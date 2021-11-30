Инал Ардзинба встретился с представителями международных организаций

В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия накануне состоялась встреча главы ведомства Инала Ардзинба с руководителями международных неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность в Абхазии.

Как сообщается на сайте абхазского ведомства, в настоящее время в Абхазии работают: Международный Комитет Красного Креста, Программа Развития ООН, Детский фонд ООН, ООН–Женщины, World Vision International, Датский Совет по Беженцам, «Движение Против Голода», The HALO Trust, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев.

Приветствуя представителей международных организаций, Ардзинба отметил, что их деятельность имеет большое значение.

«Это важная работа по поддержке чувствительных категорий населения нашей страны. Мы эту работу очень ценим и будем ее всячески поддерживать. Многие из вас работают в республике еще со времен окончания Отечественной войны народа Абхазии. Именно в те времена возникли серьезные потребности у наших людей. Они возникли не на пустом месте, а в результате агрессии Грузии. Та работа, которую выполняли такие организации, как Международный Комитет Красного Креста, очень важна для наших людей», – сказал Ардзинба.

Он отметил, что «министерство иностранных дел является главным координирующим органом по взаимодействию с иностранными государствами, международными организациями и представительствами иностранных некоммерческих организаций».

«Министерство иностранных дел ходатайствует о регистрации представительств и осуществляет согласование проектов, которые предполагаются к реализации. Мы предлагаем активно взаимодействовать в этом ключе», – отметил он.

Ардзинба выразил надежду на тесное сотрудничество с международными НПО в рамках помощи молодежи Абхазии.

«У нас очень талантливая молодежь. С каждым днем мы находим одаренных ребят в самых разных сферах. Если вы будете нашу молодежь поддерживать, мы будем очень благодарны вам за это», – подчеркнул Инал Ардзинба.

Он добавил, что МИД будет оказывать максимальную поддержку деятельности организаций.

«Ожидаем серьезных гуманитарных результатов и работы в контексте аполитичности, гуманизма и максимальной результативности. Все, что можем сделать – сделаем, окажем содействие и поможем», – отметил Ардзинба.

По информации пресс-службы абхазского ведомства, представители международных неправительственных организаций подтвердили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству.