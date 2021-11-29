Процесс над Михаилом Саакашвили будет транслироваться в прямом эфире

Иран, Туркменистан и Азербайджан подписали соглашение об обмене газом в объеме до 2 миллиардов кубометров в год, сообщило в воскресенье иранское государственное информагентство IRNA.

В соответствии с соглашением, Иран будет получать газ из Туркменистана и отправлять эквивалентный объем в Азербайджан, сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, выступая по государственному телевидению.

«В соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным в Туркменистане, Туркменистан будет продавать 5-6 миллионов кубометров газа в день Азербайджану», – сообщило агентство IRNA.

Оно также сообщило, что Иран движется к урегулированию затянувшегося спора о газовом долге с Туркменистаном, который в конце 2017 года заявил, что Тегеран должен ему 1,8 миллиарда долларов за поставленный газ.

«Мы скоро выплатим первый транш в счет погашения газового долга туркменской стороне», – сказал Оуджи, не назвав сумму долга.

Как пишет Голос Америки, у Ирана есть крупные газовые месторождения на юге страны, но он импортирует газ у Туркменистана с 1997 года для распределения в северных провинциях, особенно в зимний период.