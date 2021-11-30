В Абхазии от коронавируса привились около 5% жителей, в Южной Осетии – около 2%

По данным Минздрава самопровозглашенной республики Абхазия, с 18 по 29 ноября российской вакциной от коронавируса «Спутник V» привились 780 человек.

В ведомстве заявили, что число вакцинированных в Абхазии достигло 12 491. Препаратом «Спутник Лайт» привились 5211 человек.

Как сообщалось ранее, вакцинация препаратом «Спутник Лайт» в Абхазии приостановлена, оставшиеся дозы используются лишь для ревакцинации.

В самопровозглашенной республике Южная Осетия привито более 1200 человек. Об этом сообщила руководитель амбулаторно-поликлинического медцентра Тамара Санакоева.

«С 12 ноября в поликлинике Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии вакцинацию от коронавируса прошли 196 человек, из них «Спутником Лайт» привились 138 пациентов и «Спутником V» – 58», – сказала Санакоева.

Отметим, что население Абхазии составляет, по оценкам местных властей, более 240 тысяч человек, Южной Осетии – около 53 тысяч. Соответственно, в Абхазии вакцинированы от коронавируса около 5.2% жителей, в Южной Осетии – около 2.3%.

Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 34 793 (около 14.5% жителей), в Южной Осетии – 9850 (около 18.6% жителей).