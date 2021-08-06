Россия сделала Грузии предложение

Буквально накануне 13-й годовщины августовской войны 2008 года Россия внезапно заявила о готовности восстановить двусторонние отношения с Грузией. В Тбилиси московское послание восприняли неоднозначно. Реакции – от сдержанно-оптимистичных до абсолютного неприятия.

Россия заинтересована в восстановлении полноценных отношений с Грузией. Заявление российского МИДа последовало сразу после того, как часть стран-членов Совета Безопасности ООН в преддверии 13-й годовщины августовской войны призвали Москву отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести войска с территории Грузии. Еще вчера российские политики и дипломаты в ответ на призыв наперебой твердили, что не собираются вносить изменения в установившийся в августе 2008 года статус-кво, а сегодня замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов предложил Тбилиси начать процесс восстановления отношений:

«В России никогда не ставили знак равенства между преступным режимом Саакашвили и народом Грузии. Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона. Надеемся, что здравый смысл возобладает, и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов».

Правда, у Москвы есть условия: Тбилиси должен признать Сухуми и Цхинвали и меньше прислушиваться к своим западным партнерам. Бикантов, в частности, отмечает:

«Это в полной мере относится и к внешним кураторам Тбилиси. Им давно уже пора отказаться от бесперспективной линии на «реинтеграцию» Абхазии и Южной Осетии в Грузию. Вместо того чтобы штамповать оторванные от действительности тезисы, как это имело место в недавнем совместном заявлении ряда западных стран по итогам заседания Совета Безопасности ООН в связи с очередной годовщиной событий августа 2008 г., им следует стимулировать Тбилиси к установлению и поддержанию равноправного и взаимоуважительного диалога с Сухумом и Цхинвалом».

В Тбилиси на заявление представителя МИД России отреагировали неоднозначно. Власти дали понять, что готовы к восстановлению экономических и гуманитарных связей, но не дипломатических. МИД страны в своем комментарии отметил: «если что и противоречит добрососедским отношениям между Грузией и Россией, основанным на равноправном и взаимном уважении, так это агрессивная политика России».

При этом председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе дал понять, что в Тбилиси ждут более конкретных предложений:

«У нас очень четкая политика в этом вопросе – есть красные линии, связанные с деоккупацией, нашей западной интеграцией. Все, что находится в пределах этих красных линий, в целом можно обсуждать. Это означает, что мы не нарушим красных линий. В остальном – посмотрим, о чем речь».

Товарищи по партии пошли еще дальше – по словам представителя «Грузинской мечты» Михаила Сарджвеладзе, Тбилиси «не должен повторять неправильную политику Москвы» и своим упрямством наказывать простых людей. Поэтому все, что касается форматов, подразумевающих отношения между людьми и экономической деятельности, вполне может стать предметом обсуждения. А мэр Тбилиси Каха Каладзе вполне четко обозначил, о чем «Мечта» готова говорить с Москвой на данном этапе:

«Если будут возобновлены полеты, это можно только и только приветствовать. Если они имеют в виду что-то другое, то мне сложно комментировать. Наверное, лучше спросить у них самих. В сегодняшних реалиях оккупация значительной части наших территорий – серьезная проблема для нашей страны, для нашего народа. Когда у нас дислоцированы войска другого государства, восстановить дипотношения очень сложно. Есть другой способ решить проблему – вернуть территории. Главное – сделать все это экономическими силами, развитием, образованием, рассудительностью и т. д.»

Если в правящей партии не исключают возможности о чем-то договариваться с Москвой, то оппозиция предостерегает «Грузинскую мечту» от заигрываний с Кремлем. Один из лидеров «Гирчи» Яго Хвичия считает, что словам Москвы верить нельзя:

«Думаю, и «Грузинская мечта», и другие должны помнить, что такие игры с Россией ненадежны. Сегодня они могут сказать одно, завтра – другое. Но, в конечном итоге, как до сих пор они не дали ни одним властям Грузии никакого повода быть с ними, так они не дадут такого повода и «Грузинской мечте». Исходя из того, что это – просто государство другого типа».

В «Европейской Грузии» также считают, что любые заигрывания с Москвой могут привести к еще более пагубным последствиям. Разговоры с Кремлем без посредников даже в том, что касается гуманитарных вопросов, в конечном итоге приведут к тому, что Грузия превратится в один из регионов России, в ее сателлита.

Правда, среди оппозиции есть и те, кто считает, что послание Москвы на самом деле адресовано им, а точнее ему. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили усмотрел в предложении российского МИДа страх перед его возвращением в Грузию:

«В Москве прекрасно знают, что подавляющее большинство грузин – на моей стороне и требует моего возвращения. Они не на шутку перепугались и сделали это заявление. Так вот, хочу сказать всем: никто не сможет помешать мне вернуться в свою родную страну, чтобы спасти ее от внутренних и внешних врагов и недоброжелателей. Я выполню свой исторический долг. Я слышу голос грузинского народа, и никакой писк с Севера не сможет мне помешать. Мы, грузины, очень гордая и свободолюбивая нация, мы со всеми хотим иметь хорошие отношения, но не потерпим разговоров в таком тоне».

Западные партнеры Тбилиси тоже предостерегают правительство страны от поспешных шагов навстречу Москве. Правда, они не разделяют причинно-следственной связи, выведенной третьим президентом Грузии, но указывают на то, что переговорный процесс и так существует. А любое сближение должно быть обусловлено конструктивными шагами в тех направлениях, которые и так обсуждаются в женевском формате. Об этом, в частности, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан:

«Такие послания грузины слышали и раньше. Но для того чтобы серьезно воспринимать это заявление, важно, чтобы Россия в первую очередь вывела свои войска с территории Грузии. В обратном случае это будет очередным примером распространения дезинформации. Важно, чтобы Россия вывела свои войска, отозвала независимость Южной Осетии и Абхазии и незамедлительно открыла гуманитарные коридоры. А для диалога есть международный формат Женевских переговоров».

Многие наблюдатели отмечают: цель послания Москвы, тем более в очередную годовщину августовской войны, на самом деле может быть совсем в другом. Не исключено, что Кремль таким образом пытается усилить в Грузии антизападные настроения и создать иллюзию того, что якобы возможно наладить отношения с Россией. Правда, цена для Грузии может оказаться слишком высокой. Помимо Абхазии и Южной Осетии Тбилиси может потерять и свою независимость.