В Южной Осетии сообщили о новой вспышке африканской чумы свиней

За последнее время в трех югоосетинских селах от африканской чумы свиней (АЧС) пало более 30 животных, сообщил начальник управления ветеринарии Минсельхоза самопровозглашенной республики Южная Осетия Ацамаз Тедеев.

По его словам, АЧС зафиксирована в Джавском, Цхинвальском и Знаурском районах.

Тедеев добавил, что ветеринарные службы и районные власти принимают все необходимые меры для недопущения распространения опасной инфекции.

«Во всех селах, где выявлена АЧС, введен карантин. Кроме того, запрещен вывоз живых свиней из данных населенных пунктов, а также вывоз свинины, других видов сельхозживотных и мясомолочной продукции», – рассказал представитель Минсельхоза.

Как пишет агентство «Рес», он добавил, что ограничение сохранится до стабилизации ситуации и снятия карантина.

Касаясь предпринимаемых мер по недопущения распространения инфекции, начальник управления ветеринарии подчеркнул, что на дорогах, которые соединяют эти села с соседними населенными пунктами, устанавливаются дезинфекционные барьеры. Также, по его словам, проводится трехкратная дезинфекция мест, в которых содержались больные животные.

«Трупы погибших свиней, в соответствии с установленными требованиями, хоронят в специально отведенных местах. Ветеринары и работники сельских администраций проводят с населением разъяснительную работу: как содержать свиней, о путях заражения АЧС, и что делать сельчанам, если животные заболели», – пояснил он.

Также фермеров и крестьян предупреждают, что запрещено выгульное содержание свиней, их содержание и разведение разрешено только в режиме закрытого типа.

Тедеев отметил, что Комитет экологии и природопользования проводит мероприятия по сокращению поголовья диких кабанов, которые являются одними из главных факторов распространения инфекции.

Он также говорит, что в предыдущие годы многие фермеры и крестьяне проявляли безответственность, не соблюдали установленные правила и требования, что способствовало распространению инфекции.

Как сообщалось ранее, в июле вспышки АЧС были выявлены в ряде сел Цхинвальского и Ахалгорского районов.