Процесс над Саакашвили по делу о разгоне акции продолжится 23 декабря

Судебное заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди» продолжится в Тбилисском городском суде 23 декабря текущего года.

Сегодня на процессе выступил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – его обвиняют в превышении должностных полномочий. Политик впервые лично присутствовал на суде по своему делу.

Саакашвили заявил, что разгоны акций протеста происходят «в очень многих странах и никому не приходит в голову возбуждать по этому поводу дела».

Политик также напомнил, что после 7 ноября 2007 года подал в отставку и в стране прошли досрочные президентские выборы.

«После этого я сделал то, что в мире делают очень немногие лидеры. Я подал в отставку, сократил свой президентский срок на полтора года и пошел на новые президентские выборы, которые с трудом, но выиграл», – заявил он.