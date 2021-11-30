Обзор грузинской прессы

Новый штамм «омикрон» может добраться до Грузии уже через месяц, заявляют в Центре по контролю заболеваемости. Сейчас о нем известно не так много, как об обнаруженных ранее штаммах, говорит аллерголог-иммунолог Георгий Камкамидзе, но точно известно, что среди невакцинированного населения он распространяется активнее. Впрочем, болезнь протекает в легкой форме, говорит респондент информационного интернет-агентства ambebi:

«Для него характерны симптомы простуды. Однако вызывает тревогу тот факт, что штамм действительно очень эффективно распространяется, особенно среди молодых людей. Примечательно, что именно несовершеннолетние наименее привиты. Мы не ожидаем серьезных проблем с этим вирусом, пока нет тревожных данных о том, что болезнь протекает тяжелее».

«Паниковать не стоит, но и расслабляться нельзя», – говорит реаниматолог Арчил Маршания в разговоре с изданием по поводу нового штамма.

«На данный момент нет точной информации о том, какие эффекты имеет новый вариант. Есть предварительные результаты и предположения: штамм быстро распространяется. По словам южноафриканских ученых, 65% инфицированных не вакцинированы или вакцинированы не полностью… Конечно, не хочется говорить о худшем сценарии, но что если наш иммунитет будет менее эффективным против этого варианта?»

Ранее председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявлял, что «омикрон» рискует стать таким же заразным, как штамм «дельта», и опасным, как вирус Эбола. Это лишь призыв к осторожности и повод для прохождения вакцинации, считают медики.

Прокуратура Грузии назвала необоснованным решение судьи Телавского районного суда Мамуки Циклаури об освобождении под залог олимпийского чемпиона по дзюдо и бывшего депутата от «Грузинской мечты» Зураба Звиадаури, обвиняемого в убийстве. Сторона обвинения настаивала на его заключении под стражу в качестве меры пресечения. «Его нахождение на свободе чревато совершением новых преступлений и оказанием давления на свидетелей», – сказано в заявлении прокуратуры. Однако эти обстоятельства не были учтены судьей. Это решение вызвало негативную реакцию у большой части общества. «На мгновение народ забыл о процессе над Саакашвили, все были в шоке», – так лидер партии «Для народа» Анна Долидзе прокомментировала освобождение Зураба Звиадаури в эфире интернет-телевидения «Палитраньюс»:

«Что это означает? Этот человек опасен для общества. Нам же известны факты его дела, все знают, что там произошло – убийство с применением огнестрельного оружия, ужасный случай. И вот этого опасного для общества человека выпускают под залог. Я не знаю такого прецедента, тысячи людей сегодня отбывают срок в тюрьмах за подобные преступления. Есть такой человек – Леван Зурабишвили, он пострадал от азартных игр и ворвался в банк, никаких жертв не было, не было проявлено никакого насилия, в итоге никого он и не ограбил, просто сделал заявления и сдался, а ему присудили 9 лет заключения под стражу. А Звиадаури и завтра может совершить подобный поступок».

Впрочем, Звиадаури и его защите удалось убедить суд в том, что он не представляет опасности для общественности:

«Когда я узнал, что умер человек, я сказал: «Позвоните в полицию и скажите им, что это я совершил, я здесь, оружие тоже здесь». Если бы я хотел скрыться, я бы это сделал, у меня было 5-6 часов, чтобы сбежать», – сказал Звиадаури на суде.

Решение судьи Анна Долидзе назвала подтверждением того, что «грузинский суд не для всех».

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Глава Ассоциации транспорта Давид Месхишвили требует пересмотреть деятельность автошкол. Это абсолютно бесконтрольная сфера, из-за которой и возникает большинство проблем на дорогах страны, утверждает эксперт.

«Сегодня в Грузии много самопровозглашенных специалистов, которые открывают школы. Есть такие заведения, в которых готовят студентов к экзамену с помощью использования всяких уловок, «обмана» теоретической программы. А самое ужасное, что в Грузии любой человек может открыть такую школу, в которой люди, не имеющие соответствующей квалификации, будут «выпускать» потенциальных убийц. Жизненно важно, чтобы автошколы соответствовали стандартам ЕС, что означает: наличие соответствующего оборудования, обучение с помощью эффективного теоретического курса, практическую часть. А у нас, представьте себе, в автошколах даже нет единой учебной программы, в них педагоги учат тому, что считают важным и правильным для себя», – сказал Месхишвили в интервью информационному интернет-агентству BusinessPressNews.

Ежегодно на дорогах Грузии погибают около 500 человек и более 1000 получают травмы. Государству под силу значительно сократить эти цифры, если власти примутся за реформирование системы образования в сфере дорожной безопасности, уверен Месхишвили.