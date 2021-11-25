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Парламент Северной Осетии со второй попытки принял законопроект о QR-кодах
В Северной Осетии со второй попытки приняли законопроект о QR-кодах. Об этом сообщает ГТРК Алания.
На повторном рассмотрении законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предотвращения распространения коронавируса 44 североосетинских депутата проголосовали «за», 4 – «против», 1 воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали.
В ходе первого голосования «за» проголосовали только 30 депутатов, против – 12 депутатов, четыре депутата воздержались, а 23 парламентария не пришли на заседание. Для одобрения законопроекта в Северной Осетии за него должны были проголосовать 35 депутатов.
После этого стало известно, что в парламенте назначили внеочередную сессию.
«Депутатов экстренно обзвонили и предложили обеспечить явку», – сообщил собеседник портала «ОсНова».
- Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах. Законопроекты отправили на рассмотрение во все субъекты России, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Предположительно их рассмотрят в Госдуме 16 декабря.
- В апреле прошлого года на площади и у Дома правительства во Владикавказе прошла акция против коронавирусных ограничений. Митинг закончился конфликтом протестующих с ОМОНом – участников акции обвинили в том, что они бросали в сотрудников силовых структур камни и стройматериалы. Это были наиболее масштабные в России протесты против так называемого режима самоизоляции.
- Полиция задержала более ста человек, составила более 170 протоколов. Более 60 человек арестовали на 15 суток, в отношении еще 20 человек возбудили уголовные дела о хулиганстве. Десятерых участников акции приговорили к реальным срокам от 5 до 6,5 лет колонии, еще пять человек получили сроки по 3,5 года. Еще 17 задержанных ждут приговоров.
- Российские регионы нечасто отвергают важные поддержанные исполнительной властью законопроекты. Например, против поправок в Конституцию в прошлом году не проголосовал ни один регион, а против законопроекта об основах публичной власти возражения нашлись только у Татарстана.
Другие новости дня
Бизнесмен, ранее намеревавшийся стать президентом Грузии, задержан в России
Российские правоохранительные органы задержали в Петербурге предпринимателя Александра Эбралидзе. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Он задержан в рамках дела по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата)», – уточнил собеседник агентства.
По данным СМИ, дело связано с пропажей 3 млрд рублей «Констанс Банка», основным владельцем которого был Эбралидзе. В августе 2016 года Центробанк отозвал у учреждения лицензию.
В феврале 2009 года Эбралидзе основал и возглавил «Всемирный конгресс народов Грузии» – общественное объединение грузин, проживающих в Грузии и за ее пределами. В мае 2009 года заявлял о намерении участвовать в выборах президента Грузии.
В апреле 2012 года Эбралидзе заявил о «финансовой и моральной поддержке» оппозиционной партии «Свободная Грузия» (лидер – Каха Кукава). В 2013 году он говорил, что надеется получить гражданство Грузии.
Саакашвили пригрозил отказаться от лечения, если к нему не пустят депутатов
Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что откажется от курса лечения в военном госпитале в Гори, куда его ранее перевели из тюремной больницы, если к нему не пустят оппозиционных депутатов.
«Уже неделю ко мне не пускают членов парламента от «Национального движения» и других партий», – говорится в Facebook-обращении Саакашвили.
Экс-президент утверждает, что сотрудники Службы государственной безопасности Грузии обыскивают медперсонал, чтобы через них он не смог передавать обществу послания, передает «Интерфакс».
«Если с завтрашнего дня не разрешат войти депутатам, я отказываюсь от курса лечения и буду принимать только те медикаменты, которые мне были прописаны до моего пленения», – написал Саакашвили.
Информацию о том, что Саакашвили может отказаться от курса лечения, подтвердил и его адвокат Бека Басилая, пишет грузинская служба Радио Свобода.
«Депутаты не могут встретиться с Михаилом Саакашвили. Это – политический изоляционизм. Это делают, чтобы ограничить его политическую деятельность», – сказал Басилая.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси и отправили в тюрьму в городе Рустави, где он объявил голодовку. 8 ноября политика без согласования с родственниками и адвокатами перевели из Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в Гори, где он прекратил голодовку.
Новое немецкое правительство поддержит стремление Грузии к членству в ЕС
Коалиционное соглашение нового правительства Германии содержит пункт, где указана готовность поддерживать движение Украины, Молдовы и Грузии к членству в Европейском Союзе.
«Мы будем работать совместно с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием «Восточного партнерства». Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики», – говорится в документе.
Как пишет издание «Европейская правда», в тексте также отмечается, что немецкое правительство будет продолжать помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.
«Мы стремимся углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сфере возобновляемой энергии, производства зеленого водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO2», – говорится в документе.
Как сообщалось ранее, три прошедшие в Бундестаг партии договорились о создании правящей коалиции. Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии сменит лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.
«Мы во всем – особенные». В Грузии будет два «зеленых паспорта»
У граждан Грузии будет два «зеленых паспорта», которые отражают ковид-статус. Один — для внутреннего пользования, другой — для поездок за границу. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, главное различие между этими документами — в сроках действия.
На данном этапе «зеленый паспорт» внутреннего пользования является бессрочным для дважды вакцинированных и уже переболевшим коронавирусом. А документ с сертификатом для внешнего пользования, который граждане Грузии будут использовать для выезда за границу, будет действовать в течение шести месяцев.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Гамкрелидзе не исключил, что срок действия «внутренних» ковид-сертификатов могут пересмотреть и сократить до года.
«Основное предназначение «зеленого паспорта» — создать людям определенный дискомфорт и стать стимулом для вакцинации, — сказал Гамкрелидзе.
Между тем глава Минздрава Екатерина Тикарадзе указывает на то, что решение о выдаче «зеленого статуса» всем, кто переболел коронавирусом, является «не таким уж и плохим», учитывая тяжелый социальный фон.
Тикарадзе также считает, что грузинам сложно привыкнуть к ограничениям исходя из особенностей национального характера, и это следует учитывать.
«Другой такой страны как Грузия в мире больше нет. Мы во всем – особенные. Именно исходя из этого, мы также являемся особенными в том, что у нас будет два «зеленых паспорта», один из них будет бессрочным.
Все это, наверное, исходит из нашей генетики и характера. Каждый из нас, грузин, понимает это, и не думаю, что кого-то это удивляет.
У нас у всех есть свое собственное отношение. Я лично считаю важным, чтобы общество поэтапно свыклось с теми важными изменениями, которые происходят в мире. Если для граждан других стран гораздо проще следовать определенным правилам, сделать это в Грузии почему-то до сих пор гораздо сложнее», – сказала она.
Тикарадзе добавила, что «необходимо проявлять гибкость к отношению нашего общества».
Саакашвили призывает создать общественный комитет по его освобождению
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает в ближайшие дни создать общественный комитет по его освобождению. При этом политик надеется, что и его партия «Единое национальное движение» продолжит работать в этом направлении с той же энергией, передает СОВА.
В своей записке, переданной из горийского госпиталя, Саакашвили поблагодарил другие политические силы и отдельных лиц за активность. Это, по его словам, «неизбежно вызовет волну активности среди более широких масс». Он призвал их присоединиться ко множеству разных акций, добавив, что нужно готовиться к большому общенациональному митингу в декабре.
«Во время «судебного» процесса, назначенного на 29 [ноября], прошу вас собраться перед зданием суда. Это будет первая возможность прямого обращения за последние два месяца. Все мы знаем, что суд – это фарс, но мы можем использовать его как место нашей встречи», – говорится в заявлении Саакашвили.
Парламент Северной Осетии отклонил законопроект о введении QR-кодов
Часть депутатов парламента Северной Осетии проголосовали против законопроекта об обязательном предъявлении QR-кода при посещении общественных мест, и сторонникам поправок не удалось принять закон.
Как сообщал «Кавказский узел», с 26 октября в Северной Осетии обязательно предъявление QR-кода при посещении ряда общественных заведений, в том числе спортзалов, кафе и кинотеатров.
Депутаты парламент Северной Осетии не поддержали законопроект о введении QR-кодов. Против него проголосовали 12 депутатов, за введение QR-кодов – 30. Для того, чтобы поправки к закону начали действовать, нужно было 35 голосов, пишет «Основа».
Речь идет о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», проект поправок предполагает предъявление жителями QR-кодов о вакцинации, медотводе от прививки или справке об антителах при посещении общественных заведений, в том числе учреждений общепита, торговых центров и магазинов, передает ГТРК «Алания».
После смерти депутата сакребуло оппозиция требует отставки главы правительства Аджарии
Акции протеста с требованием отставки председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе проходят сегодня в Тбилиси и в Батуми.
Оппозиция и гражданские активисты возмущены сообщениями о том, что представители власти оказывали давление на мажоритарного депутата батумского сакребуло (городского собрания) Нугзара Путкарадзе. Он скоропостижно скончался на прошлой неделе в возрасте 57 лет.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Тбилиси гражданские активисты из организаций «Сирцхвилиа» и «Дроа» собрались возле офиса правящей партии «Грузинская мечта». Несколько десятков человек принесли плакаты и включили сирену, чтобы привлечь внимание окружающих. При этом на месте мобилизовано около сотни полицейских.
На акции протеста в Батуми собрались все депутаты муниципальных собраний – сакребуло, от «Единого национального движения». Они призывают аккредитованных в Грузии дипломатов внимательно изучить вопрос смерти Нугзара Путкарадзе. К протестующим обратилась сестра умершего депутата.
«Я вчера слышала записи моего брата, и могу сказать, что на него оказывалось давление… Эта система убивает. Они должны уйти», — сказала сестра умершего депутата.
Батумский лидер партии «Единое национальное движение» Георгий Киртадзе накануне заявил, что Путкарадзе пытались подкупить и предлагали 100 тысяч долларов за переход из оппозиции в «Грузинскую мечту». В офисе ЕНД обнародовали аудиозапись разговора Путкарадзе с людьми, которых, по данным оппозиции, послал на переговоры отец председателя правительства Торнике Рижвадзе, полицейский чиновник Дато Рижвадзе.
После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у ЕНД остаются 14 депутатов. Правящая партия по итогам выборов получила 16 из 35 мест, партия «За Грузию» - два места, «Лело» - одно. Еще один будущий депутат сакребуло - бывший однопартиец Гахария Ираклий Тавдгиридзе покинул партию «За Грузию» после первого тура выборов и заявил, что будет независимым депутатом.
Путин уволил главу ФСИН. Его сменил замглавы МВД
Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности главы Федеральной службы исполнения наказаний. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Причины увольнения не названы.
Новым главой ФСИН назначен Аркадий Гостев, ранее бывший заместителем министра внутренних дел.
В последние недели правозащитники из проекта "Гулагу.нет" опубликовали десятки видеозаписей пыток, изнасилований и издевательств над заключёнными в колониях и других учреждениях ФСИН. Правозащитники утверждают, что им был передан большой архив подобных видеозаписей, и опубликована лишь малая его часть. Власти возбудили несколько уголовных дел в связи с пытками в туберкулёзной больнице ФСИН Саратовской области.
О пытках в системе ФСИН сообщалось и в предыдущие годы. В нескольких колониях вспыхивали бунты заключённых, которые жаловались на издевательства. Несколько сотрудников ФСИН, включая начальников колоний, были признаны виновными, однако далеко не все получили реальные сроки.
Калашников – выходец из ФСБ, был назначен директором ФСИН 2 года назад.
В Грузии от коронавируса скончались еще 57 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 57 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 736.
За сутки в стране выявили 4331 новый случай коронавируса. Накануне провели 52 987 тестов: PCR-тестов – 20 179, экспресс–тестов на антиген – 32 808.
Выздоровели еще 4804 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 826 714, выздоровевших – 768 559.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,17%, за последние 14 дней составляет 9,06%, за неделю – 9,06%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 9398 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 122 856.
Глава югоосетинского МИДа встретился с двумя депутатами парламента Италии
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев в рамках визита в Италию посетил Дворец Монтечиторио в Риме, где заседает Палата депутатов Италии.
Как сообщила пресс-служба югоосетинского ведомства, Медоев встретился с депутатом парламента Италии от партии «Альтернатива», вице-президентом Комитета по иностранным делам Пино Кабрасом и депутатом парламента Италии от партии «Лига», членом Комитета по иностранным делам Вито Коменчини.
По информации пресс-службы, были обсуждены «перспективы налаживания межпарламентских и межпартийных контактов, вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе возможности реализации двусторонних проектов и проведения совместных экспертных встреч, конференций».
«Дмитрий Медоев поблагодарил за приглашение посетить парламент Италии, теплый прием, а также за понимание и поддержку интересов Республики Южная Осетия, которая стремится к расширению международных контактов и установление дружеских, равноправных и партнерских отношений со всеми государствами мира», – сказано в сообщении.
«Министр отметил, что депутаты итальянского парламента имеют право знать позицию Южной Осетии относительно происходящих вокруг нее процессов, вопреки грузино-американской пропаганде, которая раздувает миф о желании мира и братских отношений, а на деле блокирует появление информации из Южной Осетии и всячески препятствует участию ее представителей на различных международных площадках и встречах», – добавили в ведомстве.
В пресс-релизе указано, что на встрече присутствовал представитель югоосетинского МИДа в Италии Мауро Мурджиа. Ранее в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».
В сентябре текущего года Дмитрий Медоев уже посещал Италию по приглашению местных коммунистов.
Туркменский президент поручил сыну контроль за нефтегазовым сектором
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил своему сыну, вице-премьеру Сердару Бердымухамедову, контролировать нефтегазовый комплекс страны. Об этом сообщила правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".
Туркменистан обладает одним из крупнейших в мире запасов природного газа и четвёртый в мире поставщик газа. Продажа углеводородов – важнейшая статья доходов бюджета страны. Но до 80 процентов денег, полученных от экспорта энергоносителей оседают в теневой экономике, в том числе в личном бюджете президента Бердымухамедова и его семьи, говорилось в докладе правозащитной организации Crude Accountability.
Доходы бюджета снижаются несколько лет подряд, страна находится в жесточайшем экономическом кризисе, а её руководство это не признаёт. За экономику страны в правительстве с февраля отвечает Бердымухамедов-младший, он был назначен заместителем своего отца на специально созданный для этого пост.
Карьерный путь Сердара Бердымухамедова даёт понять, что отец рассматривает его в качестве преемника. Он работал в посольстве в Москве, учился там в Дипломатической академии, затем в Женеве. Год назад он был назначен министром промышленности, при этом он представлял Туркменистан на многих международных встречах.
В официальных публикациях сына президента Туркменистана называли "сыном народа", а его публичные появления вместе с отцом – "символом преемственности поколений".
Взрыв на шахте в Кузбассе: 11 погибших, десятки людей остаются под землёй
В городе Белове в Кемеровской области в результате взрыва и пожара на угольной шахте "Листвяжная" погибли, по последним данным, не менее 11 человек, более 40 горняков пострадали, десятки людей остаются в шахте. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
"10 погибших (не считая самого первого) нашли на конвейерной ленте, по которой уголь поднимается наверх. В случаях таких ЧП шахтёры всегда прыгают на уголь", - сообщает корреспондент Сибирь.Реалии.
По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, более 230 были подняты на поверхность. Сообщалось, что в шахте оставались 48 или 49 человек, с которыми пропала связь. Впоследствии несколько из них были обнаружены погибшими, поиски остальных (по данным агентств, сейчас пропавшими числятся 39 горняков) продолжаются. Первоначально сообщалось об одном погибшем горняке.
По данным пресс-службы МЧС России, в результате задымления на шахте в Кузбассе пострадали 45 человек. По информации регионального Центра медицины катастроф, все пострадавшие получили отравление продуктами горения. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Взрыв произошел на глубине 250 метров. В качестве причины рассматривается версии неисправности оборудования и природные причины, сказал источник агентства в службе технического надзора.
Казахский диссидент Арон Атабек умер после 15 лет заключения
В октябре его отпустили из-за решётки
Казахский поэт и диссидент Арон Атабек (Едигеев) умер на 69 году жизни в Алма-Ате. В октябре он был отпущен из тюрьмы после 15 лет заключения. С момента ареста в 2006 году он категорически отвергал вину во вменённом ему преступлении и продолжал критиковать правящий режим Казахстана.
О смерти диссидента сообщает Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык. По словам сестры Атабека, он умер в восемь часов вечера в больнице от остановки сердца. Он был госпитализирован 20 октября в связи с резким ухудшением состояния на фоне коронавирусной пневмонии. Позднее он впал в кому и был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.
Атабек был активным участником политической жизни Казахстана с 80-х годов XX века. Он участвовал в массовых протестах в Алма-Ате в 1986 году против назначения русского партийного деятеля Геннадия Колбина на пост первого секретаря ЦК республиканской компартии, то есть, фактического руководителя республики. Позднее был одним из авторов обращения к съезду народных депутатов СССР о предоставлении Казахстану суверенитета. После предоставления республике независимости он оказался в оппозиции и к первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.
В 2008 году Атабек был приговорён судом Алма-Аты к 18 годам заключения по статье об организации массовых беспорядков. Его освобождения неоднократно требовали правозащитники и западные политики. Все годы заключения он содержался в тюрьмах вдали от Алма-Аты, в которой проживал до ареста.
В последние годы его близкие сообщали о резком ухудшении здоровья диссидента. Первого октября суд в Казахстане постановил заменить неотбытую часть тюремного срока Атабека на ограничение свободы. В интервью Азаттыку после освобождения он сообщал, что его вывезли из тюрьмы обманом, до последнего момента не объясняя, куда он поедет. Он высказывал мнение, что его отпустили умирать.
Верховный суд РФ рассматривает иск о ликвидации «Мемориала»
Верховный суд России рассматривает сегодня иск Генеральной прокуратуры о ликвидации внесённого в реестр "иностранных агентов" международного историко-просветительского общества "Мемориал" (Международный Мемориал).
По мнению генпрокурора России Игоря Краснова, организация систематически нарушала закон об иностранных агентах, а именно не ставила соответствующей маркировки на материалах.
У здания Верховного суда утром в четверг собрались десятки людей, чтобы поддержать "Мемориал". Были задержаны два человека, которые развернули плакаты.
Заседание открыто, но из-за ограничений в связи с пандемией число мест в зале ограничено.
Дело ведёт судья Алла Назарова. Как сообщает "Медиазона" (внесена в реестр СМИ-иноагентов), в 2019 году она принимала решение о ликвидации общественного движения "За права человека", а в 2020 году удовлетворила иск Генпрокуратуры, потребовавшей признать организацию "Арестантское уголовное единство" (АУ") экстремистской и запрещённой на территории России.
Общество "Мемориал" - одна из старейших правозащитных организаций в России, она была создана ещё в 1989 году при участии Андрея Сахарова. Главным направлением её деятельности стало сохранение памяти о жертвах сталинских репрессий. Также "Мемориал" выступает в защиту политзаключённых.
Правозащитники называют действия российских властей политическим давлением и заявляют, что у российских властей нет законных оснований для ликвидации организации.
Одним из адвокатов, который будет защищать "Международный Мемориал" в Верховном суде, стал Генри Резник - член Совета по правам человека при президенте, один из самых известных российских адвокатов.
В поддержку "Международного Мемориала" выступили российские и зарубежные деятели культуры, несколько нобелевских лауреатов. Отказаться от ликвидации "Мемориала" призвали российские власти США, ЕС, а также Совет Европы.
В заявлении главы комиссии Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович говорится, что "Мемориал" – "символ неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами", а уничтожение организации будет иметь значительные негативные последствия для гражданского общества в целом и защиты прав человека в России.
Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать "Международный Мемориал" несправедливой и чрезвычайной мерой.
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах, а в случае с правозащитным центром - также в поддержке экстремизма из-за списка политзаключённых, который ведёт организация.
23 ноября в Московском городском суде прошли предварительные слушания по другому иску прокуратуры — о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (внесён в список НКО-"иноагентов"). По итогам заседания судья решил продлить досудебное рассмотрение дела. Слушания назначены на 29 ноября.
- Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" было внесено в реестр НКО-"иноагентов" в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России "иностранными агентами".
Москва надеется на «нормализацию внутриполитической ситуации» в Грузии
Российская сторона надеется на «нормализацию внутриполитической ситуации» в Грузии. Об этом говорится в пресс-релизе Совета Федерации РФ по итогам переговоров председателя комитета по международным делам Григория со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе.
«С российской стороны выражена надежда, что прошедшие в Грузии выборы в органы местного самоуправления будут способствовать нормализации внутриполитической ситуации в стране, прекращению антироссийских проявлений и созданию условий для возобновления процесса нормализации российско-грузинских отношений», – сказано в заявлении.
В Москве также говорят, что стороны с удовлетворением отметили итоги состоявшегося 28 октября 2021 г. рабочего совещания по вопросу оптимизации грузоперевозок через пункт пропуска «Верхний Ларс – Казбеги».
«Условлено продолжить координацию дальнейших шагов по улучшению транспортного сообщения», – говорится в заявлении.
Комментируя обсуждение инициативы о сотрудничестве «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран, Турция), сообщается, что «российская сторона привлекла внимание к открывающимся для Грузии возможностям по разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей». Ранее Зураб Абашидзе по итогам переговоров заявил, что Грузия не рассматривает возможность участия в данной платформе.
В пресс-релизе Совета Федерации также говорится, что «подтвержден обоюдный настрой на урегулирование проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности».
Следующая встреча Григория Карасина и Зураба Абашидзе может состояться весной 2022 года в очном формате – если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.
Жители Северной Осетии посетили в Грузии родовые захоронения – Карасин
Жители Северной Осетии посетили расположенные в Грузии родовые захоронения. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации России по итогам онлайн-переговоров председателя комитета по международным делам Григория Карасина со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе.
«На примере организации недавней поездки паломников из Северной Осетии на расположенные на территории Грузии родовые захоронения отмечена способность Москвы и Тбилиси в духе доброй воли находить взаимопонимание даже по чувствительным вопросам», – сказано в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что после августовской войны 2008 года жители Северной Осетии не могли посещать Трусовское ущелье, расположенное в Казбегском муниципалитете Грузии. Они заявляли, что грузинские власти закрыли им въезд в родные села.
Абрамович выиграл суд по делу о клевете в книге «Люди Путина»
Высокий суд Лондона признал клеветническими девять утверждений о миллиардере Романе Абрамовиче из книги «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад».
В книге, в частности, утверждалось, что Абрамович купил лондонский футбольный клуб «Челси» по распоряжению Владимира Путина, целью которого было «признание и влияние» в Великобритании, а также предоставил президенту России доступ к своему состоянию. В противном случае оно якобы перешло бы государству, а сам миллиардер оказался бы в тюрьме.
Представители ответчика, издательства HarperCollins, настаивали, что утверждения, которые Абрамович счел клеветой, были лишь выражением мнения. Однако лондонский суд решил, что в книге они поданы как факты.
Вместе с тем Высокий суд Лондона постановил, что три из четырех отрывков из книги, на которые жаловалась компания «Роснефть», не дискредитируют ее.
Книга бывшей корреспондентки Financial Times в Москве Кэтрин Белтон «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад» вышла в Великобритании в апреле прошлого года.
После ее появления в продаже российские бизнесмены Роман Абрамович, Шалва Чигиринский, Михаил Фридман, Петр Авен, а также компания «Роснефть» подали иски к автору и издательству HarperCollins.
Позже HarperCollins убрало из книги фрагменты о связях в 1980-х годах Фридмана и Авена с КГБ СССР и извинилось перед ними.
CIT: к границе с Украиной свозят военную технику «в настораживающем количестве»
Аналитики из Conflict Intelligence Team нашли в соцсетях новые фото и видео, которые, как утверждается, свидетельствуют о передвижении российских войск и военной техники в области, граничащие с Украиной.
Исследователи заметили переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма. «Стоит отметить, что помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей», - говорится в публикации.
По мнению аналитиков, переброска войск происходит сравнительно медленно. Однако если она будет происходить в таком же темпе до января, то общая численность группировки войск у границы и в Крыму значительно превысит апрельские показатели.
Исследователи согласны с оценками разведок, что «готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года».
- 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной находятся почти 100 000 российских солдат и что западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы.
- Передвижения российских войск возле границы с Украиной вызвали у Киева и западных стран опасения насчет возможного вторжения в страну. Москва называет эти предположения «провокационными» и выражает обеспокоенность в связи с ростом военной активности НАТО в регионе.
- 21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию Military Times, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года.
Коронавирус в Абхазии: 111 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 510 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 111 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 53 пациента. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 68 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались двое мужчин - 1945 и 1944 годов рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34 376 человек. Зарегистрировано 518 летальных случаев. Выздоровели 28 650 человек.
Зураб Абашидзе: Грузинская сторона не рассматривает участие в формате 3+3
Сегодня, 24 ноября, в рамках грузино-российского неформального диалога состоялась онлайн-встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совета Федерации РФ Григорием Карасиным. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.
Согласно сообщению, во встрече также приняли участие представители внешнеполитических и транспортных ведомств двух стран. Обсуждались вопросы торгово-экономических, транспортных, имущественных и гуманитарных отношений.
Кроме того, Зураб Абашидзе указал на сложную ситуацию в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. В частности, отмечается ухудшение гуманитарной ситуации, факты нарушения прав человека, в том числе незаконные аресты, и растущая милитаризация этих регионов. Было подчеркнуто, что Женевские переговоры между Грузией и Россией являются основным форматом для обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных вопросов.
Согласно информации пресс-служба аппарата правительства Грузии, российскую сторону интересовало отношение грузинской стороны к т.н. новому механизму региональных консультаций (3+3) и конкретных мер, предусмотренных в этом контекст. Зураб Абашидзе подчеркнул, что грузинская сторона не рассматривает возможность участия в данной инициативе.
В ходе беседы было отмечено, что в январе-октябре 2021 года в торговых отношениях двух стран наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот увеличился на 21,9% достигнув 1,294 миллиарда долларов США.
Дата следующей встречи в пражском формате будет уточнена позже.
В России заблокировали ресурсы чеченского оппозиционного движения 1ADAT
Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов оппозиционного властям Чечни движения 1ADAT. Это было сделано на основании решения Заводского суда Грозного. Среди поводов для блокировки заместитель прокурора Чечни назвал публикации про «преступный кадыровский режим».
Решение районного суда было принято еще 12 июня, но только сейчас сайт 1ADAT оказался заблокированным. Под блокировку попали также телеграмм-каналы «ACTIVIST_CHAT, IADAT_CHAT», «IADAT», канал движения на видеохостинге ютуб и группа «Карфагенон» в социальной сети «ВКонтакте».
Заместитель прокурора Чечни указывает, что телеграмм-каналы и аккаунт на ютубе публикуют материалы «вредоносного характера» и «негативного содержания», в том числе экстремистские высказывания «против сотрудников государственного управления и правоохранительных органов». Согласно заключению комиссии комплексного лингвистического исследования, призывы к насильственным действиям содержат следующие комментарии: «Присоединяйтесь к борьбе против кадыровского режима», «Чтобы наша борьба была эффективнее, нужны средства, поэтому не бойтесь расходовать из своего имущества на наше общее дело» и «Это нам надо каждому спросить себя самого».
В настоящий момент часть ресурсов оппозиционного движения недоступно пользователям из России, провайдер сообщает: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства». Представители движения 1ADAT предложили пользователям использовать VPN (обобщенное название технологий, позволяющих обходить блокировки в интернете – прим.).
- Оппозиционное нынешним властям Чечни движение 1ADAT заявило о хакерской атаке на их открытый накануне одноименный сайт.
- Европейский суд по правам человека 19 октября вынес решение по делу о похищении бывшего модератора чата чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. ЕСПЧ признал ответственность России за похищение и жестокое обращение с ним.
- На официальном сайте международной правозащитной организации Amnesty International появилась возможность подписать письмо властям Чечни с требованием раскрыть местоположение Салмана Тепсуркаева. С сентября 2020 года о его его местонахождении ничего неизвестно.
В России зарегистрирована вакцина «Спутник М» для подростков
Заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована в России. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Подростков будут прививать с согласия родителей или с их собственного разрешения, если им уже больше 15 лет, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства России. Она также сообщила, что в гражданский оборот вакцина «Спутник М» поступит уже в конце декабря. Президент Владимир Путин предложил на совещании подумать о создании вакцины от коронавируса для детей от двух лет.
19 ноября власти Москвы рассказали о клинических испытаниях вакцины «Спутник М». Первый компонент вакцины в рамках клинических исследований получили 400 подростков. Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что по предварительным результатам вакцина признана безопасной и эффективной. 11 ноября в Москве начался третий этап клинических исследований вакцины: 2,4 тысячи участников должны получить вакцину, а 600 человек - плацебо.
Оппозиция в Батуми обвиняет «Грузинскую мечту» в давлении на погибшего депутата
Мажоритарного депутата батумского городского собрания - сакребуло Нугзара Путкарадзе, который скончался на прошлой неделе, пытались подкупить и оказывали на него давление. Об этом сегодня, 24 ноября, на брифинге заявил Георгий Киртадзе – лидер батумского отделения партии «Единое национальное движение», бывший кандидат в мэры Батуми от оппозиции.
Путкарадзе баллотировался от ЕНД в батумском мажоритарном округе №4 и выиграл выборы в первом же туре. Теперь для того, чтобы заменить мажоритарного депутата, в Батуми в мае пройдут промежуточные выборы.
После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у ЕНД остаются 14 депутатов. Правящая партия по итогам выборов получила 16 из 35 мест, пария «За Грузию» - два места, «Лело» - одно. Еще один будущий депутат сакребуло - бывший однопартиец Гахария Ираклий Тавдгиридзе покинул партию «За Грузию» после первого тура выборов и заявил, что будет независимым депутатом.
«Им нужно было перевести одного человека из фракции «Национального движения», чтобы «Грузинская мечта» была представлена большинством в сакребуло Батуми. На разных членов нашей партии осуществлялось давление. Однако первым подвергся давлению и попытке подкупа Нугзар Путкарадзе, который скончался несколько дней назад», - сказал Киртадзе.
По его версии, предложение о переходе в «Грузинскую мечту» Путкарадзе сделали двое чиновников-силовиков времен Аслана Абашидзе - Важа Табагидзе и Бадри Бакуридзе. Киртадзе утверждает, что эти переговоры проводились по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
На брифинге были обнародованы аудиозаписи разговоров, в которых, как утверждалось, Табагидзе и Бакуридзе предлагали Путкарадзе 100 тысяч долларов.
«Они провели несколько встреч с Путкарадзе. Мы были в курсе. Господин Нугзар лично сообщал мне об этих встречах, и когда они приняли невыносимый характер, господин Нугзар сам сделал записи. Я уверен, что и другая сторона делала эти записи. Он лично предоставил мне их», - отметил Киртадзе.
Обвинения оппозиции категорически опровергает Торнике Рижвадзе. Председатель правительства намерен требовать извинения от оппозиции. «Естественно, я не могу комментировать заранее анонсированные записи и их содержание. Однако будьте уверены, что если член моей семьи не фигурирует в какой-то записи, то я от всех потребую извинений», - заявил Рижвадзе журналистам.
В Глданской тюрьме скончался гражданин Украины, подозревают халатность сотрудника
В тюрьме N8 в Глданском районе Тбилиси скончался заключенный, гражданин Украины. Расследование началось в связи с возможным проявлением халатности со стороны сотрудника тюрьмы.
По данным грузинских СМИ, погибшего украинца звали Егор Грегенко. 32-летний осужденный был переведен в Глданскую тюрьму 30 июля 2021 года.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», тело осужденного было обнаружено сегодня примерно в 7 утра.
«Дежурный врач заметил осужденного, лежащего в горизонтальном положении в постели без пульсации», – пояснили в пенитенциарной службе.
Внешний осмотр умершего признаков насилия не выявил. Параллельно с реанимационными мероприятиями была вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала факт смерти.
По данным пресс-службы пенитенциарной системы, осужденный отбывал наказание за наркопреступление.
Осужденный по статье «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ», он должен был отсидеть в тюрьме девять лет.
Во время поступления в Глданскую тюрьму заключенный прошел первичный медицинский осмотр. Уже в самом пенитенциарном учреждении осужденный прошел полный курс вакцинации против коронавирса препаратом Pfizer.
«18 августа осужденного проконсультировал семейный врач. Никаких жалоб не было. 19 ноября семейный врач изучил медицинские карты осужденного на украинском языке за 2006-2010 годы, в которых выяснилось, что у Э.Г. выявили остаточные явления перинатальной энцефалопатии. Синдром вегето-сосудистой дистонии», — сообщили в пенитенциарной службе.
Государственная инспекция приступила к расследованию предполагаемого факта халатности со стороны сотрудника учреждения.
«24 ноября 2021 года на основании уведомления, полученного от Специальной пенитенциарной службы, Следственным отделом Государственной инспекции начато расследование уголовного дела о предполагаемой халатности со стороны сотрудника пенитенциарного учреждения, в результате которой погиб заключенный тюрьмы N8 с признаками преступления, предусмотренного статьей 342-2 2.
По делу интенсивно проводятся следственные и процессуальные действия (в том числе осмотр места происшествия, медицинский осмотр, допрос свидетелей и так далее)», — говорится в сообщении Государственной инспекции.
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