыд. К тому же мы уже поняли, что теперь кодекс поведения наших правоохранителей выглядят так: замалчивание, выгораживание «своих» и противоправные действия против оппонентов. А народ у нас такой: повозмущается в социальных сетях и забудет.

Но я все равно напомню о действиях нашей милиции, которые в последнее время вызвали возмущение общественности своей неадекватностью, высочайшим уровнем непрофессионализма и полным игнорированием законов и прав, то есть всем тем, что свидетельствует о системном кризисе.

В феврале нынешнего года абхазские правоохранители насмерть перепугали врачей и пациентов республиканской больницы, ворвавшись на территорию медицинского учреждения в масках, с собаками и с автоматами наперевес, чтобы (вы не поверите) задержать двух врачей, подозреваемых в нецелевом использовании средств.

Потом был март. Помощник президента Ахра Авидзба, якобы подозреваемый в подготовке госпереворота, пришел в милицию сам. Но при обыске дома, в котором снова фигурируют и маски, и автоматы, «неизвестные» сломали руку его жене. Ни этот факт, ни последовавшее за задержанием избиение друзей Ахры Авидзба не стало поводом для даже внутреннего расследования.

Апрель был отмечен избиением российского туриста сотрудниками гагрской милиции. Хотели проигнорировать, но турист оказался упорный и обратился и в российскую, и абхазскую прокуратуру. Пришлось начать следствие. Отдельного внимания заслуживает официальная реакция МВД, так как из сообщения министерства следовало, что туриста избили «неустановленные лица». И уже неважно, что прокуратура установила «неустановленных», потому как это еще одно подтверждение позиции Министерства внутренних дел – защищать своих, даже если они совершили преступление.

Не прошло и месяца, и опять «неизвестные» обстреляли дом первого президента. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар оправдывал их действия тем, что в доме скрывался преступник. Ну как тут не подумать, что операцию проводило МВД, или хотя бы не сделать вывод, что наш министр как-то подразделяет преступников – на своих и чужих.

А в августе в ИВС Гагра совершил самоубийство заключенный Анри Алтейба, который, вероятно, подвергался насилию. Этот факт не вызвал ни возмущения, ни сочувствия у президента Аслана Бжания, который посоветовал журналисту, задавшему вопрос об ответственности правоохранителей, пойти работать в МВД и привел в пример американскую полицию, которая может расстреливать на месте. И вот результат: 16 ноября сотрудниками милиции при попытке задержания был застрелен Амир Кетия (который, по версии следствия, готовил покушение на сотрудников милиции. Есть предположение, что на тех, кто был виновен в смерти Алтейба). Это и есть трагическое продолжение истории о «доведении до самоубийства» в гагрском ИВС.

В сентябре было избиение ветеранов войны министром внутренних дел и его подчиненными. И президент снова встал на сторону МВД, а не на сторону рядовых граждан страны.

Системный кризис в правоохранительных органах невозможно решить большим количеством автомобилей, повышением зарплаты и новой формой. Да и простая смена одного министра на другого вряд ли изменит ситуацию. События, которые я привожу вразброс, – звенья одной цепи. Усилиями правоохранителей при поддержке президента страна втянута в череду самосудов и криминальных разборок, и здесь нет места равенству граждан перед законом, правам и свободам граждан, интересам общества и государства.

Но вернемся к началу. 20 ноября в Нижней Эшере произошла перестрелка. Есть раненный. МВД молчало два дня – ни имен, ни версий. Лишь к вечеру 22 ноября на сайте министерства появилась информация, вызывающая недоумение своими «неизвестными». В ней говорится, «что в ночь на 21 ноября в с. Нижняя Эшера неизвестными на автомашине марки «Хонда-фит» были произведены выстрелы в Тенгиза Лакербая (Тенгуляш). При попытке остановить автомобиль «Хонда-фит» был ранен житель села Н. Эшера Колбая Р.С. Прокуратура Сухумского района решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство Лакербая».

Лично у меня после прочтения этого сообщения вопросов прибавилось. Только некому их задать.

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