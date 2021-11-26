Абхазская неделя: два кризиса, два союза против власти

Два кризиса – в правоохранительной системе и энергетике – стали главными темами прошедшей недели. О том, что ситуация вышла из-под контроля, свидетельствует даже официальная информация. В поселке Эшера совершено покушение на криминального авторитета Тенгиза Лакербая, есть раненные, машина, из которой велась стрельба, сожжена в центре Сухума. В Гудаутском районе обстрелян пассажирский микроавтобус, водитель получил огнестрельное ранение, потерял управление, и машина врезалась в столб.

Неудивительно, что кризис правоохранительной системы стал причиной созыва внеочередной сессии парламента 24 ноября. Ее повестку инициировала группа депутатов в количестве 22 человек. На заседании с участием представителей правоохранительных органов и объединенной оппозиции обсуждались громкие преступления последнего времени, неправомерные действия правоохранителей, ситуация в местах заключения, фальсификация уголовных дел, сращение власти с организованной преступностью и нарушение работниками прокуратуры основополагающего для правосудия принципа – презумпции невиновности. Инициаторы заседания предложили выразить недоверие министру внутренних дел, генеральному и столичному прокурорам, действия которых вышли за рамки закона. Однако за такое решение проголосовало всего девять депутатов из 22 подписавших заявление. Все остальные в момент голосования вышли «покурить». Остается только догадываться, с чем была связана такая непоследовательность в поведении 13 депутатов.

А ближе к ночи того же дня на объект, принадлежащий одному из лидеров оппозиционного движения Кану Кварчия, нагрянул сводный отряд быстрого реагирования силовых ведомств. 80 силовиков в масках, вооруженные автоматическим оружием, искали на неработающем объекте аппараты по добыче криптовалюты. По информации в социальных сетях, было найдено три неработающих аппарата и составлен протокол об административном правонарушении. Сам Кан Кварчия не сомневается, что эта устрашающая акция проведена по заказу президента и напрямую связана с его политической деятельностью и выступлением в парламенте. Напомним, что до событий 30 сентября, когда на сухумской набережной министром внутренних дел и его заместителями были избиты ветераны войны, организация «Аидгылара», возглавляемая Каном Кварчия, предлагала руководству страны «жить дружно» и создать площадку для диалога между властью и оппозицией.

На следующий день 25 ноября на пресс-конференции в Сухуме представители оппозиционного Народно-патриотического союза (НПСА) заявили, что противостояние власти и оппозиции перешло в активную фазу. Лидеры входящих в объединение организаций считают, что время, которое они дали руководству страны для начала реализации предвыборных обещаний, истекло. Они обвинили действующую власть в энергетическом кризисе, в сращивании правоохранительных органов с организованной преступностью, бездействии в условиях пандемии и заявили, что больше не намерены молчаливо наблюдать за целенаправленным уничтожением страны. «Мы объединились для того, чтобы дать возможность стране отойти от края пропасти», – заявил глава партии ФНЕА Аслан Барциц на пресс-конференции НПСА в Сухуме.

Еще об одном объединении ветеранов войны и граждан республики – «Аиааира» – объявили на этой неделе батальон «Горец» и ветераны войны из села Адзюбжа. Инициаторы объединения выступают с жесткой критикой власти, но дистанцируются от официальной оппозиции. Они призывают людей объединиться против власти, которая воспользовалась плодами победы народа Абхазии для решения своих личных и групповых целей. «Как случилось так, что нашей с вами победой воспользовались люди, не имеющие к ней никакого отношения? Откуда взялась эта «политическая элита», которой наша страна нужна только для личного обогащения?» – говорится в распространенном ими заявлении.

Еще одно свидетельство кризиса в правоохранительной системе прозвучало от Уполномоченного по правам человека, которого не допускают в места заключения. Асида Шакрыл обратилась к генеральному прокурору с жалобой на министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Омбудсмен оценивает действия министра как намеренное воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека и напоминает генеральному прокурору, что это нарушение закона, которое предусматривает ответственность должностного лица.

Энергетический кризис – еще одна важная тема недели, которая звучала на всех общественных площадках. Энергосистема не выдерживает колоссальных нагрузок, которые по сравнению с 2019 годом увеличились в четыре раза. Энергетики предупреждают, что с наступлением холодов ситуация ухудшится, и не скрывают, что «нагрузки вызваны работой криптоферм».

Частые отключения света стали причиной конфликта у здания «Черноморэнерго» 25 ноября. Подвыпивший житель Нового района Сухума, где отключили электричество в связи с очередным обрывом на линии электропередач, устроил стрельбу около здания «Черноморэнерго». Был арестован, но, как отмечают пользователи социальных сетей, после этого происшествия свет в районе включили. За минувшую неделю на линиях электропередач было четыре аварии, из-за которых разные районы страны оставались без света на много часов. Если прибавить к постоянным аварийным отключениям плановые веерные отключения, которые в некоторых районах достигают четырех часов, то недовольство потребителей понять несложно.

Вот на таком фоне мы сегодня, 26 ноября, отмечаем День Конституции, которая гарантирует нам экономические, социальные, культурные, гражданские и политические права и свободы в полном объеме, как это прописано во Всеобщей Декларации прав человека.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия