Сочи Пашиняна и Алиева и планы Москвы на Украину и Южный Кавказ

Сегодня в Сочи прошла трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России. Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, чтобы обсудить ситуацию в регионе спустя год после завершения второй карабахской войны. Впрочем, конфликт, судя по всему, далек от разрешения. Более того, по мнению наблюдателей, Россия продолжает провоцировать конфликты по периметру своих границ, чтобы вернуть влияние на бывшие советские республики.

Президент России Владимир Путин принял сегодня в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей лидеров Азербайджана и Армении. Изначально Ильхам Алиев и Никол Пашинян должны были встретиться в середине декабря в Брюсселе, но Москва, очевидно, сыграла на опережение. Владимир Путин, видимо, решил прозондировать почву, прежде чем доверить переговоры между Баку и Ереваном Шарлю Мишелю. На встрече российский президент сделал акцент на том, что именно благодаря Москве удалось прекратить горячую фазу конфликта. И дал понять, что решить проблему отношений Азербайджана и Армении может только Россия:

«В целом за год все-таки сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе хорошо. За это время и при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев. 53 тысячи человек уже вернулись к местам постоянного проживания. Создана хорошая мониторинговая группа, работает (миротворческий) контингент, работает, насколько я понимаю по оценкам с обеих сторон, достойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей. Работает и функционирует российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня. Но самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни».

Азербайджанский коллега Владимира Путина считает, что все в целом неплохо, за исключением выполнения одного пункта, подписанного в ноябре прошлого года трехстороннего заявления. Ильхама Алиева в сегодняшней ситуации не устраивает пробуксовка вопроса разблокирования транспортных коридоров. А точнее одного коридора – Зангезурского, который бы связал Азербайджан с Турцией через территорию Армении.

«Азербайджан в течение этого года проявлял максимум конструктивизма в деле ликвидации последствий войны и в деле разблокирования коммуникаций. Считаю, что эта тема одна из важных, из тех, которые пока не выполнены. Потому что пункты трехстороннего заявления, которое было подписано в прошлом году, в ноябре, практически все выполнены», – сказал Алиев.

А вот армянский премьер считает, что картина далеко не такая стабильная, как пытается представить Баку. При этом, по словам Никола Пашиняна, Ереван готов к мирным переговорам, как и к обсуждению делимитации-демаркации государственной границы с Азербайджаном:

«Хочу подчеркнуть, что, к сожалению, ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года уже несколько десятков человек погибло с обеих сторон. Инциденты случаются и в Нагорном Карабахе, и с 12 мая сего года мы фактически имеем кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Конечно же, границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы и не демаркированы, но государственная граница существует. И это суверенная территория Республики Армения. Я не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана, что все пункты, кроме деблокады коммуникаций, уже выполнены. Существует еще и проблема заложников, других удерживаемых лиц, военнопленных. И это очень важный гуманитарный вопрос».

При этом Владимир Путин, говоря о необходимости договариваться, как бы между делом напомнил:

«Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства».

Эти слова российского лидера некоторые наблюдатели связали с тем, что происходит в отношениях Москвы с еще одной страной, которая тоже входила в состав одного с Россией государства, – Украиной. Сегодня президент Владимир Зеленский публично объявил о том, что в стране готовится госпереворот при непосредственном участии России.

«Мы получили информацию, что 1-го декабря в нашей стране произойдет государственный переворот. Интересная информация, не правда ли? Думаю, это важная информация. 1-го или 2-го декабря».

По словам Зеленского, ему доложили, что к подготовке госпереворота причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Он якобы выделил на эти цели миллиарды долларов. При этом, как отметил глава государства, он уверен, что Ахметова хотят «подставить», и посоветовал тому воздержаться от участия в действиях, направленных против Украины и выбранного ее народом президента.

Политолог, эксперт Центра Рондели Зураб Батиашвили видит в том, что говорит и делает Владимир Путин, его навязчивое желание собрать бывшие советские республики, во всяком случае, некоторые из них, в некое подобие СССР. И его действия на украинском и южнокавказском направлении говорят сами за себя.

«Для Путина главное – собирание земель. Это можно называть как угодно – создание нового Советского Союза, возрождение Советского Союза. Название не имеет ключевого значения. Но в этом новом союзе или объединении обязательно должны быть две страны – Украина, без которой невозможно существование новой империи, и самая важная на Кавказе страна – Грузия, которая, к сожалению, погружена в свои внутренние дела и практически не вмешивается и даже не смотрит за тем, что происходит снаружи. Мы озабочены только собственными проблемами. В том числе государство, которое должно думать о таких вопросах, как национальная безопасность».

В том, что правительство «Грузинской мечты» занимается чем угодно, только не вопросами безопасности, правящую партию упрекают многие – как оппозиционные политики, так и эксперты профильных организаций. В частности, ряд НПО потребовали от властей заблокировать регистрацию откровенно пророссийской партии, недавно учрежденной членами медийной организации Alt-Info. Созданные на ее базе ютуб-канал и фейсбук-страница ранее были заблокированы самими сервисами за пропаганду насилия (особенно активно канал Alt-Info участвовал в призывах к погромам 5 июля 2021 года).

При этом члены новообразованной политической силы не скрывают своей пророссийской ориентации и считают, что в Грузии вместо либеральной демократии должна быть установлена христианская демократия. Избранный председателем партии один из ведущих канала Alt-Info Зураб Махарадзе уверен: все проблемы Грузии может решить только один геополитический игрок:

«Ключ от всех проблем находится в конкретном месте – это столица нашего северного соседа. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, и мы, конечно, должны вести прямой диалог с нашими абхазскими братьями, но ключ от конфликта находится в Москве».

При этом, по словам Махарадзе, если Российская Федерация действительно хочет союзнических отношений с Грузией, то они готовы работать в этом направлении.

В ответ грузинские правозащитники и оппозиция заявили о намерении оспорить учреждение новой партии и уже начали сбор подписей для ее запрета. Сегодня стало известно, что Национальное агентство публичного реестра Грузии приостановило регистрацию партии. Как говорится в решении ведомства, документы, представленные для регистрации «Консервативного движения», не отвечают всем требованиям. Alt-Info дали 10-дневный срок для исправления недостатков.

Чтобы не допустить усиления российского влияния в стране, некоторые представители оппозиции предлагают вернуться к вопросу размещения на территории Грузии американских военных баз. Тему вновь поднял лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе. По его мнению, в условиях безответственной политики «Грузинской мечты» возникла необходимость создать платформу «Национальной безопасности и экономики», которая состоит из трех пунктов:

«Размещение военных объектов США в Грузии и принятие действенных шагов в этом направлении как с законодательной, так и с экономической точки зрения; быстрое задействование Соглашения о свободной торговле с США, которое позволит экономике Грузии и ее гражданам достичь быстрого экономического роста; принятие «Закона о люстрации» – акта национальной консолидации и защиты суверенитета – для выявления граждан Грузии, находящихся на службе вражеских государств».

Все заинтересованные стороны Хазарадзе приглашает к участию в круглом столе для тщательного обсуждения и реализации этих вопросов.

При этом, пока Хазарадзе призывает добиться гарантированного выхода Грузии из российской орбиты за счет американского военного присутствия, Москва продолжает настаивать на присоединении Грузии к формату «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Турция, Иран).

Несмотря на то, что официальный Тбилиси не раз заявлял, что не будет находиться в одном формате с Москвой, в российском МИДе считают это вопросом «недолгой перспективы». Об этом, в частности, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко:

«Пока идет проработка этих вопросов, нужно получить согласие всех участников. Когда оно будет достигнуто, мы объявим, где это состоится. Мы надеемся, что это вопрос недолгой перспективы. Место для Грузии в формате «3+3» с участием трех республик Закавказья и России, Ирана и Турции будет сохраняться до тех пор, пока Тбилиси не выразит готовность принять участие в таких дискуссиях».

Учитывая то, что Азербайджан, имея такого союзника как Турция, не против участия в такой платформе, а Армения сегодня слишком зависима от России, чтобы смочь реально противостоять ее давлению, фактор Грузии остается единственным препятствием к формированию нового порядка на Южном Кавказе.

Политолог Зураб Батиашвили считает уверенность Москвы в скором решении этой проблемы следствием бездействия грузинских властей, которые выбрали своим главным внешнеполитическим вектором политику нераздражения России. Отсутствие внятной позиции по проблеме взаимоотношений с Москвой, считает эксперт, в конечном итоге приведет к тому, что в фокусе внимания Запада останется лишь Украина, не боящаяся демонстрировать свою решимость бороться с экспансионистской политикой России. Что же касается Грузии, то Батиашвили уверен: если ты не кричишь о своих проблемах, значит, тебя все устраивает.