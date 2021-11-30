Грузинский омбудсмен зашла со стороны США

Процесс над Михаилом Саакашвили, проблемы судебной системы Грузии и состояние основных прав и свобод в стране – эти темы обсуждает в Вашингтоне Народный защитник Нино Ломджария. Грузинский омбудсмен отправилась в США с официальным визитом, чтобы донести до стратегического партнера страны информацию о положении дел.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария в США. На встречах в Вашингтоне омбудсмен, по ее собственным словам, пытается донести до американских политиков истинное положение дел в стране в отношении основных прав и свобод граждан. Ломджария уверена, что сегодня Грузии требуется дополнительная поддержка со стороны международных партнеров для содействия развитию демократических процессов в стране:

«Моим основным посылом здесь было то, что правозащитники, независимые демократические институты, особенно СМИ, и я хочу еще раз подчеркнуть, что я придаю особое значение существованию критических и независимых СМИ в Грузии, потому что СМИ играют особую роль в распространении и защите западных ценностей в стране… Так вот моя основная просьба и послание заключаются в том, что нам нужна дополнительная поддержка, особенно со стороны средств массовой информации, правозащитников, продемократических организаций и независимых институтов, чтобы мы могли внести свой вклад в развитие демократических процессов в Грузии. К сожалению, на мой взгляд, в последние годы все идет не такими темпами, и мы можем даже говорить об обращении вспять демократических процессов».

Визит Ломджария в США проходит в разгар ее жесткого противостояния с партией власти. Лидеры «Грузинской мечты», в том числе председатель партии Ираклий Кобахидзе и премьер Ираклий Гарибашвили, открыто обвинили омбудсмена в продвижении интересов оппозиционного «Единого национального движения» и лично экс-президента Михаила Саакашвили.

К слову, ситуацией вокруг бывшего главы грузинского государства, по словам Ломджария, американские политики интересуются в контексте давления со стороны правительства Грузии в отношении гражданского сектора и комплексных проблем судебной системы:

«Мы обсудили ситуацию вокруг Михаила Саакашвили, так как, вы помните, что Госдепартамент неоднократно указывал грузинскому правительству, что оно должно принимать во внимание замечания Народного защитника. Но акцент был сделан в целом на вызовах, стоящих перед аппаратом Народного защитника. В первую очередь на беспрецедентных нападках и их масштабе. На том, что все видят попытку дискредитации института Народного защитника (со стороны власти)».

Народный защитник уже успела провести встречи в Госдепартаменте и Конгрессе. Также запланированы переговоры с представителями Международного республиканского института (IRI), Национального фонда демократии (NED), Freedom House и Агентства США по международному развитию (USAID).

При этом, по словам Ломджария, в Соединенных Штатах особенно интересуются независимой информацией о том, в каком состоянии находится судебная система Грузии, так как ее реформа во многом была профинансирована Вашингтоном.

Теперь же, с учетом того, что суд над экс-президентом Саакашвили может стать некой лакмусовой бумажкой, насколько система независима от руководства страны, американский политический истеблишмент будет пристально следить за развитием событий. Об этом, в частности, заявил бывший посол США в Грузии Ян Келли:

«Мы вложили достаточно большие деньги в процесс формирования независимой судебной системы в Грузии. Исходя из последних событий, под вопросом оказалось то, как и на что расходовались эти финансы. И сейчас Соединенные Штаты будут интересоваться, насколько оправдано было это финансирование. Что больше всего беспокоит меня, так это то, что все политические процессы в Грузии сводятся к противостоянию «Грузинской мечты» и «Единого национального движения» и не происходит фокусирования на реальных проблемах».

Что касается процесса над бывшим президентом, то, по мнению американского дипломата, хоть и отрадно слышать, что Михаил Саакашвили прекратил голодовку и выступил со словом на процессе, но, с другой стороны, печально, что все внимание политиков и СМИ в Грузии сосредоточено на этом, довольно узком вопросе, в то время как страна должна двигаться вперед и уделять внимание стоящим перед ней вызовам.