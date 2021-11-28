Дело о смерти депутата сакребуло Батуми: оппозиция требует встречи с послами и омбудсменом

В Батуми представители партий «Лело» и «Единое национальное движение» требуют встречи с дипломатическим корпусом и Народным защитником Грузии для обсуждения дела Нугзара Путкарадзе – мажоритарного депутата сакребуло Батуми, который скоропостижно скончался вскоре после муниципальных выборов. Об этом сегодня, 28 ноября, на брифинге заявил член ЕНД, бывший кандидат в мэры Батуми Мирдат Камададзе.

В оппозиции утверждают, что Путкарадзе пытались подкупить и оказывали на него давление с требованием уйти из партии. Предполагается, что за этим стояла правящая партия «Грузинская мечта», которой не хватает двух мест для обеспечения большинства в сакребуло Батуми. Более того, в ЕНД заявляют, что переговоры с Путкарадзе вели по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Мы решили, что наша группа обязательно прибудет в Тбилиси на следующей неделе. Мы просим о встрече с послами всех дружественных стран, руководителями международных организаций и Народным защитником для того, чтобы лично объяснить, какие невероятные вещи происходят в нашем городе», - сказал Камададзе.

Он отметил, что о попытках запугивания оппозиция в Батуми говорила еще до выборов, однако правоохранительные органы проигнорировали эти сообщения. Уже после смерти Путкарадзе, обнародованы были аудиозаписи, подтверждающие факты давления, напомнил Камададзе. Уголовное дело все же начали, однако на справедливое расследование оппоненты властей не рассчитывают.

«В записях четко указаны и названы люди, которые хотели подкупить Нугзара Путкарадзе, однако их опрос пока не состоялся. В Батуми мы имеем дело с чем-то неслыханным… Мы находимся в безвыходной ситуации, и поэтому, мы требуем встречи с послами наших дружественных стран», - заявил Камададзе.

Дело Путкарадзе спровоцировало новые протесты оппозиции и гражданских активистов как в Батуми, так и в Тбилиси. Участники акций требуют отставки Рижвадзе с занимаемой должности, а также наказания всех виновных. Ранее МВД начало расследование дела о смерти Нугзара Путкарадзе по статье 116 УК Грузии – «причинение смерти по неосторожности».