Все о нем и немного о ковиде

Как и ожидалось, сторонники Саакашвили после перевода его в горийский военный многопрофильный госпиталь начали говорить, что хорошо бы лечение проходило на гражданке, т.е. на свободе. На свободе, мол, наш президент (они до сих пор думают, что он их президент) быстрее встанет на ноги, оклемается и с новыми силами бросится на борьбу за освобождение Грузии. От кого Грузию надо освободить, об этом они скромно умалчивают, но мы тоже не лыком шиты и – догадываемся, от кого.

Саакашвилевский адвокат Дмитрий Садзаглишвили вообще заявил, что, «ввиду того, что Михаил Саакашвили стал жертвой пыток и нечеловеческого обращения, то его надо освободить и он будет восстанавливать свое здоровье на свободе».

Вот так прям взять и освободить! А как же законы? А никак. Законы для полубогов не писаны.

Я думаю, что «они» нас правда принимают за лохов и втюхивают заведомую ерунду на постном масле, авось проскочит. Кстати, иногда это у них получается.

Послания «мишистов» по своему стилю напоминает рекламу сетевого маркетинга, когда идет раскрутка какого-то совершенно левого продукта типа, к примеру, «живой воды». И потом под рекламой печатают «отзывы» тех, кто якобы воспользовался этим продуктом и достиг невиданных результатов. Например: «Я долго не верил, но вот попробовал и на второй же день обрел бессмертие, дети заговорили на английском, а жену выбрали управдомом с неограниченными полномочиями. А теща наконец уехала от нас к себе в деревню. Навсегда. Жизнь налаживается». Примерно такие по духу комментарии я читаю, когда для разрядки тихонько разгуливаю по стенкам знаковых «мишистов». То ли они живут в альтернативной вселенной, то ли я. Хотя все-таки они, так как нас больше, тех людей, кто реально оценивает ситуацию.

Господин адвокат Садзаглишвили! Чтоб меня так «пытали и обращались нечеловечески», как наши правоохранительные органы обращались с Саакашвили. Как пел Высоцкий: «Гляди, подвозют, гляди – сажают!» И все это происходило на «вы» и с расшаркиваниями перед «батони Михеили». Да, стражники взяли его за ноги-руки, как Паниковского, и осторожно внесли в камеру, но интересно, как надо было обращаться с арестованным, который не желал выходить из машины и обзывал всех «путинскими щенками»? Надо было извиниться перед ним и отпустить домой? Видимо, это называется «нечеловеческим отношением и пытками».

Одна теледива кричала с пеной у рта, что, мол, вон в Норвегии кровавого преступника Брейвика держат в шикарных условиях, в трехкомнатной камере с видом на норвежские просторы, а что, разве наш Миша чем-то хуже Брейвика? Я робко возразил, что Брейвика держат в таких условиях не потому, что он Брейвик, а потому, что в Норвегии у всех арестованных такие камеры. Но мой глас, естественно, не был услышан. Меня обругали и вычеркнули из списка живых.

Но не об этом мне сейчас хочется говорить.

Говорить же я буду о том, что счастливая мы все-таки страна, раз в ней, кроме возни вокруг Саакашвили, нет никаких забот. Вся страна будто бы просыпается с мыслью: «А что сегодня кушал наш громовержец? Какие у него анализы и что он думает о дальнейшем развитии государства, которое он основал?» И о чем еще вроде бы нам думать, когда все средства массовой информации промывают нам мозги и верещат о Саакашвили? По всем телеканалам разговоры только про страдания неюного Миши. Думаю, такое может позволить себе только очень зажиточная страна, где все улажено и можно заботиться об отдельно взятом осужденном, за которым уход получше, чем за королевой Великобритании. И ведь не только частные телекомпании, но и главный общественный телеканал «Пирвели архи» занят тем же самым. Я специально сел смотреть шестичасовой выпуск информационной программы «Моамбе». Сорок (40!) минут говорили только о Саакашвили. Целых сорок минут! И только четыре минуты про пандемию. Значит, по разумению нашего государственного телеканала, Саакашвили в десять раз страшнее пандемии? Получается, так.

Ребята гостелевизионщики! Мне совершенно до лампочки Саакашвили. Кто такой Саакашвили? Это ваш родственник, Саакашвили? Папа ваш, Саакашвили? Чего вы прилипли к человеку? Русским языком говорю, что Саакашвили – это вчерашний день. Даже позавчерашний. Он и не наш гражданин. Этот «патриот» отказался от грузинского гражданства и стал подданным Украины потому, что тогда думал, что его там возвысят. Не возвысили, и, судя по последним данным, в Украине его песенка спета. Делать там ему нечего, и теперь он снова полон высоких дум о «своей родине».

Какое дело нам до заключенного Саакашвили, когда каждый день около пяти тысяч человек продолжают заражаться ковидом, а около восьмидесяти – погибают? Положение, я считаю, аховое. Надо бить во все колокола, призывать людей к бдительности, к ношению масок, к вакцинации, вместо того, чтобы ерундой заниматься. Спасительных таблеток от ковида, которые смогут с ним бороться, ждать еще долго. Вроде бы Pfizer и Merck начали выпускать препараты, которые эффективно работают против коронавируса и в культуре клеток, и у людей. Уже показано, что у больных ковидом препарат «Молнупиравир» сокращает смертность на 48%. Его сейчас уже экспериментально применяют в Соединенных Штатах. Дай бог, дай бог. Но пока этот препарат дойдет до нас, бог его знает, сколько человек покинет этот мир.

Конечно, надо прививаться, на сегодняшний день человечество пока лучше ничего не может нам предложить. Но в стране привито чуть-чуть более тридцати процентов, а это мало. Это – очень мало. Антиваксеры продолжают свою разрушительную деятельность, и не только, кстати, у нас.

Лично я снова приветствовал бы введение каких-то ограничительных мер, потому что так жить опасно. У нас открыто все! Почти никаких ограничений, лишь бы на лице была маска. А главное, эти непрекращающиеся митинги и шествия в поддержку Саакашвили, где опасность заражения на несколько порядков выше, чем в нормальной ситуации. Построже надо, господа правители, построже. Посмотрите, что делается в европейских странах. В Австрии объявлен локдаун, а что, мы лучше Австрии? Мы, может быть, в чем-то и лучше, но, к сожалению, намного беднее Австрии и еще один локдаун не выдержим, как мне сказал один знакомый экономист. Ситуация патовая, и выхода не видно. Вводить жесткие ограничительные меры – экономика рухнет. Не вводить – пандемия растет и может рухнуть медицинский сектор, который не выдержит такой нагрузки. Единственный выход – всем вакцинироваться. А мы тут, понимаете, все плюшками балуемся, то есть играемся с Саакашвили.

Но что греха таить, я сам такой. Нет-нет да и я интересуюсь, как же там ситуация с номер третьим президентом? Хотя я интересуюсь не с той стороны, с какой наши «мишисты». Я хочу, чтобы ситуация наконец получила свой логический конец: чтобы Саакашвили посадили в камеру, где он просидит свои законные шесть лет, и мы о нем не вспоминали бы.

Ну, и на посошок. 23 ноября, в день святого Георгия, Саакашвили из госпиталя передал в народ свое послание в связи с очередной годовщиной так называемой революции роз. В послании говорится, что до 2003 года Грузия, оказывается, была всего лишь «территорией», а после, благодаря Мише, она стала «государством». Особенно интересным пассажем в послании была фраза, где Саакашвили говорит об «особенности грузинского народа». Вот это уже, ребята, попахивает… чем? Точно, фашизмом. Говорить про «особенности» того или иногда народа – это мир вроде бы уже проходил лет этак 90 тому назад. Ни к чему хорошему это не привело.

В заключении послания Саакашвили клянется, что снова вернет былое величие Грузии, которое было при нем! Интересно, где и как он это собирается делать, на зоне, куда его рано или поздно переведут? Хотя, нет! На зону он не попадет. Слишком велик риск, что там его могут пожурить за ту систему, которую от создал в тюрьмах во времена своего беспредельного правления. Так что Михаил Николозович Саакашвили свой срок будет отбывать в тюрьме.

P.S. А цена на бензинчик все растет и растет…

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