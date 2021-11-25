Абхазская оппозиция переходит в активный режим

Лидеры Народно-патриотического союза Абхазии объявили о том, что от умеренной оппозиционной деятельности переходят к активному оппонированию власти. Они считают ее действия провальными во всех сферах деятельности: борьба с майнингом не удалась, криминогенная ситуация не контролируется, а президент не может принимать решения, так как связан обязательствами со своими сторонниками, приведшими его к власти.

17 ноября в Абхазии был создан Народно-патриотический союз, который объединил девять политических организаций. Сегодня его лидеры провели пресс-конференцию, на которой прокомментировали вчерашнее заседание парламента, дали оценку действующей власти и рассказали о своем отношении к происходящим в стране событиям.

Отсутствие реформ, дискредитация парламента и готовность перейти к более решительным действиям

Лидер политической партии «Форум народного единства» Аслан Барциц заявил, что все предвыборные обещания пришедшей к власти команды так и остались всего лишь обещаниями. Никаких реформ, никакого изменения к лучшему, ничего такого в стране не происходит, а проблемы только усугубляются до состояния политического и экономического кризиса. Пандемия, энергетика, правоохранительная система – везде коллапс, с которым власть так и не смогла справиться. Оппозиционные силы объединились, чтобы противостоять разрушению государства.

Руководитель общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия разочарован вчерашним заседанием парламента, который, по его мнению, себя дискредитировал, не решив ни один из поставленных оппозицией вопросов, главными из которых были избиение ветеранов войны, отставка министра ВД Дмитрия Дбара и генпрокурора Адгура Агрба:

«Я считаю, что вчера парламент себя дискредитировал окончательно. Если даже взять проправительственную часть парламентского меньшинства, понятно, что они хотят понравиться президенту. Мне непонятна другая, так называемая оппозиционная часть, которая себя очень странно начала вести. Мы знаем, что кому-то пообещали доли в перепадных ГЭС, другим пообещали провести их в 10 миллиардах, чтобы они там поплавали, и люди перестали видеть те проблемы, которые реально существуют сегодня в Абхазии. Вот вы вчера видели выступление министра внутренних дел, генпрокурора, прокурора города, их разговор, их поведение в Народном Собрании разве соответствуют их статусу? Как эти люди общаются с людьми, с депутатами в Народном Собрании, а теперь представьте, как они себя ведут, когда нет камер. Они отошли от закона, прокуратура вообще считает, что может только обвинять, а то, что у них надзорные функции, они вообще забыли, что кроме того, чтобы обвинять, они должны еще и защищать. Государственная машина работает только на то, чтобы всех обвинить, всех посадить, всех унизить, и это стало тайным оружием президента Бжания».

Лидер общественной организации «Ахьаца» Ахра Бжания сказал, что оппозиция будет использовать площадку парламента как главного органа страны, и заверил, что они готовы к диалогу. Он напомнил, что спусковым механизмом для перехода оппозиции от умеренности к активному оппонированию власти послужил эпизод с избиением ветеранов на набережной в День Победы. По его мнению, после такого происшествия министр внутренних дел должен был сам подать в отставку, если он этого не понимает, то на защиту ветеранов должен был встать президент как гарант законности, за которого голосовали люди. Ахра Бжания заверил, что представители общественных и политических организаций не будут сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящими в стране процессами, они готовы перейти к более решительным действиям.

Удар по МВД и разгул криминала

Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба ответил на утверждение министра внутренних дел Дмитрия Дбара, прозвучавшее вчера в парламенте, что идет борьба с правоохранительными органами. Он пояснил, что лидеры оппозиции выступают против разгула криминала и бардака. Генеральный прокурор в разгаре полемики с депутатами говорил, что статистика свидетельствует об уменьшении числа тяжких преступлений. Адгур Ардзинба с этим не согласился и сказал, что цифрами невозможно успокоить пассажиров, которые сидели в маршрутном такси, когда его обстреляли из автоматического оружия.

По словам Адгура Ардзинба, работа МВД провалена, удар по МВД нанесли политики, которые в 2016 году вместе с криминальными элементами штурмовали здание этого ведомства:

«В 2016 году после штурма МВД огромный удар был нанесен по правоохранительной системе, колоссальный удар, такого вообще никогда не было в Абхазии, чтобы здание МВД штурмовали политики в компании с криминальными элементами. Все, здесь присутствующие, там были в тот день. Я своими глазами видел молодежь в нетрезвом состоянии в компании наших политиков. Многие из тех, кто готовил штурм 2016-го года, сегодня во власти, и будет ли в таких условиях правоохранительная система действовать эффективно? Я считаю, что нет. Избиение на набережной ветеранов – это вопиющий случай, но, слава богу, там никто не погиб. Но были ситуации, когда люди погибали. МВД и государство возглавляли люди, уважаемые и знающие свой народ, а, когда ты не знаешь свой народ, ты выбираешь одну сторону: есть свои, которые ни в чем не виноваты и никакой ответственности нести не будут, а есть весь остальной народ. Модель поведения сегодняшней власти такова. Мы должны со стороны наблюдать за тем, что происходит, и не дай бог, если кто-то выскажет свою точку зрения».

Сегодня, уверен Ардзинба, Аслан Бжания пожимает плоды системы, разрушенной им и его сторонниками в тот период, когда они были в оппозиции.

Майнинг и коллапс энергетики

Адгур Ардзинба призвал руководство страны назвать поименно чиновников высокого ранга, которые опекают крупные майнинговые фермы, из-за работы которых потребление электроэнергии бьет все рекорды:

«На одном из совещаний министр внутренних дел говорил о том, что у него есть информация, что некоторые чиновники покрывают криптофермы. Неужели мы не заслуживаем того, чтобы было названо хотя бы одно имя? Где эти чиновники высокого ранга, которые прикрывают этот бизнес? Ведь всем все известно. Зачем ходить по огородам к простым крестьянам, которые установили у себя несколько этих аппаратов, поддавшись опять же на уговоры главы государства о том, что это хороший бизнес и его надо развивать? Я, как человек, про которого больше всего говорили, что я имею криптофермы, говорю: пускай начнут с меня, если у меня есть такая, но у меня нет. Пускай назовут тех, кто сегодня во власти. Не могут назвать. А простым людям, которые беззащитны, крутить руки и показывать по телевизору, это не борьба с оргпреступностью, это пыль в глаза».

Стало известно, что вчера сразу после завершения жаркой дискуссии в парламенте к Кану Кварчия нагрянули силовики. Они искали на принадлежащей ему территории криптоферму, о которой ранее было известно, что ее закрыли. Кан Кварчия уверен, что визит силовиков связан с его политической деятельностью.

Он рассказал, что в результате рейда было обнаружено двенадцать разобранных машин, семьдесят вооруженных бойцов сводного отряда быстрого реагирования пытались запустить три неработающие машинки для майнинга, чтобы доказать, что не зря приехали:

«Вчера в очередной раз у меня появились гости. Я, конечно, уже привык к тому, что очередная провокация будет против меня и будут дискредитировать меня. Я ничего не имею против тех ребят, которых загнали вчера туда, в эту грязь по пояс, они стояли там три часа. Их было 70-80 человек, они приехали вооруженные, в масках, с глушителями на автоматах, с подствольниками на автоматах. Аслан Георгиевич, кого ты устрашаешь? Ты что, воевать собрался с грузинами? Или с кем ты собрался воевать? Когда надо было воевать, ты не воевал, ты что со мной хочешь воевать? Пришли они на этот объект, зашли, и что вы думаете, там было двенадцать разобранных майнингов в пыли, в грязи, они в это не поверили, начали сами их запускать, на моих глазах начали их собирать, чтобы хоть что-то отремонтировать и запустить, чтобы показать, что там что-то было. Такой концерт вчера был. В итоге они еле-еле три майнинга запустили».

По словам Кана Кварчия, мощность запущенных силовиками машин составила одиннадцать киловатт, а Адгур Ардзинба добавил, что общая мощность майнинговых ферм в Абхазии оценивается специалистами в 96 Мегаватт.

Готовиться к митингам, предложить реалистичный план

Парламент вчера не принял предложенное оппозицией решение и не отправил в отставку руководителей МВД и Генеральной прокуратуры. Что намерены делать дальше лидеры Народно-патриотического союза?

– Готовиться к митингам, – ответил Адгур Ардзинба. Президент не волен принимать решения, он связан по рукам и ногам обязательствами перед теми людьми, которые привели его к власти. Именно поэтому, даже после избиения ветеранов, он не сдает своих и не может отправить в отставку Дмитрия Дбара.

Ахра Бжания добавил, что общественная деятельность заключается не только в достижении немедленного результата, очень важно информировать людей и формировать общественное мнение через мероприятия в парламенте, через встречи с журналистами. Люди, понимающие суть происходящих событий, становятся более ответственными.

В абхазском обществе люди нередко говорят о том, что не верят уже никаким политикам. Команды меняются, а жизнь – нет. Как преодолеть недоверие и разочарование людей?

Ахра Бжания ответил, что равняться надо на тех, кто представит простой современный и реалистичный план развития. За два года работы действующей власти общество не увидело никаких предложений реформ. Сейчас руководство страны намерено запросить переток электроэнергии из России до 2025 года. Это означает, что на стране повиснут огромные долги, расплачиваться за которые будут следующие поколения. Абхазия продолжает платить за железнодорожный кредит, и к нему добавятся миллиардные долги за электроэнергию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия