Глава югоосетинского МИДа встретился с двумя депутатами парламента Италии

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев в рамках визита в Италию посетил Дворец Монтечиторио в Риме, где заседает Палата депутатов Италии.

Как сообщила пресс-служба югоосетинского ведомства, Медоев встретился с депутатом парламента Италии от партии «Альтернатива», вице-президентом Комитета по иностранным делам Пино Кабрасом и депутатом парламента Италии от партии «Лига», членом Комитета по иностранным делам Вито Коменчини.

По информации пресс-службы, были обсуждены «перспективы налаживания межпарламентских и межпартийных контактов, вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе возможности реализации двусторонних проектов и проведения совместных экспертных встреч, конференций».

«Дмитрий Медоев поблагодарил за приглашение посетить парламент Италии, теплый прием, а также за понимание и поддержку интересов Республики Южная Осетия, которая стремится к расширению международных контактов и установление дружеских, равноправных и партнерских отношений со всеми государствами мира», – сказано в сообщении.

«Министр отметил, что депутаты итальянского парламента имеют право знать позицию Южной Осетии относительно происходящих вокруг нее процессов, вопреки грузино-американской пропаганде, которая раздувает миф о желании мира и братских отношений, а на деле блокирует появление информации из Южной Осетии и всячески препятствует участию ее представителей на различных международных площадках и встречах», – добавили в ведомстве.

В пресс-релизе указано, что на встрече присутствовал представитель югоосетинского МИДа в Италии Мауро Мурджиа. Ранее в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».

В сентябре текущего года Дмитрий Медоев уже посещал Италию по приглашению местных коммунистов.