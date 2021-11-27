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Доктор Нино Гогоришвили: Саакашвили восстанавливает силы и готовится к суду
Состояние здоровья Михаила Саакашвили удовлетворительное, - сообщила журналистам лечащий врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Нино Гогоришвили.
По словам врача, лабораторные анализы пациента в пределах нормы, хотя у него отмечается небольшая слабость. Она сказала, что по согласованию с эндокринологами рацион питания Саакашвили расширился.
«Рацион питания Саакашвили расширился и представляет собой уже практически полноценное меню, составленное при полном согласии эндокринологов, и идет восстановление сил. Силы уже начали восстанавливаться, и господин Михаил готовится к суду. Могу сказать, что его состояние на сегодня удовлетворительное. Думаю, он будет готов к суду», - сказала Нино Гогоришвили.
Другие новости дня
В Абхазии задержан ранее разыскиваемый Гарри Авидзба
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Сухуми на улице Сахарова сотрудники Управления угрозыска МВД самопровозглашенной республики Абхазия совместно с сотрудниками уголовного розыска ОВД по Сухумскому району задержали Гарри Авидзба, разыскиваемого с 20 июля. Авидзба водворен в Изолятор временного содержания.
Как сообщала ранее пресс-служба МВД, 17 июля, примерно в 20.00 часов Руслан Гудалия, Игорь Гудалия, Гарри Авидзба и Аслан Зухба, вооруженные огнестрельным оружием и боеприпасами, на автомобиле марки «Nissan Skyline» под управлением Аслана Зухба приехали к пивному бару на пересечении улиц В. Лакоба и 30 Сентября на встречу с Бесланом Дзыба.
В ходе встречи между Бесланом Дзыба и Руслано Гудалия, Гарри Авидзба и Асланом Зухба произошла ссора, переросшая в драку. Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и ранил Аслана Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, также вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, из мести произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара, в результате чего убил Беслана Дзыба.
Послы РФ и Китая раскритиковали проведение в США саммита демократий
Послы России и Китая в Соединенных Штатах Анатолий Антонов и Цинь Ган опубликовали в соавторстве статью в американском издании National Interest, в которой подвергли критике «Саммит за демократию». Это мероприятие с участием лидеров десятков стран мира пройдет 9-10 декабря в онлайн-формате по инициативе президента США Джо Байдена. Ни Россию, ни Китай участвовать не пригласили.
На русском языке статья послов опубликована на сайте посольства России в США. В ней говорится, что «затея» с проведением саммита «предпринята американцами в духе менталитета времен холодной войны» и подчеркивается, что Китай и Россия «категорически отвергают этот шаг».
«Демократия не является прерогативой какой-либо страны или группы государств... Ее можно реализовывать разными способами, и не существует такой модели, которая подошла бы для всех государств», – пишут послы государств, по многочисленным оценкам западных политиков и неправительственных организаций, таких как Freedom House, являющихся авторитарными. По мнению послов России и Китая, «основным мерилом демократии должен выступать народ» и то, насколько у людей в той или иной стране есть «ощущение удовлетворенности и счастья». Китай в статье назван «всеобъемлющей, целостной социалистической демократией», а Россия - «демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления», причем утверждается, что «поправки к Конституции, принятые в результате референдума (так в тексте, с юридической точки зрения, никакого референдума о поправках не проводилось, было организовано так называемое общероссийское голосование по специально принятому закону - РС) 2020 года, еще больше укрепили демократические институты в Российской Федерации».
Далее в тексте говорится о том, что нельзя вмешиваться «во внутренние дела других стран под предлогом борьбы с коррупцией, продвижения демократических ценностей или защиты прав человека», а также осуждаются так называемые «цветные революции» как «антидемократические». «Не стоит волноваться о демократии в России и Китае. Правительствам некоторых государств стоило бы задуматься о себе и о том, что происходит у них дома» - пишут послы, призывая все государства отказаться от использования «дипломатии, основанной на ценностях» и стремиться к «гармоничному сосуществованию стран, имеющих различные системы общественного устройства».
- Президент США Джо Байден обещал провести мировой саммит демократий еще во время предвыборной кампании, при этом одной из целей этого мероприятия он называл обсуждение стратегии противодействия авторитарным режимам. В этом контексте упоминались и Россия, и Китай. На саммит приглашены главным образом страны-союзники США, в их числе все страны ЕС, кроме Венгрии, Грузия и Украина, ряд государств Азии, Африки, Латинской Америки.
- В пресс-релизе на сайте Белого дома обозначены три основные темы предстоящего саммита: противодействие авторитаризму и коррупции, а также поддержка прав человека. О конкретных шагах, которые будут обсуждать на саммите, пока известно мало. «Немецкая волна», обобщая публикации СМИ о предстоящем саммите, пишет, например, о том, что участники могут взять на себя обязательства принять собственные версии действующего в США «закона Магнитского» как механизма для санкций в ответ на нарушения прав человека.
Оказавшегося под завалом в шахте Ткибули мужчину нашли мертвым
Спасатели обнаружили мертвым мужчину, оказавшегося под завалом после обрушения на карьере в городе Ткибули (регион Имерети). Об этом сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По сообщениям СМИ, тело извлечено на поверхность и уже доставлено в город Кутаиси для проведения экспертизы.
Обвал произошел сегодня после полудня в угольной шахте открытого типа. Заживо погребенными оказались два человека. Поисково-спасательная операция продолжалась около девяти часов.
Ранее сегодня одного из пропавших удалось обнаружить живым. 64-летнего мужчину доставили в больницу Ткибули, а после оказания первичной помощи перевели в Кутаиси.
До сих пор неясно, что послужило причиной обвала. По некоторым данным, в момент происшествия оба мужчины проводили в шахте укрепительные работы.
СМИ: Гарибашвили покинет пост премьера Грузии до Нового года
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до Нового года подаст в отставку. Об этом сообщает телекомпания Formula со ссылкой на свои источники.
Хотя в правительстве информацию о грядущей отставке премьера не подтверждают, по информации журналистов, Гарибашвили уже написал прощальную речь. Политик якобы заявит, что покидает пост, поскольку выполнил свое обещание и посадил Саакашвили, поэтому угроз больше нет и страна может мирно развиваться.
Formula также сообщает, что основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, которого обвиняют в теневом управлении страной, уже нашел замену Гарибашвили. Новым премьером может стать нынешний министр инфраструктуры и регионального развития Ираклий Карселадзе. При этом на пост главы правительства рассматривается и спикер парламента Каха Кучава, имеющий имидж относительно прозападного политика.
Телекомпания также обращает внимание на то, что президент США Джо Байден пригласил на «Саммит за демократию», который пройдет в режиме онлайн 9-10 декабря, не премьера Гарибашвили, а президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Сборная Грузии по дзюдо выиграла командный чемпионат Европы
Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое место на смешанном командном чемпионате Европы. Турнир проходил в Уфе. В финальном матче грузинские спортсменов победили соперников из Нидерландов со счетом 4-3, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Обладателями бронзовых наград стали дзюдоисты России, которые выиграли во встрече за третье место у команды Беларуси (4-0), а также спортсмены из Турции, нанесшие поражение немецким дзюдоистам (4-1).
Командный чемпионат Европы с участием 16 национальных сборных проходил 27 ноября. Спортсмены соревновались в трех мужских и в трех женских олимпийских весовых категориях.
Грузия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из восьми стран Африки
С 28 ноября Грузия вводит обязательный карантин для всех прибывающих из восьми стран на юге Африке из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Соответствующее решение принял сегодня, 27 ноября, межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Пройти двухнедельный карантин обязаны будут путешественники, побывавшие в ЮАР, Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбике и Малави. После 14-дневной изоляции они также должны сделать ПЦР-тест.
«Любое лицо, вне зависимости от гражданства, которое за последние 14 дней имеет историю посещений этих стран, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции/карантину в карантинном пространстве», - говорится в сообщении.
Проживание в карантинных гостиницах и ПЦР-тестирование иностранные граждане будут оплачивать за свой счет. Для граждан Грузии расходы покроет государство.
Новый штамм коронавируса, названный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) греческой буквой «омикрон», в середине ноября был зафиксирован на юге Африки и успел проникнуть в другие страны. Специалисты полагают, что он несет повышенную опасность заражения. Ряд государств объявили о приостановке авиасообщения с ЮАР и некоторыми другими странами Африки из-за омикрон-штамма, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Штамм «Омикрон» попал в Британию, возможно - и в Германию
Власти Великобритании в субботу заявили, что в стране выявлены два первых носителя штамма коронавируса «Омикрон», который накануне был включен Всемирной организацией здравоохранения в число штаммов, вызывающих опасения.
Несколько дней назад специалисты в Южно-Африканской республике выявили новую мутацию коронавируса. Штамм стремительно распространяется по ЮАР и другим странам юга Африки. Формально подтверждены лишь около 100 случаев заражения им, однако специалисты убеждены, что в реальности этих случаев на порядок больше.
Оба зараженных новым штаммом недавно прилетели в Великобританию из ЮАР.
Накануне был подтвержден первый случай заражения «Омикроном» на территории ЕС - в Бельгии, причем зараженный приехал не с юга Африки, а из Египта.
Возможные случаи заражения «Омикроном» в субботу зафиксированы также в Германии и Чехии. Ранее, помимо юга Африки, новый штамм обнаружили также в Гонконге и Израиле. Ряд стран мира на фоне сообщений о новом штамме ограничили или отменили авиасообщение с ЮАР и соседними странами или ввели обязательный карантин для приезжающих оттуда. Россия с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки, а граждан России, въезжающих из этих стран, должны будут тестировать на коронавирус.
По оценкам вирусологов, новый штамм имеет многочисленные мутации, которые могут оказаться более заразными, чем открытые до сих пор штаммы. Первые наблюдения за динамикой эпидемии в ЮАР подтверждают этот вывод. Однако, как заявляет ряд специалистов, пока преждевременно говорить о том, что новый штамм приводит к более тяжелому течению болезни или способен обходить защиту, которую создают существующие вакцины. Представители компаний-производителей вакцин заявили, что изучают новый штамм и, в случае необходимости, в сжатые сроки смогут разработать и внедрить новые версии препаратов.
Сейчас в большинстве стран мира доминирует штамм «Дельта», обнаруженный первоначально в Индии. Он также был более заразным, чем штаммы, обнаруженные до него, однако, судя по данным из большинства стран, не более летальным, чем они. По предварительным оценкам, в ЮАР «Омикрон» сейчас стремительно вытесняет «Дельту».
В Ткибули спасатели нашли живым заблокированного под землей шахтера
Спасателям удалось достать одного человека из угольной шахты в городе Ткибули на западе Грузии, где сегодня произошло обрушение, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Спасенный – 64-летний Виталий Турдиладзе. Под завалами он провел около шести часов. Согласно распространившейся информации, мужчина контактен, его доставили в больницу Ткибули.
До сих пор на месте продолжаются работы по поиску напарника Турдиладзе.
Инцидент произошел в Ткибули сегодня после полудня. Изначально предполагалось, что двое мужчин занимались незаконной добычей угля, но позже эта информация не подтвердилась. Как сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, масса земли обрушилась, когда двое рабочих проводили укрепительные работы.
Элене Хоштария, голодавшую в поддержку Саакашвили, выписали из больницы
Лидер партии «Дроа!» Элене Хоштария выписана из клиники. Об этом она написала на своей страничке в соцсети Facebook. По словам оппозиционного депутата, примерно через неделю она намерена вернуться к работе.«Друзья, меня выписали из больницы. Большое спасибо New Hospital, всем санитарам, медсестрам и врачам. Я был в руках замечательных профессионалов и очаровательных людей. У меня не было ни секунды ощущения дискомфорта. Мне нужно еще немного времени, чтобы восстановить силы. Думаю, что вернусь к работе максимум через неделю», - написала политик.
Элене Хоштария голодала в течение 17 дней. Она требовала перевода третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику гражданского сектора. После того, как 19 ноября Саакашвили перевезли на лечение в военный госпиталь Гори, она прекратила голодовку и начала проходить курс реабилитации в New Hospitals, сообщает SOVA.
В Чечне в школьную программу включили книгу об отце Рамзана Кадырова. Ее написал сотрудник МВД
В школьную программу в Чечне включили книгу об отце главы республики Рамзана Кадырова - »Путь, озаренный светом». Пособие сделали обязательным к изучению в старших классах, а его автором оказался сотрудник МВД, который до этого, как стало известно Кавказ.Реалии, занимался розничной торговлей.
Согласно сюжету на чеченском гостелевидении, в книге представлено политическое и духовное наследие Ахмата Кадырова. Пособие поступило во все школы региона. «Дети увлеченно слушают учителя, отвечая на вопросы», – утверждает сотрудница местного канала. Она указывает, что книгу внедрили в школьную программу с сентября этого года как дополнительный материал по изучению истории России.
Инициатором проекта называют Амруди Эдилова, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Он рассказал ЧГТРК «Грозный», что идея книги у него зародилась в марте 2019 года после совещания с Кадыровым: »В результате мною было принято решение написать книгу для подрастающего поколения Чеченской республики, которая изучалась бы в общеобразовательных учреждениях».
Совещание, которое упоминает Эдилов, было посвящено Дню Конституции Чечни. Свою торжественную речь Рамзан Кадыров тогда начал с рассказа о том, как он посмотрел американский сериал «Игра престолов», и считает, что в нем показана история Ичкерии (название Чеченской республики в 1994-м и в период с 1996 по 2000 гг. – прим.).
«Там [в сериале] они делят семь королевств, у нас тоже было много королевств, много банд. Кто хотел – дрался друг с другом, влезали куда хотели, глава республики не мог спать спокойно по ночам», – заявлял Кадыров.
Все это, по словам главы Чечни, удалось искоренить благодаря его отцу. Говоря об этом, он добавил: «Если бы учителя со школьной скамьи, с детского сада тратили одну минуту, две, три, хотя бы пять минут на описание этого пути, на то, как мы пришли к тому, что имеем, тогда у них было бы понимание”.
Информации о Амруди Эдилове, который решил исполнить желание главы Чечни и создать учебный материал, в интернете немного. Под его авторством в этом году вышла статья «Нарушение законности в области противодействия коррупции: количественная и качественная характеристика». Больше никаких письменных работ Эдилова в открытом доступе нет.
Большинство результатов в поисковой системе показывают, что человек с таким же именем занимался розничной торговлей в Грозном. Согласно выписке из Единого государственного реестра, индивидуальный предприниматель Эдилов Амруди Ибрагимович закрыл свой бизнес в 2015 году. Начальником управления экономической безопасности он стал в феврале 2018 года, до этого, по словам министра внутренних дел по Чечне, «работал на различных ответственных должностях и проявил себя порядочным, грамотным и энергичным руководителем».
Известно также, что Эдилов является односельчанином Кадырова и сыном депутата парламента Чечни Ибрагима Эдилова. Его родной дядя Ризван Эдилов также работал в органах внутренних дел.
За сутки в Южной Осетии выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1391 человек. 100 граждан сняты с учета медиков за сутки», - сказала информагентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 9 815 человек, 8 424 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 52 125 исследований на коронавирусную инфекцию.
До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Грузинский фигурист Морис Квителашвили выиграл Гран-при в Сочи. ВИДЕО
На этапе серии Гран-при в Сочи завершились выступления среди мужчин. Лучшим по сумме двух программ стал представитель Грузии, 26-летний Морис Квителашвили. В произвольном прокате он заработал 170,96 балла, что в сумме с очками за короткую программу стало лучшим показателем.
Второе место на турнире занял россиянин Михаил Коляда. Японец Казуки Томоно завоевал бронзу.
Как пишет Матч ТВ, Квителашвили — первый в истории грузинский фигурист-одиночник, добившийся золотой медали на соревнованиях такого уровня.
«В первую очередь хочу поздравить призеров соревнований. Была классная борьба. Сегодня не все получилось, но я старался. В целом доволен, что получить взойти на пьедестал. Спасибо тренерам, родителям, федерации фигурного катания Грузии, Министерству спорта и Олимпийскому комитету Грузии, которые всегда верят в меня и поддерживают.
Чувствую ли, что пишу здесь историю грузинского фигурного катания? Честно, пока не совсем понял, что сделал здесь. Наверное, оно — это понимание — со временем придет. Но я очень рад, что получилось выиграть здесь золото?» – заявил Квителашвили.
Морис Квителашвили будет представлять Грузию на Олимпийских Играх 2022 года в Пекине. Как сообщалось ранее, у сборной Грузии по фигурному катанию четыре лицензии на Олимпиаду в Пекине – это беспрецедентный результат.
В Грузии могут перестать пускать в общественный транспорт без ковид-паспорта
Правительство Грузии рассматривает возможность задействования системы ковид-паспортов и в общественном транспорте. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов в интервью телеканалу «Рустави 2».
«Ковид-паспорт» или «зеленый паспорт» - электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина. С 1 декабря в Грузии без такого документа нельзя будет посещать рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, спортзалы, зимние курорты и канатные дороги.
«Функцией «зеленого паспорта» не должно быть хождение по ресторанам, но нужна логистическая помощь, чтобы установить специальные аппараты для входа в городской транспорт и в метро. Это в будущем должно быть сделано и, как я знаю, это планируется, но быстро не произойдет», - сказал Кулумбегов.
«Зеленый» или безопасный статус гражданин может получить после полного курса вакцинации или после предъявления документа о перенесенном коронавирусе – в этом случае статус присваивается спустя 14 дней после лабораторного подтверждения ковид-инфекции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Также зеленый паспорт можно получить временно - на 72 часа после отрицательного ответа на ПЦР-тест, а также на сутки в случае прохождения экспресс-теста. «Зеленый паспорт» необходим только гражданам старше 18 лет. Проверить наличие «зеленого статуса» граждане могут на сайте Минздрава.
На карьере в Ткибули произошло обрушение, спасатели ищут двух человек
Два человека оказались погребены заживо после обрушения на карьере в городе Ткибули на западе Грузии, сообщает Общественный вещатель.
По предварительной информации, обвал породы произошел, когда двое посторонних лиц незаконно добывали каменный уголь.
Очевидцы говорят, что из-под завалов доносится голос мужчины. На месте работают спасатели.
Умер композитор, поэт, драматург - бродвейская легенда Стивен Сондхайм
Композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм скончался на 92-м году жизни. Как рассказал его адвокат, последним пристанищем Сондхайма стал дом в Роксбери (штат Коннектикут), где он отметил День благодарения со своими друзьями.
Стивен Сондхайм - легенда бродвейского мюзикла, автор слов «Вестcайдской истории», лауреат «Оскара» в номинации «Лучшая песня к фильму».
Сондхайм получил восемь театральных премий «Тони», столько же Grammy. Он обладатель «Оскара» за работу над музыкой к фильму «Дик Трейси» и лауреат Пулитцеровской премии. В 2015 году Барак Обама вручил ему Президентскую медаль свободы.
Первую награду Сондхайм получил в 1962 году за комедийный мюзикл «Забавная история, случившаяся по дороге на форум». Слова «Вестсайдской истории» он написал, когда ему было 25 лет.
В Грузии запретят курение в такси, а также в присутствии несовершеннолетнего в личном автомобиле
В Грузии планируется ввести запрет на курение в такси. Соответствующие поправки в Закон «О контроле за табаком» будут представлены на заседании Бюро парламента 29 ноября, сообщает SOVA.
Инициаторами проекта являются депутаты от правящей «Грузинской мечты», председатель комитета здравоохранения Ладо Кахадзе и его первый заместитель Дмитрий Хундадзе. Согласно их документу, запрет на курение в общественном транспорте коснется, в том числе, таких транспортных средств, как катер. Нарушители будут оштрафованы на 200 лари (около 65 долларов).
Поправки также предусматривают запрет на курение в присутствии несовершеннолетнего лица в личном автомобиле. Поправки предусматривают штраф в размере 50 лари (более 15 долларов). В обоих случаях финансовые санкции будут удвоены за второе, третье и последующие случаи нарушения.
В Тбилиси прошла акция с требованием отставки главы правительства Аджарии
Акция с требованием отставки председателя правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе прошла сегодня, 27 ноября, у центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси.
Митинг организовали гражданские активисты вскоре после скоропостижной смерти мажоритарного депутата новоизбранного сакребуло Батуми Нугзара Путкарадзе от партии «Единое национальное движение».
Оппозиция утверждает, что Путкарадзе пытались подкупить и оказывали на него давление с требованием уйти из партии. Предполагается, что за этим стояла «Грузинская мечта», которой не хватает двух мест для обеспечения большинства в сакребуло Батуми. Более того, в ЕНД заявляют, что переговоры с Путкарадзе вели по поручению Дато Рижвадзе – отца Торнике Рижвадзе.
Сегодняшняя акция собрала несколько десятков человек, сообщает агентство «Новости-Грузия». Помимо отставки Рижвадзе, которого ранее уличила оппозиция, протестующие требовали незамедлительного расследования дела и привлечения к ответственности всех виновных.
«Грузинская мечта» делает все возможное, чтобы остаться у власти, будь то взяточничество, запугивание или убийство», - заявил один из участников митинга Ника Парулава.
Участники митинга принесли к офису «Грузинской мечты» плакаты с протестными надписями и «окровавленные» купюры. Они свистели и шумели. На месте была мобилизована полиция. К настоящему времени акция завершена.
Ранее МВД начало расследование дела о смерти Нугзара Путкарадзе по статье 116 УК Грузии – «причинение смерти по неосторожности».
«Национальное движение» проведет акцию в день суда над Саакашвили
«Единое национальное движение» призывает своих сторонников собраться 29 ноября перед зданием Тбилисского городского суда, где будет проходить процесс над Михаилом Саакашвили, сообщает SOVA. Бывший президент проходит по делу о разгоне демонстрации 7 ноября 2007 года.
«Мы призываем сторонников и людей, которые переживают за ситуацию и несправедливость в стране, прийти и протестовать против беззакония, которое творится на примере Михаила Саакашвили», - заявил на брифинге член ЕНД Леван Бежашвили, добавив, что альтернативы акциям протестам нет. Он также выразил надежду, что третьему президенту Грузии позволят принять участие в процессе.
«Мы надеемся, что Пенитенциарная служба и правительство смогут взять на себя ответственность и обеспечить присутствие Саакашвили на суде, где у него будет возможность обратиться как к общественности, так и к суду и изложить свою правду. Исходя из правовых аргументов дело абсолютно необоснованно. Единственная ответственность, которую Саакашвили мог взять на себя по делу 7 ноября, - это политическая ответственность. И все прекрасно знают, что после 7 ноября он взял на себя политическую ответственность, подал в отставку и назначил новые президентские выборы, чего никто в истории этой страны не делал», - сказал Бежашвили.
Оппозиционер также пообещал, что борьба за освобождение Саакашвили будет непрекращающейся. По его словам, это общественный заказ – добиться справедливости и освобождения экс-президента из «незаконного политического заключения режима Иванишвили».
Предыдущее заседание суда по делу 7 ноября состоялось 11 октября. Тогда Михаилу Саакашвили не дали возможности присутствовать в суде.
Генсек НАТО вновь предостерег Россию от эскалации напряженности
Сосредоточение большого количества российских войск у границ Украины продолжает вызывать на Западе опасения по поводу возможного вторжения РФ на территорию этой страны.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 26 ноября, на пресс-конференции в Брюсселе выступил с предостережением в адрес Москвы. Обращаясь к российским властям, Столтенберг вновь обвинил Россию в том, что она стягивает в регион у границ Украины войска и бронетехнику.
Россия продолжает незаконную аннексию Крыма, дестабилизирует положение на востоке Украины, сказал Столтенберг. Если Россия не прекратит дальнейшее нагнетание напряженности, то ей придётся заплатить высокую цену, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО продолжает делиться с союзниками разведывательной информацией о том, как может действовать Россия в ближайшее время.
«Репортеры без границ»: штраф для телеканала «Мтавари архи» – инструмент цензуры
Международная организация «Репортеры без границ» критикует решение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии, оштрафовавшей оппозиционный канал «Мтавари архи». Телекомпанию обязали заплатить 111 903 лари (около 36 тысяч долларов) за демонстрацию в эфире видеоролика гражданского движения «Позор».
«Грузия: канал Mtavari, критикующий правительство, оштрафован на 36 000 долларов за показ роликов в поддержку Саакашвили, которые были сочтены «политической пропагандой вне установленного периода времени». «Репортеры без границ» осуждают инструмент цензуры и огромную сумму штрафа, призывая регулирующий орган пересмотреть свое решение».
В руководстве телеканала «Мтавари архи» штраф Комиссии по коммуникациям Грузии также воспринимают как введение цензуры. Генеральный директор Ника Гварамия заявил, что телекомпания оспорит это решение, передает SOVA.
В Дзержинске на заводе боеприпасов при взрывах пострадали несколько человек
Несколько взрывов произошло на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске, Нижегородская область. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщило агентство ТАСС.
В МЧС информацию подтвердили. Не исключено, что на территории завода есть взрывчатые вещества, считают в министерстве. На место выехали пожарные подразделения.
По данным администрации города, на месте взрыва возник пожар.
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» производит треть оборонной продукции, взрывчатки и промышленной химии.
Ниже публикуются снимки, сделанные летом 2019 года:
Коронавирус в Грузии: 4 058 новых случаев заражения, 61 человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 058 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 53,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,59%, за последние две недели – 9,01%, а за последнюю неделю – 9,03%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 835 306.
Более 38% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 550. В Имерети выявили 766 случаев заражения, в Шида Картли – 354, в Самегрело и Земо Сванети – 333, в Кахетиb – 257, в Квемо Картли – 225, в Аджарии – 164, в Самцхе-Джавахети – 139, в Гурии – 137, в Мцхета-Мтианети – 105, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.
От ковида умер еще 61 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 11 871.
Выздоровели 2 157 человек, их общее число выросло до 774 458.
На данный момент в Грузии 48 951 активный случай коронавируса. Из них 6 515 пациентов (более 13% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 654 больных тяжелое, 371 подключен к аппаратам ИВЛ. 1 167 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 41 269 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 56 граждан, а в самоизоляции – более 42,2 тысячи.
Коронавирус в Абхазии: 104 новых случая заражения, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 431 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 104 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 63 пациента. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 43 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 84 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 13 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 18, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 69 пациентов, состояние 5 человек тяжелое.
- В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 65 лет.
- В Российском военном госпитале скончались женщины - 1942 и 1948 годов рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34 600 человек. Зарегистрировано 522 летальных случаев. Выздоровели 28 688 человек.
Площадь в центре Тбилиси перекроют на несколько ночей из-за монтажа новогодней иллюминации
Для монтажа новогодней иллюминации площадь Первой Республики в центре Тбилиси перекроют на несколько ночей. Об этом сообщает муниципальная компания «Тбилсервис групп».
Ограничения будут вводить с 27 по 30 ноября в период с 00:00 до 07:00. Автомобили в это время смогут передвигаться ночью непосредственно по проспекту Руставели в сторону улицы Костава.
На многих улицах в центре Тбилиси уже смонтирована новогодняя иллюминации. Как правило, украшать город заканчивают в середине декабря.
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