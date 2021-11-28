Сторонники Саакашвили проведут митинг у суда параллельно заседанию по делу экс-президента

Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» завтра, 29 ноября, проведет митинг у Тбилисского городского суда, где состоится очередное слушание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Думаю, завтра у суда соберется много людей, потому что все хотят выразить солидарность с Михаилом Саакашвили», - заявил сегодня на брифинге один из лидеров ЕНД Заал Удумашвили.

Акция начнется в 11:00. В «Национальном движении» надеются, что Саакашвили позволят присутствовать на процессе

«Мы очень надеемся, что завтра Михаилу Саакашвили впервые после его возвращения в Грузию будет предоставлена возможность предстать перед судом и обратиться как к суду, так и ко всей общественности. Мы все этого ждем, и, естественно, этого ждут и наше население, и сторонники», - заявил Удумашвили.

Он заверил, что завтрашняя акция будет мирным собранием, и никто не планирует мешать этапированию заключенного Саакашвили, который в настоящее время проходит курс реабилитации в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.

Завтра в Тбилисском городском суде должны рассматривать дело о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и погроме в телекомпании «Имеди». Саакашвили проходит по нему в качестве обвиняемого. Ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, исходя из мер безопасности и рисков ухудшения состояния здоровья. В качестве альтернативы ему предлагалось участвовать в процессе дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик этого не захотел.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 22 ноября заявил, что если здоровье Саакашвили позволит, то его смогут доставить в зал заседаний. Судя по всему, окончательное решение будет принято на основании рекомендаций лечащих врачей Саакашвили.